«Der Arbeitsmarkt ist ausgetrocknet»: In Wittenbach geht man neue Wege im Kampf gegen den Pflegenotstand – und bildet Stellensuchende zu Hilfskräften aus Das Alterszentrum Kappelhof, die Spitex Regio Wittenbach und die Obvita haben sich zu einem Ausbildungsverbund zusammengeschlossen und wollen Stellensuchende, die beim RAV gemeldet sind, ausbilden. Es sei ein spannendes Experiment, sagen die Verantwortlichen. Michel Burtscher 07.10.2020, 05.00 Uhr

Qualifiziertes Pflegepersonal zu finden, wird immer schwieriger. Urs Bucher (12. Dezember 2019)

Der Schweiz droht ein Pflegenotstand. Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium kam 2016 in einer Studie zum Schluss, dass bis ins Jahr 2030 schätzungsweise 65’000 zusätzliche Pflegepersonen angestellt werden müssen. Hinzu kommen 44’000 weitere, die wegen Pensionierungen ersetzt werden müssen. Nur: Es wird zu wenig Pflegepersonal ausgebildet. Zudem geben viele ihren Job irgendwann auf.

Von diesem Problem bleibt auch Wittenbach nicht verschont. Der Alterszentrum Kappelhof AG, der Spitex Regio Wittenbach und der Obvita fehle in Zukunft geeignetes Fachpersonal, insbesondere in den Bereichen der Grundpflege und Hauswirtschaft. Darum gehen die Institutionen nun neue Wege, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Schnupperwoche, Einsatzprogramm, Ausbildungspraktikum

Oliver Gröble, Verwaltungsratspräsident der Alterszentrum Kappelhof AG und Gemeindepräsident von Wittenbach. Urs Bucher

Die Betriebe haben einen Verbund gegründet und ein Arbeitsintegrationsprogramm lanciert. Das Ziel: Stellensuchende, die beim RAV gemeldet sind, aber noch nicht über genügend Fachkompetenzen in der Betreuung und Pflege verfügen, sollen ausgebildet werden. «Es nützt nichts, wenn wir gute Strategien und Konzepte für das Leben im Alter haben, aber kein geeignetes Personal rekrutieren können», sagt Oliver Gröble, Verwaltungsratspräsident der Alterszentrum Kappelhof AG und Gemeindepräsident von Wittenbach. Er betont:

«Der Arbeitsmarkt ist ausgetrocknet. Wir müssen jetzt handeln.»

Die Stellensuchenden durchlaufen bei einem oder mehreren der beteiligten Betriebe in Wittenbach eine Ausbildung. Am Schluss erhalten sie, wenn sie sich bewährt haben, ein Empfehlungsschreiben – und werden womöglich fest angestellt oder können eine Lehre absolvieren, etwa als Fachfrau oder Fachmann Gesundheit.

Bis dahin müssen sie aber einige Hürden überwinden: Zuerst gibt es ein Vorstellungsgespräch. Wer dieses erfolgreich meistert, absolviert eine Schnupperwoche. Danach gibt es ein 14-wöchiges Einsatzprogramm und ein dreimonatiges Ausbildungspraktikum.

Gute Gesundheit und tadelloser Leumund

Angeboten werden Praktika in der Grundpflege, der Hauswirtschaft oder der Gastronomie. Während ihrer fast halbjährigen Ausbildung helfen die Praktikanten beispielsweise bei der Körperpflege, beim Anziehen von Beinstrümpfen, in der Küche oder im Service. Wer mitmachen will, braucht zwar keine Erfahrung in der Pflege, aber Interesse an einer betreuerischen beziehungsweise pflegerischen Tätigkeit oder am Gastrobereich. Deutschkenntnisse mit Niveau B2 sind erwünscht, aber nicht zwingend. Vorausgesetzt werden zudem ein «guter Gesundheitszustand» sowie ein «tadelloser Leumund».

Der Alterszentrum Kappelhof in Wittenbach ist am Arbeitsintegrationsprogramm beteiligt. Benjamin Manser (18. Februar 2017)

Die Betriebe kostet das Ganze nichts, mit Ausnahme der Personalkosten für die Betreuungszeit. Die RAV-Stellensuchenden erhalten in dieser Zeit weiterhin Taggelder. Angelaufen ist das Projekt im September, die Koordination vor Ort übernimmt die Spitex Regio Wittenbach. Das RAV vermittle pro Woche bereits zwischen drei und fünf Interessenten, sagt Spitex-Geschäftsführerin Stefanie Maselli. Das Ziel sei, in den drei Betrieben pro Jahr zwischen acht und zwölf Personen auszubilden.

«Unsere Hoffnung ist, dass wir Leute rekrutieren können, die sich für die Arbeit in der Pflege eignen, das aber noch nicht gemerkt haben, weil sie noch nie einen Einblick in die Branche erhalten haben.»

Gleichzeitig sagt Maselli: «Das Hauptproblem ist noch nicht gelöst.» Denn bei diesem Projekt geht es um Hilfskräfte. Nichts getan wird damit gegen den Mangel an Pflegefachkräften mit einer Ausbildung auf Tertiärstufe. Auch dort sei die Lage prekär: Ein Inserat für eine solche Stelle habe die Spitex Regio Wittenbach vor zwei Wochen veröffentlicht – und noch keine einzige Bewerbung erhalten. Die Spitex-Geschäftsführerin sagt:

«Das habe ich in meinen 30 Berufsjahren noch nie erlebt»

Ein ähnliches Projekt gibt es mit den VBSG

Sie hofft, dass das Wittenbacher Projekt Wellen schlägt und auch andere Betriebe mitmachen. Das Thema Fachkräftemangel in der Pflege sei in der Öffentlichkeit und in der Politik omnipräsent, sagt Maselli. Jetzt seien kreative, unkonventionelle Ideen und Lösungen gefragt.

«Aus dieser Not heraus probieren wir, neue Wege zu gehen.»

Beim kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit stiessen die Wittenbacher mit ihrer Idee jedenfalls auf offene Ohren, wie Maja Pagelli, Leiterin Logistik arbeitsmarktliche Massnahmen, erklärt.

Schon seit mehreren Jahren gibt es ein ähnliches Projekt in Zusammenarbeit mit den St. Galler Verkehrsbetrieben (VBSG). Dabei werden RAV-Stellensuchende zu Buschauffeuren ausgebildet, durchschnittlich fünf Personen pro Jahr. Pagelli sagt:

«Die Erfahrungen sind gut.»

Ein solches Arbeitsintegrationsprogramm im Pflegebereich mit gleich mehreren beteiligten Institutionen sei im Kanton St.Gallen hingegen einzigartig. Dieser prüft derzeit auch ein bezahltes Teilzeitstudium für die Pflege, mit dem insbesondere für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger angesprochen werden sollen.

Gröble denkt bereits einen Schritt weiter

Oliver Gröble sagt: «Es ist ein spannendes Experiment.» Wichtig sei nicht die Anzahl der Stellensuchenden, die man ausbilden könne, sondern die Qualität.

«Wir werden sicherlich Personen vermittelt bekommen, die dann nicht möchten oder nicht dafür geeignet sind.»

Gröble denkt trotzdem bereits einen Schritt weiter. Es sei möglich, dass man künftig noch andere Zielgruppen für ein solches Ausbildungsprogramm ins Auge fasse, sagt er. Als Beispiel nennt er IV-Bezügerinnen und -Bezüger. Zuerst wolle man nun aber Erfahrungen mit den Stellensuchenden sammeln. Gröble sagt:

«Wir müssen das in Etappen machen, sonst verlieren wir uns.»