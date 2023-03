Rorschach: Ausländeranteil knackt 2023 50-Prozent-Marke

Demografie Rorschach knackt bei Ausländeranteil die 50-Prozent-Marke: Für den Stadtpräsidenten ist das Bereicherung und Herausforderung zugleich Seit Ende 2022 wohnen in Rorschach mehr Ausländerinnen als Schweizer. Damit zieht die Stadt mit zwei anderen Gemeinden am Bodensee gleich. Was diese Orte bei Ausländern so beliebt macht und was ein hoher Ausländeranteil für eine Gemeinde bedeutet. Judith Schönenberger und Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 22.03.2023, 05.00 Uhr

In Rorschach wohnen rund 9700 Menschen, über die Hälfte davon hat keinen Schweizer Pass. Bild: Ralph Ribi

Knapp schafft es Rorschach auf die Liste der zehn Schweizer Gemeinden mit dem höchsten Ausländeranteil. Seit Ende 2022 beträgt dieser in der Hafenstadt 50,2 Prozent, damit belegt sie Platz 10. Zum Vergleich: Der Ausländeranteil in der Stadt St. Gallen beträgt 31,3 Prozent.

Nun leben also mehr ausländische Staatsangehörige als Schweizerinnen und Schweizer in Rorschach. Macht sich das im Alltag bemerkbar? «Ja», sagt Stadtpräsident Röbi Raths, «aber im positiven Sinn. Auf den 1,7 Quadratkilometern Fläche der Stadt lebt eine multikulturelle Gesellschaft, die einen prosperierenden Austausch pflegt.»

Robert Raths, Stadtpräsident von Rorschach. Bild: Nik Roth

Es sei ein absolut problemloses und friedliches Miteinander. Gelegentlich werde er darauf angesprochen, am See habe es ja nur Ausländer. Diese Einschätzung teile er nicht. Raths betont: «Wenn an einem sonnigen Tag Hunderte Menschen aus verschiedensten Kulturen unsere wundervollen Seeuferanlagen benutzen und geniessen, dann ist das doch eine grossartige Sache.» Rorschach deswegen schlecht zu reden, könne er nicht verstehen, man sollte das Ganze vor allem als eine Chance ansehen, denn man könne immer auch voneinander lernen. Probleme habe Rorschach nicht wegen seines Ausländeranteils, sondern vor allem wegen der unsäglichen Poser, die an schönen Tagen die Stadt mit ihrem Lärm beinahe zudeckten.

Entwicklung zur Industriestadt brachte Zuwachs

Die Zahl zum Ausländeranteil bedeute ihm denn auch nicht viel, so Röbi Raths. Der Ausländeranteil der Stadt bewege sich schon seit Jahren knapp unter 50 Prozent. Hat er eine Erklärung dafür? Der hohe Ausländeranteil habe seinen Ursprung im 19. und 20. Jahrhundert, als sich Rorschach zur Industriestadt entwickelt habe. Die Stickerei Feldmühle allein habe 2700 Mitarbeiter beschäftigt, daneben hätten auch Nestlé (ehemals Konservenfabrik Roco, später Frisco Findus), die Aluminiumwerke AG Rorschach und die Brauerei Löwengarten AG Arbeitskräfte aus dem Ausland angelockt. Viele dieser Menschen seien geblieben und hätten eine Familie gegründet.

Heute ist Rorschach keine Industriestadt mehr, sondern definiert sich im Leitbild als regionales Dienstleistungszentrum und als attraktiver Wohnort. Auch wenn Raths von einem problemlosen Miteinander spricht, räumt er ein, dass der hohe Ausländeranteil durchaus eine Herausforderung sei, vor allem für die Schule. Diese habe jedoch eine hervorragende Qualität und gehe die täglichen Herausforderungen motiviert und mit viel Sachverstand an.

Ein gutes Beispiel dafür sei die kürzlich ins Leben gerufene Integrationsklasse, bei der auch die Nachbargemeinden Rorschacherberg, Goldach und Thal involviert seien. Dieses dezentrale Beschulungskonzept für Kinder ohne Deutschkenntnisse könne als kleine Erfolgsgeschichte bezeichnet werden.

Thomas Niederberger, Stadtpräsident von Kreuzlingen. Bild: PD

In Kreuzlingen ist Grenznähe entscheidend

Auf der Liste der Gemeinden mit dem höchsten Ausländeranteil finden sich zwei weitere Ostschweizer Gemeinden. St.Margrethen mit 50,4 Prozent Ausländeranteil, Kreuzlingen mit einem Ausländeranteil von 56,2 Prozent.

Kreuzlingen hat Erfahrung mit vielen Ausländerinnen und Ausländern, sagt Stadtpräsident Thomas Niederberger. «Der hohe Ausländeranteil hat in Kreuzlingen schon fast Tradition. Der Hauptgrund dafür ist wohl die Grenznähe.» In Konstanz und Umgebung sei der Wohnraum knapp, weshalb wohl viele nach Kreuzlingen zögen. So hat denn auch die Mehrheit der in Kreuzlingen wohnhaften Ausländerinnen und Ausländer die deutsche Staatsangehörigkeit.

Auf die Frage, weshalb gerade drei Gemeinden am oder in der Nähe des Sees – St.Margrethen, Kreuzlingen und Rorschach – für Ausländer attraktiv seien, wagt Niederberger eine Einschätzung. «Wir sind eine hochattraktive Region – bezüglich Lebensqualität und Wirtschaft.» So würden grosse Unternehmen häufig viele Arbeitskräfte, auch ausländische, anziehen.

Der hohe Ausländeranteil verursache in Kreuzlingen keine Probleme, sagt Niederberger. «Das hat sicher auch damit zu tun, dass wir schon seit Jahrzehnten Integrationsarbeit betreiben.» Es gebe einen Migrations- und Integrationsrat, der zu einem friedlichen Miteinander beitrage.

St.Margrethen will fördern, aber auch fordern

St.Margrethens Gemeindepräsident Reto Friedauer sagt: «Das Zusammenleben funktioniert gut. Wesentlich ist nicht die Frage der Nationalität, sondern ob Menschen mit Migrationshintergrund hier ihren Lebensunterhalt bestreiten können, vertraut sind mit den hiesigen Gegebenheiten und sozial integriert sind. Dafür arbeiten wir im Rheintal schon seit Jahren intensiv auch mit der regionalen Fachstelle Integration, die von allen Gemeinden finanziert wird. Zudem haben wir Angebote wie Frühförderung oder Beratungsgespräche, womit wir die Leute an unsere Gesellschaft heranführen.»

St.Margrethens Gemeindepräsident Reto Friedauer. Bild: Hildegard Bickel

Eine multikulturelle Gesellschaft kann auch nach Meinung von Reto Friedauer ein Gewinn sein, es gebe jedoch auch die andere Seite, wenn sich etwa Gruppen nicht integrierten, sondern segregierten. In solchen Fällen müsse man mit einer Integrationsarbeit agieren, die auch einfordere. «Ich bin der Ansicht, wir müssen fördern und fordern», so der Gemeindepräsident. Das sei das Rezept, das funktioniere. St.Margrethen habe denn auch keine brennenden Probleme, aber zweifellos Herausforderungen. Fehlende Deutschkenntnisse beispielsweise, diesen würde in der Schule erfolgreich mit verschiedenen Angeboten begegnet.

Daten zu Migration innerhalb der Schweiz fehlen

Über Daten oder Studien dazu, weshalb gewisse Gemeinden für Ausländerinnen und Ausländer attraktiver sind als andere, verfügt das Staatssekretariat für Migration nicht. Mediensprecher Lukas Rieder schreibt allerdings, dass die Zuwanderung in die Schweiz «im Wesentlichen von den Bedürfnissen der Wirtschaft gesteuert wird». Denn wer einwandern wolle, brauche Arbeit, um Aufenthalt zu erlangen. «Entsprechend dürfte es besonders viele Zuwandernde in Regionen ziehen, in denen Arbeitskräfte gesucht sind.»

Bei der Wahl des Wohnorts spielen gemäss Rieder aber auch Faktoren wie Steuerbelastung oder Arbeitsweg eine Rolle – wie bei Schweizerinnen und Schweizern auch. «Bei Zugewanderten mag bis zu einem gewissen Grad zusätzlich noch die Grösse der Diaspora ins Gewicht fallen.» Das heisst, dass ausländische Staatsangehörige eher an Orte ziehen, wo bereits Landsmänner und -frauen wohnen.

Rieder betont, dass diese Gesetzmässigkeiten beispielsweise für Asyl- und Schutzsuchende nicht gälten. Dort entscheiden der Verteilschlüssel des Bundes beziehungsweise die Kantone über den Wohnort.

