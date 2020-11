Das St.Galler OL-Talent Eliane Deininger hat den Grand Slam im Visier Die 20-jährige Orientierungsläuferin misst sich an diesem Wochenende in Aarau mit den besten Läuferinnen der Schweiz. Nico Conzett 05.11.2020, 21.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eines der grössten Schweizer OL-Talente: Eliane Deininger. Bild: Christian Aebersold (23. Oktober 2020)

Der grosse Wermutstropfen des Jahres 2020 war für die St.Galler OL-Läuferin Eliane Deininger die Absage der Junioren-WM. Es wäre die letzte für sie gewesen, bevor sie altersbedingt auf die Elite-Stufe wechselt. Und besonders über die Langdistanz wären ihre Chancen, auf das Podest zu laufen, intakt gewesen – denn ein Jahr zuvor holte sie sich in Dänemark in dieser Disziplin den fünften Rang.

Entsprechend ist die 20-Jährige ein wenig enttäuscht, dass sie nicht mehr an einer Junioren-WM antreten kann:

«So stellt man sich das letzte Jahr als Juniorin natürlich nicht vor.»

Wie für viele Sportlerinnen und Sportler stellte die Saison 2020 aufgrund des Coronavirus ein ständiges Auf und Ab für Deininger dar. Wettkämpfe wurden verschoben, neu angesetzt, nur um später doch wieder abgesagt zu werden.

Dominant an Juniorenwettkämpfen

Doch nicht nur die internationalen Wettkämpfe wie die Junioren-WM fielen dem Coronavirus zum Opfer, auch in der Schweiz fanden in der ersten Jahreshälfte keine Meisterschaften statt. Erst im Herbst konnte der Schweizer OL-Verband erste Titelkämpfe organisieren.

An diesen unterstrich Deininger eindrücklich, dass mit ihr auf internationalem Niveau zu rechnen gewesen wäre. In vier Juniorenwettkämpfen reüssierte sie dreimal: Eliane Deininger ist das vielversprechendste Schweizer OL-Talent überhaupt.

Spannender Vergleich mit der nationalen Spitze

Mit diesen hervorragenden Ergebnissen war die Qualifikation für den Saisonabschluss-Event, den Grand Slam in Aarau, Formsache. Bei diesem Anlass treten die sechs besten Elite-Läuferinnen sowie die drei besten Nachwuchstalente in einem gemeinsamen Wettkampf gegeneinander an.

Das Ziel des Grand Slams ist es, den Schweizer Topläuferinnen und -läufern einen attraktiven Wettkampf auf nationaler Ebene zu bieten. Für die Nachwuchsläuferinnen bietet der Event eine spannende Möglichkeit, sich mit den Besten ihres Fachs zu messen und einen Vergleich zu ziehen.

Deininger ist sich dieser Rolle bewusst: «Die Chancen auf das Podest sind sicher nicht riesig, aber im OL können schnell Fehler passieren, und dass ich eine oder zwei Eliteläuferinnen hinter mir lassen kann, ist nicht unmöglich.»

Spass als wichtigste Voraussetzung für den Sport

Nicht nur, was diese Einschätzung angeht, wirkt die 20-Jährige sehr reflektiert. Beispielsweise, was ihre generelle Einstellung zum Sport betrifft. So sagt sie über ihre Karriereziele:

«Das Wichtigste am Sport ist für mich, dass der Spass nie verloren geht. Sollte das passieren, würde ich merken, dass ich auf dem falschen Weg bin.»

Ihre konkreten Ziele in Bezug auf sportlichen Erfolg formuliert sie deshalb bescheiden. Statt von Europa- und Weltmeistertiteln zu träumen, steht für Deininger im Vordergrund, dass sie im nächsten Jahr den Schritt von der Juniorenstufe in die Elitekategorie so reibungslos wie möglich schafft.

Mit dem Studium die Welt ein wenig besser machen

Nur auf den Sport zu setzen, ist sowieso keine Option für die St.Gallerin. Wie so oft bei Sportarten, die weniger im Rampenlicht stehen, ist es für OL-Läuferinnen und -läufer schwierig, von ihrer Leidenschaft zu leben. Deininger studiert in Bern Geografie. Ist sie dafür als OL-Läuferin prädestiniert? «Es ist tatsächlich so, dass viele OL-Läufer diesen Studiengang wählen», sagt sie lachend.

Die Gründe dafür verortet Deininger vor allem im hohen Umwelt- und Naturbewusstsein, das OL-Läuferinnen und -läufer für gewöhnlich besitzen. Schliesslich seien sie in ihrer Sportart auf die Natur angewiesen und wollen diese dementsprechend auch schützen. «Geografie ist schon ein wenig ein Weltverbesserer-Studium, das sehr gut zu uns OL-Läufern passt», so Deininger.

Bevor sie aber ihr Studium abschliesst und die Welt ein wenig besser machen will, möchte Deininger auf Elite-Stufe im OL durchstarten und den Schritt an die nationale Spitze schaffen. Im besten Fall gelingt ihr das schon an diesem Wochenende am Grand Slam in Aarau.