Delikatessen Feinkost Kündig wird 100 Jahre alt: Zum Jubiläum gibt es einen eigenen Käse Drei Läden in Rorschach und St.Gallen sowie 500 verschiedene Käsesorten: Das Traditionsgeschäft Feinkost Kündig feiert dieses Jahr das 100-jährige Bestehen. Der heutige Inhaber stieg vor vier Jahren ein, als er hörte, dass ein Nachfolger fehle. Rita Bolt 04.03.2023

David Vincze, Inhaber von Feinkost Kündig, sagt: «Ich bin zu einem leidenschaftlichen Käse-Aladin geworden, der in einer Schatzkammer voller Käse lebt.» Bild: Donato Caspari

«Von diesem Käse kann die Rinde gegessen werden», sagt David Vincze, Inhaber der Feinkost Kündig AG. Die Rinde des Käselaibs aus Appenzell besteht aus getrockneten und gepressten Bergblumen. In der Käsetheke gibt’s auch einen «Kündigs Spezial»: «Ein Käse auf der Basis Appenzeller, der in einer Sandsteinhöhle im Rheintal nochmals sechs Monate weiter gepflegt wird», erklärt der Käsesommelier.

Er weiss über seine vielen Käse ebenso viele Geschichten zu erzählen. So erzählt er von einem Käse, der vergessen ging und statt sechs Monate sechs Jahre reifte. «Das Innere war immer noch geniessbar. Es war eine Delikatesse, die sich ass wie Zartbitterschokolade.» Zum 100-jährigen Bestehen der Kündig Feinkost AG soll es einen 12 bis 15 Monate gereiften Käse in Form eines «Mühlisteins» geben. Ob das Experiment gelingt, weiss Vincze noch nicht. Und ab wann genau der «Mühlistein» erhältlich sein wird, hänge von der Reifung ab. Gemeinsam mit dem Käsevirtuosen Willi Schmid tüftelt er an dieser Neuentwicklung.

Vor vier Jahren übernahm David Vincze

David Vincze hat die Kündig Feinkost AG vor bald vier Jahren von Matthias Kündig übernommen und den Traditionsnamen «Kündig» bewusst beibehalten. Der Name stehe für Qualität und sei Käsekennern und -liebhabern ein Begriff.

Vincze kommt aus der Lebensmittelbranche, studierte an der ETH Zürich Lebensmittelwissenschaften. Beruflich arbeitete er für verschiedene Unternehmen: Er tüftelte an industriellen Rezepturen für Konfitüren, war auf der ganzen Welt mit Schweizer Schokolade unterwegs, war CEO der Sortenorganisation Appenzeller Käse. Dann traf er Matthias Kündig und erfuhr, dass es keinen Nachfolger für Kündig Feinkost gab – und übernahm das Unternehmen mit den beiden Geschäften in Rorschach und St.Gallen.

Inzwischen sind es drei Läden

Ende Oktober 2021 eröffnete der dritte Feinkost-Kündig-Laden: An der Lukastrasse 61 im St. Galler Neudorf. An der Hausfassade hängt immer noch der alte Schriftzug «Milchprodukte». «Etwas Nostalgie gehört dazu, und diesen Schriftzug kennen viele Leute», sagt Vincze.

Marlies und Erwin Rechsteiner führten den Milch- und Käseladen jahrzehntelang. Der Quartierladen war 65 Jahre im Besitz der Familie. Der Laden hat für Vincze eine besondere Bedeutung. Er renovierte ihn selber: strich die Wände und baute ein Fenster ein, durch das die Kunden einen Blick ins Käselager werfen können.

Im Laden an der Lukasstrasse in St.Gallen kann man durch ein Fenster ins Käselager schauen. Bild: Donato Caspari

Es ist ein charmanter Laden geworden, klein, aber mit vielen Besonderheiten und Delikatessen. Es wird immer noch Käse verkauft, aber nicht nur: Es gibt Öle, Essig und Gewürze, Tomatensaucen, Teigwaren, Trockenfrüchte, Konfitüren. «Und das beste Biirebrot, hergestellt exklusiv für uns von einem jungen Mann aus Wildhaus», sagt der 50-Jährige.

Die Kündig Feinkost AG bietet aktuell etwa 500 verschiedene Käsespezialitäten an. Mit wenigen Ausnahmen werden alle aus Rohmilch produziert. Durch die schonendere Erhitzung der Rohmilch bleiben wichtige natürliche Inhaltsstoffe erhalten, die bei der Reifung vieler Käsesorten entscheidend für den Geschmack sind.

Ein Rohmilchkäse schmecke intensiver und facettenreicher als ein Käse aus pasteurisierter Milch, sagt Vincze. Voraussetzung für guten Käse sei beste Milch, also von Kühen, die frisches Gras und Kräuter fressen. «Wir setzen auf strengste Kriterien in Bezug auf Rohstoffe, Herstellung sowie bei der Veredelung», sagt Vincze. «Es gibt immer mehr Genussmenschen, die Gaumenerlebnisse wollen und die Herkunft der Produkte wissen möchten.»

Käse aus ganz Europa

Der Käseunternehmer hat seit der Übernahme vor drei Jahren viel ins Geschäft investiert. Ein wichtiger Bestandteil war die Erneuerung des Kassensystems. Er liess zudem den Namen Kündig-Feinkost schützen und rief die Marke «Affinage Kündig – seit 1923» ins Leben. «Unter Affinage Kündig sind unsere Eigenprodukte zusammengefasst», erklärt Vincze.

Qualitätskäse kommen nicht nur aus der Schweiz, sondern aus ganz Europa. Unter anderem auch aus England, aus Yorkshire: Der Horrogate Blue, der harmonisch schimmlig schmeckt. Oder der Cabrales aus Nordspanien, ebenfalls ein Blauschimmelkäse, der laut Vincze durch seine Intensität eher etwas für geübte Käsefreunde ist.

Welchen Käse mag Vincze am liebsten? Einen bestimmten Käse nennt er nicht. «Ich bin zu einem leidenschaftlichen Käse-Aladin geworden, der in einer Schatzkammer voller Käse lebt.»

Es begann in der Waldegg in Tübach

1923 legten Gottlieb und Frieda Kündig mit der Milchsammelstelle in der Waldegg in Tübach den Grundstein für die Kündig Feinkost. 1943 stieg Gottlieb Kündig Junior ein. Sie begannen mit der Produktion von einfachen Milchprodukten und eröffneten an der Hauptstrasse den ersten Laden, die Molkerei Kündig.

Um 1935: Gottlieb Kündig auf einer Milchtour. Bild: PD

Ein Meilenstein 1955: Kündig kaufte die Liegenschaft Neugasse 13, in der er bis 1970 ein Verkaufslokal führte. Im Hinterhof und später auch an der Ankerstrasse 10 entstanden Pastmilch, Butter, Rahm, Eiscreme und Torten. Am Sonntag holten Kundinnen und Kunden jeweils mit einer Schüssel bis zu 60 Liter Schlagrahm zum Dessert. Es entstand zudem das bekannte Kündig-Fruchtjoghurt aus frischen Früchten; es wird heute noch nach der gleichen Rezeptur unter dem Namen «Amselspitz» geführt.

1948: Frauen rüsten Früchte für das «Amselspitz»-Joghurt. Bild: PD

Gottlieb Kündig Junior eröffnete 1970 an der Ankerstrasse 10 in Rorschach ein Gemischtwarenladen spezialisiert auf Milchprodukte, Käse und Reformartikel. 1988 stieg Matthias Kündig, der jüngste Sohn von Gottlieb Kündig Junior, ein. 1992 wurde modernisieret. Das Sortiment wurde spezialisiert auf Käse aus der ganzen Welt; 250 Sorten im Offenverkauf, Reform- und Bio-Lebensmittel möglichst unverpackt, Getreide im Offenverkauf zum selber Mahlen im Geschäft.

Im August 2004 übernahm Matthias Kündig den Laden an der Webergasse 19 in St. Gallen von Hans Fuchs. Partyservice und Anlässe wie Käse- und Weindegustationen mit Foodpairing nehmen immer mehr zu. Exklusive Käsepakete verlassen das Haus in die ganze Schweiz. 2019 ging das renommierte Delikatessengeschäft an David Vincze über.

