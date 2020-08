Der Countdown fürs Wiesli beginnt - die Grünfläche im Museumsquartier soll bleiben

Aktuell sammeln vier Initiativkomitees die Stimmen der Bürger. Zuletzt ist die Wiesli–Initiative eingereicht worden. Viola Priss 11.08.2020, 05.00 Uhr

Auf der Wiese hinter der Kantonsschule am Brühl im Museumsquartier sollen Anwohner weiterhin Platz zur Begegnung, Feiern und Grillieren finden, geht es nach den der Initiative «Rettet das Wiesli».

Benjamin Manser



Die Ferien sind vorbei, doch für Reto Schmid, den Präsidenten des Initiativkommitees «Rettet das Wiesli», fängt die Arbeit jetzt so richtig an. Mit der amtlichen Bekanntmachung am Samstag fiel der Startschuss für das Unterschriftensammeln. Ziel der Initiative «Für lebendige Quartiere – Wiesli retten» ist der Erhalt einer Grünfläche an der Hadwigstrasse.