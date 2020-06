Der CVP ist es ernst: Trudy Cozzio soll die Christlichdemokraten bei den Wahlen im Herbst zurück in den St.Galler Stadtrat bringen Die CVP will zurück in den St.Galler Stadtrat und greift an: Die Parteileitung hat die 62-jährige Trudy Cozzio als Kandidatin portiert. Die Ausgangslage vor den Wahlen am 27. September ist spannend. Daniel Wirth 02.06.2020, 17.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit Trudy Cozzio möchte die CVP von den Zuschauerrängen wieder auf die politische Bühne und eine Hauptrolle spielen. Bild: Nik Roth

Sozialer Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit, Toleranz und Solidarität: Das seien ihre Grundwerte für das Funktionieren einer Gesellschaft und diese Werte wolle sie mit ihrer bürgerlichen Politik in den Stadtrat bringen.

Das sagte Trudy Cozzio bei der Vorstellung ihrer Stadtratskandidatur am Dienstag im Foyer des Theaters St.Gallen. Sie sehe sich als Brückenbauerin zwischen Jung und Alt, Links und Rechts und sozial besser und schlechter gestellter Menschen. «Eine starke bürgerlich-soziale Stimme fehlt im heutigen Stadtrat», sagte sie.

Ähnliche Position wie ihr verstorbener Ehemann Nino Cozzio

Diese Worte hätten von Nino Cozzio stammen können, ihrem Mann, der ein gutes Jahrzehnt im Stadtrat war und der Direktion Soziales und Sicherheit vorstand. Nino Cozzio starb 2017 im Amt.

Nach Cozzios Tod versuchte die CVP, ihren noch einzigen Sitz im Stadtrat mit Boris Tschirky zu retten, dem Gemeindepräsidenten von Gaiserwald und Kantonsrat. Der Schuss ging nach hinten los.

Tschirky unterlag der Grünliberalen Sonja Lüthi. Seit dem Tod Nino Cozzios ist die CVP nicht mehr im Stadtrat vertreten – das erste Mal seit 100 Jahren.

Patrik Angehrn, Präsident der CVP/EVP-Fraktion im Stadtparlament.

Bild: Nik Roth

Das soll Trudy Cozzio am 27.September ändern. Patrik Angehrn, Präsident der CVP/EVP-Fraktion im Stadtparlament, sagte, der Partei fehle heute der Draht in den Stadtrat, was schlecht sei.

Sie will einstehen für eine lebendige Innenstadt

«Mit meinem nicht mehr ganz jungen Alter fühle ich mich noch fit und gerüstet, um als Stadträtin zu kandidieren», sagte die Lehrerin und Heilpädagogin. Cozzio hat politische Erfahrung: Von 1996 bis 2007 war sie Mitglied des Stadtparlaments, zuletzt als Präsidentin der CVP-Fraktion.

Sie trat zurück, als ihr Mann Stadtrat wurde. Als Partnerin habe sie hautnah miterlebt, was es bedeute, Stadtrat zu sein. «Ich kenne den Betrieb und ich kenne die Arbeit eines Stadtrats», sagte Trudy Cozzio.

Trudy Cozzio ist Mitglied des Kirchenparlaments

Sie engagiert sie auch abseits der Politik für die Stadt. Lange hatte sie im Quartierverein Riethüsli gearbeitet, bei der Spitex und im Vorstand des Alterszentrums St.Otmar. Zudem war sie Mitglied des Domchors St.Gallen. Trudy Cozzio engagiert sich heute im Service-Club Kiwanis und ist seit acht Jahren Kollegienrätin des katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen, dem Kirchenparlament.

Zu ihren politischen Kernthemen zählen gemäss Cozzio eine lebenswerte Stadt, eine lebendige Innenstadt, eine stärkere überregionale Zusammenarbeit und ein starker Bildungsstandort St.Gallen.

Kitaplätze und Anbindung der Stadtbahnhöfe sind ihr wichtig

Sie wolle bezahlbare Wohnmöglichkeiten vor allem für junge Familien. Unter einer lebendigen Innenstadt versteht Cozzio ein Zentrum mit Qualitätsläden, Restaurants und Beizen – und Menschen, die hier wohnen.

Als Lehrerin und Familienfrau wisse sie auch, wie wichtig Kitaplätze seien. Beim öffentlichen Verkehr will sie den Bahnhöfen Winkeln, St.Fiden und Haggen Aufmerksamkeit schenken. Diese seien wichtig für Pendler und hülfen, die Strassen zu entlasten.

Das sei wichtig, damit der Klimaartikel bis 2050 umgesetzt werden könne, sagt die CVP-Kandidatin. Ihren Steuerfuss müsse die Stadt denjenigen der Aussengemeinden angleichen, also senken. Trudy Cozzio sagt:

«Ich mache Politik mit Leidenschaft.»

Die Mitglieder der CVP werden sie am Mittwoch in einer Videokonferenz nominieren, genau so wie die Kandidatinnen und Kandidaten fürs Stadtparlament. Auf diese Liste lässt Trudy Cozzio ihren Namen nicht setzen, wie sie auf Anfrage sagte.

CVP-Präsident: «Wir sind auf den Zuschauerrängen»

Raphael Widmer, Präsident der CVP der Stadt St.Gallen, sagte vor den Medien in Anspielung auf den Ort der Konferenz, vor drei Jahren sei die CVP auf die Zuschauerränge verwiesen worden. Und:

«Wir möchten wieder eine Partei sein, die sich aktiv einbringen und die Stadt prägen und vorwärtsbringen kann.»

Raphael Widmer, Präsident der CVP der Stadt St.Gallen.

Bild: Nik Roth

Die CVP wolle auf der politischen Bühne wieder eine Hauptrolle einnehmen. Mit Trudy Cozzio nominiere die CVP eine «ideale Person». Sie sei solide in der Stadt St.Gallen verankert, sagte Widmer. Trudy Cozzio betreibe eine Politik mit Herz und Empathie.

Sarah Bünter, Präsidentin der Jungen CVP Schweiz und Mitglied der Parteileitung in der Stadt St.Gallen, sagte, Cozzio wäre eine Stadträtin mit Mut, Herz und Erfahrung.

Sarah Bünter, Präsidentin der Jungen CVP der Schweiz. Bild: Nik Roth

Von den fünf amtieren Stadtratsmitgliedern hat bisher einzig Stadtpräsident Thomas Scheitlin (FDP) seinen Rücktritt erklärt; die anderen vier treten nochmals an. Mit der Kandidatur Trudy Cozzios gibt es schon jetzt mehr Kandidaten als Sitze.