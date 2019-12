Der Christbaum-Mann: Der Engelburger Richard Osterwalder verkauft Christbäume in der ganzen Ostschweiz

Alle Jahre wieder und trotzdem ein Spektakel: Ein Helikopter flog heute den grossen Christbaum auf den St.Galler Klosterplatz

In St.Gallen weihnachtet es immer etwas früher als an anderen Orten. Einige Wochen vor Beginn der Adventszeit fliegt nämlich ein Tannenbaum am Helikopter baumelnd über die Stadt und landet auf dem Klosterplatz. Am Montag war es wieder soweit.