St.Gallen: Zur Olma-Eröffnung demonstrieren Aktivisten

Demonstration Mahnwache gegen Tierleid auf dem Marktplatz – am selben Tag öffnet die Olma: Veranstalter sprechen von Zufall Am Donnerstag eröffnet die grösste Publikumsmesse der Ostschweiz ihre Tore. Auch der Jahrmarkt wird viel Publikum anlocken. Am Abend werden Tierschützerinnen und Tierschützer eine Mahnwache gegen Tierleid auf dem St.Galler Marktplatz abhalten. Eine Provokation? Nein, Zufall, so die Veranstalter. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Am Donnerstagabend soll auf dem Marktplatz wieder eine Mahnwache gegen das Tierleid stattfinden. Bild: Hanspeter Schiess (St.Gallen, 7. November 2019)

Auf den ersten Blick wirkt der Flyer wie ein Olma-Plakat: Ein herziges Schwein streckt seinen dreckverschmierten Rüssel in die Kamera, dicht umringt von anderen Säuli. Doch der Text auf dem Flyer sagt: «Weil Tiere unsere Stimme brauchen.» Keine Olma-Werbung also. Sondern Werbung für eine Mahnwache zweier St.Galler Organisationen, die sich für Tierrechte einsetzen. Und die nun zum ersten Mal gemeinsam eine Mahnwache durchführen.

Am Donnerstagabend wollen sie auf dem Marktplatz, mitten in der St.Galler Innenstadt, demonstrieren. Um «an die mehr als 83 Millionen sogenannter Nutztiere» zu erinnern, «die jährlich in der Schweiz geschlachtet werden».

Flyer der Tierrechtsaktivisten zur gemeinsamen Demo. Bild: PD

Am Donnerstagabend wird die St.Galler Innenstadt belebter sein als auch schon. Die Olma, die grösste Publikumsmesse der Ostschweiz, wird am Vormittag eröffnet. Auch der Jahrmarkt wird Tausende Besucherinnen und Besucher anlocken. Warum haben die Veranstalter ausgerechnet die Eröffnung der Grossanlässe gewählt für ihre Mahnwache?

Das Datum sei Zufall, sagt Renato Werndli. Der Mediziner aus dem Rheintal ist Präsident der Organisation Circle of Compassion. Werndli setzt sich seit zehn Jahren für Tierrechte und Tierwohl ein. Er sagt, dass das Datum der Mahnwache vor langem gewählt wurde. Nicht bewusst zum Start der Olma, sondern weil an diesem Datum zwei Organisationen zum ersten Mal eine gemeinsame Mahnwache abhalten: Circle of Compassion und Animal Vigil St.Gallen.

Beide setzen sich für Tierrechte ein. Beide halten jeden Monat eine Mahnwache ab. Einige Aktivistinnen und Aktivisten sind in beiden Organisationen tätig. So habe man beschlossen, eine gemeinsame Aktion auf die Beine zu stellen.

Plakate, Bilder, veganes Gebäck

Renato Werndli rechnet am Donnerstagabend mit rund 30 Teilnehmenden. Die Aktivistinnen und Aktivisten von Animal Vigil St.Gallen werden sich mit Plakaten auf den Marktplatz stellen. Mitglieder von Circle of Compassion werden auf ihren Laptops Bilder aus Schlachthöfen und Mastbetrieben zeigen. Wenn Passantinnen und Passanten Interesse zeigen, werde man das Gespräch suchen. An einem Kuchenstand wird veganes Gebäck verkauft, Infoflyer liegen auf.

Aber werden sich Olma-Besuchende nicht provoziert fühlen? Schliesslich werden etliche die berühmteste Olma-Speise, die Olma-Bratwurst, essen. Werden vielleicht beim Säulirennen Wetten abschliessen. Oder die Chälbli in Halle 7 begutachten, vielleicht Kindern beim Jungtiere-Schöppeln zuschauen. Dass ihre Mahnwache auf die Olma-Eröffnung falle, sei wirklich Zufall, betont Renato Werndli. Sie hätten zwar schon einmal überlegt, vor dem Eingang der Olma zu demonstrieren – doch jetzt gehe es ihnen nur um ihre übliche Mahnwache.

Renato Werndli, Arzt und Tierrechtsaktivist. Bild: Benjamin Manser

Trotzdem: Werden sich Olma- und Jahrmarktbesucherinnen und -besucher nicht provoziert fühlen? Da könne er aus Erfahrung sprechen, sagt Werndli:

«Es sind nur ganz, ganz einzelne Personen, die wir nerven. Die gehen uns aus dem Weg.»

An den vielen Mahnwachen und Demonstrationen, die er schon veranstaltet hat, sei es nur ein einziges Mal handgreiflich geworden. Vor wenigen Wochen demonstrierte er mit Mitstreitern an den Eringer-Kuhkämpfen. Kaum waren sie auf dem Gelände, seien ihnen die Plakate aus der Hand gerissen worden, eine 63-jährige Frau sei zu Boden gerissen worden. Die Kuhzüchter seien so wütend gewesen, die Demonstration sei nach zwei Minuten beendet gewesen. «Ich bin seit zehn Jahren aktiv, so etwas habe ich noch nie erlebt», sagt Werndli.

Keine Bedenken seitens der Stadtpolizei

Die Stadtpolizei St.Gallen hat die Mahnwache am Donnerstag genehmigt. Man sehe kein Problem zwischen Mahnwache und Olma-Beginn, sagt Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei. Es lägen keine sicherheits- oder verkehrspolizeilichen Bedenken vor. Die Stadtpolizei gehe nicht davon aus, dass die Mahnwache zu Konflikten führe.

Die Tierrechtsaktivisten wollen in St.Gallen nicht provozieren. Sie wollen auf das Tierleid aufmerksam machen. Pro Sekunde würden in der Schweiz zwei Landtiere geschlachtet, sagt Werndli.

«Das sind empfindsame Lebewesen, unschuldig, sie haben das nicht verdient.»

Wir Menschen seien nicht auf eine omnivore Ernährung angewiesen, wir könnten uns pflanzlich ernähren. Eine pflanzliche Ernährung sei keine Mangelernährung, er als Mediziner habe etliche Studien dazu gesammelt, die das beweisen würden. Wie er zu moderatem Fleischkonsum steht? Das sei keine Lösung. Es sei ein Massenmord, der da verübt werde, das sei ein Verbrechen. Dieser Massenmord müsste verboten werden und nicht eingeschränkt.

Werndli demonstriert nicht nur auf dem Marktplatz, sondern regelmässig vor den Schlachthöfen in Gossau oder Zürich. «Wenn Sie dort stehen und beobachten, würden Sie auch vegan werden», sagt Werndli. Früher habe man noch hineinschauen können, mittlerweile gebe es Sichtschutzwände. Doch die Tierschreie, die höre man immer noch. Auf dieses Tierleid möchten sie die St.Galler Passantinnen und Passanten aufmerksam machen, sagt Werndli. Für einmal eben zur Olma-Eröffnung.

