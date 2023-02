Wittenbach: Alterszentrum Kappelhof verzichtet auf Neubau

DEMENZ «Wir wollen einen Schlussstrich ziehen»: Wittenbacher Alterszentrum Kappelhof verzichtet nun doch auf einen Neubau für Demenzkranke Aktuell werden im Alterszentrum Kappelhof neun Personen betreut, die an Demenz leiden. Die Betroffenen leben gemeinsam mit den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern unter einem Dach. Das habe sich bewährt, teilt der Verwaltungsrat mit. Von Plänen für einen Neubau mit Demenzabteilung nimmt er deshalb Abstand. 23.02.2023, 12.56 Uhr

In Wittenbach gibt es nun doch keine separate Demenzabteilung. Bild: Urs Bucher

Das Alterszentrum Kappelhof verfolgt die Pläne für einen Neubau mit Demenzabteilung nicht weiter. Das teilt der Verwaltungsrat des Alterszentrums mit. Er zieht damit einen Schlussstrich unter eine mehr als zehn Jahre lange Geschichte. Im Jahr 2012 hatte die Wittenbacher Stimmbürgerschaft dem Vorprojekt für einen Neubau mit separater Demenzabteilung im Kappelhof zugestimmt. Danach wurde entsprechend geplant. Doch, schreibt der Verwaltungsrat, hätten sich in dieser Zeit die Rahmenbedingungen verändert und es habe sich gezeigt, dass ein Neubau mit den vorgesehenen 47 Pflegeplätzen überdimensioniert gewesen wäre und den Bedarf überstiegen hätte.

Deshalb nun der Schlussstrich. Der Verwaltungsrat möchte das Thema Neubau definitiv ad acta legen, auch weil sich die aktuelle Wohnform im Kappelhof bewährt habe. Heute leben neun Demenzkranke gemeinsam mit den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern. «Das entspricht auch dem Rahmen, den die meisten von zuhause gewohnt sind», lässt sich Marc Pfister, Vizepräsident des Verwaltungsrats, in der Mitteilung zitieren.

Sollte sich die Zahl der Menschen, die einen geschützten Rahmen benötigen, in den kommenden Jahren massiv erhöhen, so liesse sich immer noch das bestehende Haus 3 umbauen oder erweitern. Aktuell könne man aber alle Anfragen zufriedenstellen.

Integratives Konzept hat sich bewährt

Dass der Verwaltungsrat des Alterszentrums Kappelhof die Situation heute anders beurteilt, hängt auch mit einem Sinneswandel in der Pflege und dem Umgang mit Demenzbetroffenen zusammen. Früher sei die Separierung der Kranken das Mass aller Dinge gewesen, man habe sie vor allen Gefahren schützen wollen, heisst es in der Mitteilung. In den vergangenen Jahren sei man davon aber weggekommen. Man wisse mehr über die Krankheit und habe nun auch die Erkenntnis, dass sie in unterschiedlichen Phasen verlaufe und deshalb unterschiedliche Betreuungsansätze verlange.

Das heutige integrative Konzept lasse sich im Alterszentrum Kappelhof gut umsetzen. «Wir haben eine professionelle und liebevolle Betreuung, eine gute Infrastruktur und auch eine ideale Lage mit einem wunderschönen Garten, fernab vom gefährlichen Durchgangsverkehr.» Und das seien Dinge, die Menschen mit einer Demenzerkrankung brauchen. (pd/ghi)