Dem Virus den Einlass erfolgreich verwehrt: Alters und Pflegeheime in der Region Rorschach bisher ohne Coronafälle In mehreren Altersheimen in der Schweiz wütet der Coronavirus. Im freiburgischen Siviriez sind gar sieben Personen daran gestorben. In der Region am See bewähren sich die Schutzkonzepte. Die Erleichterung bei den Verantwortlichen ist gross. Eine Sperre für Besucher und Angehörige wollen sie möglichst verhindern. Rudolf Hirtl 15.09.2020, 12.31 Uhr

Pelago-Geschäftsleiterin Ingrid Markart bei der Eingangskontrolle, die im Frühling installiert wurde. Bild: Rudolf Hirtl

Am 9. März hat das auf Schwerdemenz spezialisierte regionale Pflegeheim Pelago in Rorschacherberg für Externe die Türen geschlossen. «Und dies eine Woche vor dem offiziellen Lockdown», wie sich Geschäftsleiterin Ingrid Markart erinnert. Nötig geworden war die Massnahme zum Schutz der Bewohnenden, weil sich Besuchende und Gäste nicht an die Hygieneregeln hielten.

Begegnungen können wieder stattfinden

Die teilweise schwer pflegebedürftigen Menschen sind laut Ingrid Markart von Covid-19 besonders bedroht. Bewohnende, Angehörige und Mitarbeitende hätten die Isolation als grosse Belastung, als unnatürliches Miteinander empfunden. Soziale Kontakte seien für die Bewohnenden von grösster Bedeutung. Das Pelago-Team habe daher nach Wegen gesucht, damit die für Lebensqualität und Gesundheit so wichtigen Begegnungen wieder stattfinden können. Seit dem 30. Mai sind Besuche unter strengsten Sicherheitsmassnahmen wieder möglich.

«Der Aufwand ist gross», sagt Ingrid Markart und räumt ein:.

«Anfangs sind wir auf Unverständnis und Verzweiflung gestossen».

Bewohnende und Besuchende hätten nicht verstehen können, dass auch ihre engsten Angehörigen und Freunde bei einem Besuch eine Gefährdung sein könnten. «Die Langjährigkeit von Ehe, Beziehung und Freundschaft schützt nicht vor Ansteckung, ist aber Kraftquelle gerade in schweren Zeiten.» So waren die Mitarbeitenden auf mehreren Ebenen gefordert, die Sicherheitsvorschriften durchzusetzen.

Alle Mitarbeitenden und Dienstleistenden würden für den Schutz der Bewohnenden Unannehmlichkeiten auf sich nehmen. Die Masken würden Hautirritationen bis zu offenen Wunden verursachen. Atmung und Kühlung seien erschwert, besonders bei körperlichen Arbeiten. Heute haben sich laut Markart die Abläufe eingespielt und bewährt. Der ganze Betrieb sei bisher vom Coronavirus verschont geblieben. Inzwischen würden die dankbaren Stimmen überwiegen. Es schaffe ein Gefühl von Geborgenheit und Schutz, wenn strenge Schutzmassnahmen bestünden. «Es gibt keine Garantie: Trotz aller Vorsicht brauchen wir auch das Glück, geschützt zu bleiben», so Markart nachdenklich.

2000ten Besucher mit Applaus un Blumen empfangen

Besucher würden sich – teilweise täglich – einem aufwendigen Eintrittsprozess unterziehen. Umso mehr hätten sich Bewohnende und Mitarbeitende am 10. September über Toni Lehner gefreut. Er war der 2000te Besucher, der sich dem Prozedere unterzog, um bei seiner Frau sein zu können. «So erbringen wir alle unseren Einsatz zum Schutz der Bewohnenden», sagt Markart.

Toni Lehner wurde vom Team herzlich mit einem Blumenstrauss begrüsst. Bild: PD

Bestehendes Schutzkonzept verbessern und verfeinern

Auch das Seniorenzentrum La Vita in Goldach ist bisher von Coronafällen verschont geblieben. Laut Leiter Tom Bättig ist das auf die konsequente Umsetzung des Schutzkonzeptes zurückzuführen.

Tom Bättig, Geschäftsleiter Seniorenzentrum La Vita in Goldach. Bild: PD

«Wir machen die Bewohnenden immer wieder auf die Grundregeln bezüglich Hygiene aufmerksam. Vor allem auch dann, wenn sie sich draussen aufhalten. Angehörige dürfen das Haus besuchen, müssen sich aber desinfizieren, Masken tragen und sich registrieren.»

In Hinblick auf eine mögliche zweite Welle habe man sich im La Vita Gedanken darüber gemacht, wie das Schutzkonzept noch verbessert und verfeinert werden könne, ohne eine Totalquarantäne verhängen zu müssen.

«Wir wollen es nicht mehr so machen wie im Frühling, als das La Vita für Besucher gesperrt war. Man darf den psychosozialen Hintergrund

nicht ausser Acht lassen»,

sagt Bättig, der vor allem auch auf eine gute Kommunikation setzt. Sollten es die Umstände nötig machen, so würde man weitere Massnahmen Step by Step umsetzen. Etwa die Treffbox vor dem Haus wieder aktivieren. Und am wichtigsten: «Im Zweifelsfall testen, testen, testen.»

Auch Altersheim Rorschach ist verschont geblieben

Auf die Fälle in der Westschweiz angesprochen, sagt Beatrice Nigg, Leiterin des Altersheims Rorschach: «Wir hoffen, dass es nicht zu uns in die Ostschweiz überschwappt.» Bisher seien Bewohnende und Personal im Altersheim an der Promenadenstrasse glücklicherweise von Covid-19 verschont geblieben. Auch dort gelten Maskenpflicht und Hygienevorschriften.

Auch beim von Hans Rudolf Dürst geführten Seniorenheim Haus zum Seeblick in Rorschacherberg ist bis anhin niemand am Coronaviros erkrankt. Dies, obwohl es im Juni Lockerungen bezüglich des Besuchs der Angehörigen gab. So dürfen auch Enkel wieder zu ihren Grosseltern, allerdings nur mit Gesichtsmaske