Schmutz auf dem Verputz: Die katholische Kirche Tübach hat eine Renovation nötig, findet die Verwaltung

Knapp 1,8 Millionen Franken soll das Unterfangen kosten. Den Löwenanteil bezahlt aber nicht die Kirchgemeinde.

Martin Rechsteiner 16.04.2020, 16.02 Uhr

Läuft alles nach Plan, ist die Kirche ab Herbst komplett eingerüstet. Bild: Ralph Ribi

275 Jahre. So alt wird die Tübacher Kirche Mariahilf kommendes Jahr. Dann soll das denkmalgeschützte Gotteshaus wieder in altem Glanz erstrahlen. Derzeit tut sie dies nicht. Marko Muzek, Präsident des katholischen Kirchenrats Tübach, sagt:

«Die Gebäudehülle ist stark verschmutzt. Da und dort bröckelt der Verputz oder bildet Risse. Und die hölzernen Bänke und Türen weisen deutliche Abnutzungsspuren auf.»

Hinzu kämen die veraltete Technik und Lichtanlage sowie kaum isolierende Fenster. Kurzum: Die Kirche habe, nach rund 30 Jahren, wieder einmal ein Lifting nötig. Dieses will die Kirchenverwaltung dazu nutzen, die Räume des Gotteshauses umzugestalten.

Ein Kreuz zieht sich durch die Kirche

Die Architekten des Rheinecker Büros RLC wollen der Tübacher Mariahilf-Kirche mit einer Besonderheit baulichen Charakter verleihen: Ein Metallband, in den Boden eingelegt, soll über die gesamte Länge und Breite der Kirche ein Kreuz formen. Seine Achsen sollen sich auf dem Altar schneiden. «Dieser Vorschlag gefällt uns sehr und war von Beginn an unser Favorit», gibt Muzek unumwunden zu. Eine andere Variante wären in den Boden eingelassene, griechische Buchstaben.

So könnte der Kircheninnenraum mit dem Kreuz dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Nebst zahlreichen Renovations- und Restaurationsarbeiten in und um die Kirche soll das Gebäude einen besseren Zugang für Menschen mit Beeinträchtigung erhalten. Zudem soll der Altar näher zu den Kirchenbänken im Schiff rücken. Von diesen werden zudem, so der Plan, vier Reihen entfernt. «So können wir die Platzverhältnisse bei Veranstaltungen flexibler einteilen», sagt Muzek. Falls Bedarf bestehe, könnten die vier Bänke leicht mit Stühlen kompensiert werden. «Ohne Empore bietet der Raum dann nach wie vor 150 Sitzplätze.» Geplant ist zudem eine komplett neue Innenbeleuchtung.

Verborgene Malereien

Im 19. Jahrhundert stattete der Ostschweizer Maler Franz Vettiger die Wände und Decke der Tübacher Kirche mit mehreren Gemälden aus, die biblische Szenen am Bodensee zeigen. Bei einer Renovierung 1953 sind diese jedoch übermalt worden. «Möglicherweise lässt sich eines der Deckengemälde wiederherstellen», sagt Muzek.

Marko Muzek, Präsident katholischer Kirchenrat Tübach PD

Weitere Werke des Künstlers besitze zudem die Kirchengemeinde Wittenbach auf Tafeln in ihrem Archiv. «Derzeit gibt es Gespräche über eine Dauerleihgabe zweier Gemälde, die wir nach der Renovation bei uns in der Kirche anbringen könnten», sagt Muzek.

Kirchgänger müssen ins Scholastika

Läuft alles nach Plan, beginnen die Bauarbeiten im September. Dann wird die Kirche geschlossen. «Ab dann finden die Gottesdienste für ein Jahr im Kloster St. Scholastika statt», sagt Muzek. «Für die Kirchgänger werden wir für die Zeit Shuttlebusse organisieren.» Gleichzeitig wird die Kirche Mariahilf eingerüstet, das Zifferblatt wird nicht zu sehen sein. Glockenschläge und Geläut gebe es, bis auf wenige Unterbrüche, wie gewohnt. Bis zur 275-Jahr-Feier am 13. September 2021 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Der Segen der Bürger ist nötig

Der Kostenpunkt des Unterfangens liegt bei rund 1,76 Millionen Franken. 1,2 Millionen übernimmt dabei das Bistum St.Gallen im Rahmen eines Finanzausgleichs, 300000 Franken kommen aus den Reserven der Kirchgemeinde. Bleiben noch 266600 Franken, die in Form einer Bausteuer in der Höhe von einem Prozent über den Zeitraum von 15 Jahren von den katholischen Kirchbürgern Tübach eingefordert wird.

Diese müssen dafür ihren Segen geben: Am 26. April wird über die Finanzierung des Projekts per Brief abgestimmt. Marko Muzek sagt: «Es ist eine einmalige Chance, die Kirche für so wenig Geld zu renovieren.»