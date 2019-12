Delegierte haben entschieden: Die SVP will mit Michael Götte einen zweiten Sitz in der St.Galler Regierung erobern

Die SVP-Delegierten haben am Donnerstagabend in Mörschwil entschieden: Sie wollen am 8. März mit Michael Götte einen zweiten Sitz im Regierungsrat erobern. Der langjährige SVP-Fraktionschef und Tübacher Gemeindepräsident setzte sich klar gegen Ivan Louis durch.