Mehr als 80'000 Einwohner: St.Gallen erreicht die magische Marke – diesmal wohl für immer Ende Jahr werden über 80'000 Menschen in St.Gallen wohnen. Diesmal soll es mehr sein als ein kurzes Hoch, auf das gleich wieder ein Taucher folgt. Für immer. Ein krönender Abschluss für Thomas Scheitlin, der Ende Jahr nach 14 Jahren als Stadtpräsident zurücktritt. Diana Hagmann-Bula 12.12.2020, 05.00 Uhr

St.Gallen wächst und wächst. Und hat noch immer Potenzial. Bild: Ralph Ribi

Es ist ein schönes Abschiedsgeschenk für den abtretenden Stadtpräsidenten Thomas Scheitlin. Eines, das man nicht kaufen kann. Eines, das er sich eigentlich sogar selber gemacht hat. In den 14 Jahren als Stadtpräsident hat er auch am Wachstum der Stadt gearbeitet. Ende Jahr, wenn Scheitlin zurücktritt, werden erstmals über 80’000 Menschen hier wohnen.

80’334 Ständige und Nicht-Ständige (etwa Wochenaufenthalter und Menschen mit Kurzaufenthaltsbewilligung) waren es am 30. November, zeigt die Statistik. Im Dezember ziehen zwar oft noch einmal Einwohnerinnen und Einwohner weg. Studenten, die sich abmelden, bevor das Semester fertig ist. Ausländische Staatsangehörige, die an Weihnachten nach Hause reisen. Vielleicht auch solche, die das neue Jahr in einer steuergünstigeren Gemeinde beginnen wollen. «Man weiss es nicht so genau. Diesmal werden wir die magische Grenze dennoch knacken. Und erst noch nachhaltig», sagt Stephan Wenger, Leiter des der Bevölkerungsdienste der Stadt St.Gallen.

Bedeutet: Fortan werde man wohl immer über 80’000 liegen. «Ich sehne mir die Zahl unterdessen auch herbei. Mein ganzes berufliches Umfeld fiebert ihr entgegen.» Allen voran Noch-Stadtpräsident Thomas Scheitlin. Wenger erzählt:

«Ich habe ihn im Herbst in einem Gespräch darauf vorbereitet. Er hat gestrahlt»

Er würde gerne feiern und kann nicht

Auch jetzt, am Telefon, hört man Scheitlin die Freude an. In den letzten fünf Jahren ist die Bevölkerungszahl schon einige Male über 80’000 geklettert. Im Herbst 2015 zum Beispiel, auch im Herbst 2018 und 2019. «Wenn sich neue Studenten anmelden, explodiert der Wert kurz», heisst es. Am Jahresende lag er stets wieder darunter. 2019: 79’724 Einwohnerinnen und Einwohner. 2018: 79’551 Einwohnerinnen und Einwohner. 2017: 79’154 Einwohnerinnen und Einwohner. Scheitlin: «Wir hatten schon immer diese saisonalen Schwankungen.»

Spannend macht die Sache, dass die Stadt jährlich nur um 200 bis 300 Einwohner wächst. Reicht es diesmal? Oder wieder knapp nicht? In kleinen Schritten hat Scheitlin nun gerade noch rechtzeitig sein grosses Ziel erreicht. «Ich bin mit 75’000 Bewohnern gestartet. Wir sind konstant gewachsen, bis in den letzten Jahren eine Seitwärtsbewegung eintrat. Ich bin froh, dass es nun vorwärtsgeht», sagt Scheitlin. Ihm sei zum Feiern zumute. «Leider ist das wegen Corona nicht möglich.»

Die Stadt wurde männlicher

Die Bevölkerungszahl stieg, der Bevölkerungsmix veränderte sich leicht. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung habe stets zugenommen, sagt Stephan Wenger von den Bevölkerungsdiensten. 2010 machte sie 27,8 Prozent der Stadtbevölkerung aus, 2020 etwas über 31 Prozent. Die Stadt wurde männlicher: 2010 waren 48,5 Prozent der Bevölkerung männlich, 2020 49,4 Prozent. Das Durchschnittsalter veränderte sich kaum: 2010 betrug es 41,6 Jahre, 2019 41,3 Jahre. Wenger meint:

«St.Gallen als Studenten- und Bildungsstadt bleibt jung»

Die grossen Veränderungen, fügt Scheitlin hinzu, habe es in den Jahren nach 1910 gegeben. Damals begann die Stickereibranche zu kriseln. Als sie zusammenbrach, spiegelte sich das stark in den Bevölkerungszahlen. 1970 dann erreichte die Stadt ihren historischen Rekordwert: 80’852 Personen wohnten hier. 2020 wird ihn vermutlich nicht überbieten.

«Kultur wie in der Grossstadt»

Luzern, vergleicht Scheitlin, sei es in den letzten Jahren ähnlich wie St.Gallen gegangen. Den Seitwärtstrend hätten beide erlebt. Dennoch hat die Stadt an der Reuss die 80’000-Marke durch Fusion mit Littau früher erreicht. Und Winterthur sei deutlich stärker gewachsen. «Es profitiert von der Nähe zu Zürich. In der Limmatstadt arbeiten, im günstigeren Winterthur wohnen, diese Modell leben dort viele», sagt Scheitlin. Er habe St.Gallen als attraktive mittelgrosse Stadt positionieren wollen, das sei ihm gelungen.

Der abtretende Stadtpräsident Thomas Scheitlin. Bild: Ralph Ribi

«Wir bieten ein kulturelles Angebot wie eine Grossstadt. Man erreicht von jedem Ort aus schnell das Grüne. Und tolle Arbeitsplätze gibt es auch.»

Trotzdem zeigt sich immer wieder dieses Bild: Junge studieren zwar hier, ziehen danach aber schnell in die Grossstadt, in das Land der wirklich vielen Gelegenheiten. «Wir haben deshalb das Startfeld gegründet. Damit sie nicht in Zürich, sondern hier Unterstützung und Austausch finden und ihre Start-ups gründen.» Und «IT St.Gallen rockt» stärke den IT-Standort St.Gallen. Auch Firmen aus der Gesundheitsbranche seien nun daran, sich zu vernetzen. «Wir können mit diesen Massnahmen nicht alle 13’000 Studenten hier halten, aber vielen eine interessante Stelle bieten», glaubt Scheitlin. Mit der Anzahl Bewohner habe auch die Anzahl Arbeitsplätze zugenommen: über 83’000 sind es unterdessen.

Viel Potenzial noch bei der S-Bahn

Um sich in St.Gallen wohl zu fühlen, braucht es aber mehr als einen erfüllenden Job. Gute Verkehrsverbindungen, nach aussen in andere Regionen und innerhalb der Stadt. Scheitlin: «Der Ausbau des Bahnknotens St.Gallen hilft da sehr.» Dank der Elektrifizierung der Strecke sei München schneller erreichbar, nach Zürich fahre nun etwa alle 15 Minuten ein Zug. «Viel Potenzial besteht hingegen noch bei der S-Bahn. Wir müssen die Verbindungen zu den Stadtbahnhöfen Winkeln, Bruggen, St.Fiden verdichten.»

Die Stadt am See

Wer sich über die mangelhafte innerstädtische Verkehrserschliessung ärgert, spaziert vielleicht zu den Drei Weieren hoch. Und vergisst in der Natur die trüben Gedanken. Scheitlin nennt das Naherholungsgebiet denn auch einen wichtigen Ort für die Stadt. «Wasser entspannt auf besondere Art und zaubert Freizeitgefühl herbei», sagt er. Luzern, das er gerne als Vergleichsstadt herbeizieht, beneidet er nur um eines: den See, der die Lebensqualität massiv steigere. «In Rankings schneiden nicht umsonst Städte am Wasser immer besonders gut ab.»

In diesen Neidmomenten denkt der Stadtpräsident daran, dass viele Menschen, die in der Stadt wohnen, ein Boot am See haben. Er sei deshalb manchmal versucht, zu sagen: St.Gallen, die Stadt am See.

«Bei uns liegt alles nahe beieinander. Von mir aus darf das Gebiet bis und mit Rorschach zusammenwachsen.»

Als Stadtpräsident müsse man in funktionalen Räumen denken, über die Grenzen hinaus, so Scheitlin.

Altes Ziel, erreicht, Häkchen dahinter. Neues Ziel, bereits formuliert. Scheitlin wünscht St.Gallen nicht nur 80’000 Einwohnerinnen und Einwohner, sondern 100’000. 2040 dürfte es so weit sein, schätzt er.

«Die Stadt verträgt das. Sie kann in sich selber noch wachsen.»

Er denkt dabei an die Entwicklungsgebiete bei den Güterbahnhöfen St.Gallen und St.Fiden. Die Stadt werde lebenswert bleiben, «wenn man die Freiräume in und um die Stadt konsequent pflegt und aufwertet». Verdichtung schade der St.Galler Qualität, rasch im Grünen zu sein, nicht. Tönt, als wird sich da jemand auch nach Amtsende noch viele Gedanken über seine Stadt machen.