Den Grossen fehlen die Gäste, die Kleinen legen zu: So steht es um die St.Galler Hotellerie in der Coronakrise Lichtblick für die Hotellerie in der Stadt: Nach der Talfahrt ziehen die Übernachtungszahlen wieder an. Aber nicht alle Hotels profitieren. Eine Umfrage. Sandro Büchler 23.07.2020, 05.00 Uhr

In den Gassen der St.Galler Innenstadt ist aktuell viel Französisch zu hören. Auch Touristen aus dem Tessin und dem Wallis kommen vermehrt. Bild: Ralph Ribi (22. Juli 2020)

In einigen Alpendestinationen sind aktuell die Hotels ausgebucht. Nach dem Lockdown und weil bei Fernreisen die Rückkehr ungewiss ist und gar Quarantäne droht, ziehen es Herr und Frau Schweizer vor, im eigenen Land Ferien zu machen. Vom Boom ist in St.Gallen aber wenig zu spüren. Zwar sind die Hotels nicht ausgebucht, aber die Nachfrage zieht spürbar an.

Blick zurück in die Krisenmonate: Gerade einmal 3355 Logiernächte zählen die Hotels in St.Gallen im April. In den vergangenen Jahren waren es fünfmal mehr, im April 2018 und 2019 zwischen 17'000 und 18'000 Logiernächte.

Die Hotellerie ist durch die Coronapandemie arg gebeutelt worden. Das Schlimmste scheint überstanden zu sein. Bereits im Mai erholten sich die Übernachtungszahlen leicht (5020 verbuchte Nächte). Zahlen für den Juni sind erst Anfang August verfügbar, sagt das Bundesamt für Statistik. Der allgemeine Trend zeigt nach oben.

Eine Umfrage bei verschiedenen Stadtsanktgaller Hotels zeigt aber ein zwiespältiges Bild. Während kleinere und mittlere Betriebe, wie die Hotels Dom, Vadian oder auch das Sorell Hotel City Weissenstein steigende Buchungszahlen bekanntgeben, sind grössere Hotels, etwa das Walhalla oder das Radisson Blu, geschlossen.

Keine Geschäftsleute weit und breit

Seit Ende März ist das Radisson Blu Hotel an der St.Jakob-Strasse verwaist. Die Betten der 123 Zimmer im Hotelturm blieben leer – selbst jetzt, während den Sommerferien empfängt das Hotel noch keine Gäste. «Da wir ein Businesshotel haben wir aktuell geschlossen», sagt ein Mitglied der Geschäftsleitung. Die Nachfrage von St.Galler Geschäftsleuten sei aufgrund der aktuellen Situation erst verhalten. Deshalb rentiere es sich für das Hotel zurzeit nicht, bereits wieder zu öffnen. Auch der Anteil von Reisegruppen und Feriengästen sei noch zu gering. Am kommenden Mittwoch wolle man das Radisson Blu wieder öffnen, sagt die Geschäftsleitung. Bereits offen ist das Casino.

Ähnlich tönt es auch beim Hotel Walhalla. Ein angeklebtes Papier an der Eingangstür weist darauf hin, dass das Hotel bis auf weiteres geschlossen ist. Anruf auf der vermerkten Telefonnummer:

«Aufgrund der ausserordentlichen Lage sind wir telefonisch leider nicht erreichbar. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Bleiben Sie gesund.»

Anrufer werden darauf hingewiesen, per E-Mail zu buchen.

Erst nach mehreren Anfragen meldet sich Tina Candrian, die Pressesprecherin der Zürcher Candrian-Gruppe, zu der das «Walhalla» sowie zahlreiche weitere Hotel- und Gastrobetriebe in der ganzen Schweiz gehören. Sie teilt in einer knappen E-Mail mit: «Das Hotel Walhalla öffnet am 17. August mit der Wiederaufnahme der Gewerbe- und Reisetätigkeiten. In den Städten ist der Ferientourismus nicht ausreichend um ein Businesshotel dieser Grösse angemessen auszulasten.» Fragen zu den finanziellen Auswirkungen und ob im Zuge der Krise zu Kündigungen kam, will Candrian nicht beantworten. «Wir geben keine Auskunft zu Zahlen.»

Einstein rechnet mit 60 Prozent Umsatzeinbussen bis Ende Jahr

Die liefert Michael Vogt, der General Manager des Hotels Einstein. Für das Vier-Stern-Hotel mit 113 Zimmern rechnet er bis Ende Jahr mit Ertragseinbussen von 60 Prozent. «Vor allem die stornierten Kongresse, Bankette und sonstige grosse Anlässe fallen ins Gewicht.» Auch die Absage der Olma werde in der Kasse schmerzen.

«Es gibt querbeet weniger Arbeit. Von der Zimmerreinigung, über den Service und die Küche bis zum Unterhalt.»

Das hat Konsequenzen für die rund 120 Angestellten des Hauses. Vogt spricht von zehn Austritten. Einerseits käme es zu natürlichen Fluktuationen, auch werden Praktikanten nicht weiterbeschäftigt. «Wir mussten andererseits aber auch Kündigungen aussprechen.» Das sei keine tolle Sache, aber alle hätten die Situation verstanden.

Vogt vertritt auch die Ostschweizer Hotellerie im Tourismusrat St.Gallen. «Die grossen Hotels leiden noch immer.» Es sei eine schwierige Situation für das Walhalla und das Radisson Blu – die vor allem vom Geschäftstourismus leben. Weniger betroffen sei das Hotel Säntispark. Dieses ist laut Vogt aktuell zumindest mässig ausgelastet. «Die Betreiber profitieren von den Bäderwelten. So können sie Packages verkaufen.»

«St.Gallen ist so übersichtlich und entspannt – wie im Bilderbuch»

Andernorts sind die Aussichten rosiger: Vogt sagt, in den Büchern kleinerer Hotels stünden wieder mehr Reservationen. «Sie sind gut gefüllt.» Insbesondere Romands kämen in Scharen nach St.Gallen. «Doch die Westschweizer, die von der Coronapandemie stärker getroffen wurden, sind ängstlicher», sagt Donat Wick, Leiter des Hotels Vadian. Gerade ist ein Auto mit Tessiner Nummernschild vorgefahren. Gäste treffen ein. Im Juni war das kleine Hotel mit 48 Betten knapp zur Hälfte ausgebucht. Auch für den Juli seien die Reservationszahlen vielversprechend, sagt Wick. Für Jubel sei es aber noch verfrüht. Vielmehr macht er sich Sorgen um die Zeit nach den Sommerferien.

«Die Ferientouristen werden uns dann wieder fehlen.»

Und neben Geschäftsreisenden würden auch Gäste aus Übersee weiterhin ausbleiben.

Das Hotel Dom an der Webergasse ist seit Mitte Juni wieder geöffnet. Nach Kurzarbeit und ungewissen Aussichten ist der Hotelleiter Pascal Moser überrascht, wie gut es läuft. Die 47 Zimmer seien zu gut 70 Prozent belegt. «Wir sind sehr zufrieden. Die Zahl der Buchungen liegt über den Erwartungen.» Durchschnittlich übernachten die Gäste im Dom aktuell drei Nächte. «In der Ferienzeit ist das erstaunlich.»

Vor Corona seien rund 80 Prozent der Gäste Geschäftsleute gewesen und 20 Prozent Freizeittouristen. «Jetzt ist es umgekehrt», sagt Moser. Die Gäste kamen bei ihrem Besuch in St.Gallen ins Schwärmen. «Viele sind begeistert von den ruhigen Plätzchen, den kleinen Oasen und dem kulturellen Angebot.» Meistens sind die Touristen auf der Durchreise, kommen aus Zürich. «Sie schätzen, wie vergleichsweise übersichtlich und entspannt St.Gallen ist – wie im Bilderbuch», sagt Moser.

Beim Sorell Hotel City Weissenstein herrscht doppelte Aufbruchstimmung: In den vergangenen Monaten entstanden im sechsstöckigen Gebäude an der Davidstrasse 21, vis-à-vis des Haupthauses 32 komplett neue Hotelzimmer. Geplant war die Eröffnung im Frühling. Die Pandemie kam dazwischen, das Hotel öffnete erst Anfang Juli – ohne viel Pomp. Die Buchungszahlen der ersten drei Wochen stimmen Andreas Seubert, General Manager des City Weissenstein und des dazugehörenden Boutiquehotels optimistisch.

«Natürlich ist es noch nicht wie vor Corona.» Doch am Montag und Dienstag sei das Haus jeweils zur Hälfte ausgebucht, in der zweiten Wochenhälfte liege die Auslastung unter 50 Prozent.

Der Start sei geglückt, sagt der Hotelchef. Die meisten Touristen kämen kurzfristig. Aussergewöhnlich neben dem Run an Westschweizern sei die grosse Zahl an Familien, die einchecken. «Man merkt, dass die Schweizer im Land Ferien machen.»