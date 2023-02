St.Gallen: Stadtparlament stimmt für Frauenfussball-EM

Debatte Hitzige 90 Minuten: St.Galler Stadtparlament stimmt für Frauenfussball-EM – trotz Flankenangriff von Links 2,8 Millionen Franken will die Stadt für bis zu vier Spiele der Europameisterschaft der Frauen im Jahr 2025 aufwerfen. Teile der SP stellten sich dagegen und wollten stattdessen die Förderung des Mädchen- und Frauenfussballs erhöhen. Für Irritation sorgte auch die Haltung des Stadtrats gegen ein LGBTI-Label. Sandro Büchler, Marlen Hämmerli und Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 28.02.2023, 20.36 Uhr

Die Schweizer Nationalspielerinnen feiern im englischen Sheffield ihr Tor gegen das niederländische Team an der Frauenfussball-EM 2022. Bild: Keystone (17. Juli 2022)

Stadtparlament spricht 2,8-Millionen-Kredit für allfällige Frauenfussball-EM in St.Gallen

Am Ende dauerte die Debatte tatsächlich genau 90 Minuten. Abgestimmt wurde in der Nachspielzeit. Fünf Minuten später war klar: St.Gallen bewirbt sich mit sieben weiteren Städten und dem Schweizerischen Fussballverband um die Austragung der Fussball-EM 2025 der Frauen. Drei bis vier Spiele könnten hier stattfinden. Für Planung, Organisation und Durchführung sprach das Stadtparlament gestern 2,8 Millionen Franken. Dem war ein hartes Spiel vorausgegangen.

Das eine Team, dessen Spielerinnen und Spieler vor allem die SP/Juso/PFG-Fraktion stellte, verlangte die Ablehnung des Kredits. Nach intensiver Diskussion habe die Mehrheit beschlossen, das Geld lieber «für die gerechte und nachhaltige Förderung» des Mädchen- und Frauenfussballs auszugeben, sagte Peter Olibet, Co-Präsident der SP. Daher reichte die Fraktion am Dienstagabend eine Motion ein, mit der sie dieses Ziel erreichen möchte.

Manuela Ronzani, Stadtparlamentarierin der SVP. Bild: PD

Im Team des Stadtrats, also für den Kredit, spielten vor allem Bürgerliche. «Die EM würde einen grossen Schub für den Frauenfussball bedeuten», sagte etwa Manuela Ronzani (SVP)

Mit 18 Stürmerinnen und Stürmern im Saal

Von den 63 Spielerinnen und Spielern im Saal betätigten sich ganze 18 als Stürmerin oder Stürmer, Doppelvotanten und Stadtrat Mathias Gabathuler nicht mitgezählt. Entsprechend driftete die Debatte zwischenzeitlich ab. So wurde kurz diskutiert, wer an einem EM-Spiel Bier verkaufen darf und wer nicht. Davon abgesehen drehte sich die Diskussion vor allem um Kosten und die Förderung von Mädchen- und Frauenfussball.

Peter Olibet kritisierte die «schludrige» Vorlage in einem langen Votum. Vieles bleibe unklar. Und dann die Kosten. Egal ob für Fussballinfrastruktur, Rahmenanlässe, Tourismuswerbung, OK oder ÖV: Das solle die Uefa alles selbst tragen. «Wir wehren uns dagegen, dass die Öffentlichkeit die Kosten zahlt, die Gewinne aber in private Kassen fliessen.» Dass 150'000 Franken für die Förderung des Mädchen- und Frauenfussballs vorgesehen sind, «ist super, aber viel zu wenig.»

Rebekka Schmid, Stadtparlamentarierin der Jungen Grünen. Bild: PD

Auch die Fraktion der Grünen und Jungen Grünen bemühte sich und reichte einen Zusatzantrag ein. Unabhängig davon, wo die EM ausgetragen wird, sollte der Mädchen- und Frauenfussball 200'000 Franken erhalten. «Fussballerinnen werden strukturell benachteiligt», sagte Rebekka Schmid von den Jungen Grünen. Die Fraktion fordere daher eine Verbesserung der Rahmenbedingungen.

Der Antrag wurde aber mit 30 Nein- bei 26 Ja-Stimmen abgelehnt. Eine weiterreichende Förderung müsse Teil eines separaten Geschäfts sein, sagte etwa Manuela Ronzani. Wie die Grünen war auch die GLP/JGLP-Fraktion beim Kredit für die EM gespalten. Sie schloss sich aber grossmehrheitlich dem Team des Stadtrats an. Die Fraktion begrüsse die Bewerbung um die Austragung, sagte GLP-Parteipräsidentin Magdalena Fässler. Die Signalwirkung für die Gleichstellung sei gross und die Spielerinnen dienten als Vorbilder.

«Keine Verpflichtung, den Kredit auszuschöpfen»

Der zuständige Dienststellenleiter habe versichert, dass es sich bei den 2,8 Millionen um den grösstmöglichen Kreditrahmen handle, sagte Patrik Angehrn, Mitte/EVP-Fraktionspräsident. «Auf die versprochene sorgfältige Planung vertrauen wir. Es gibt keine Verpflichtung, den Kredit auszuschöpfen.» Auch beim Frauenfussball gelte: Elf Spielerinnen, ein Ball, 15000 Fans – bei der Planung und Durchführung müsse nicht alles neu erfunden werden.

Karl Schimke, Stadtparlamentarier der FDP. Bild: Ralph Ribi (13.01.2023)

Karl Schimke, Sprecher der FDP/JF-Fraktion, lobte den Stadtrat für seine Bemühungen, die Kosten zu beziffern und aufzuschlüsseln. Er gehe sehr davon aus, dass der Bund einen Beitrag an eine EM in der Schweiz spreche, auch vom Kanton sei ein Beitrag zu erwarten. «Die Wahrscheinlichkeit, dass die Stadt die gesamten 2,8 Millionen bezahlen muss, erachten wir als verschwindend gering.»

Im Schlussvotum dankte Stadtrat Mathias Gabathuler «den Spielerinnen und Spielern in der Arena und dem Publikum auf der Familientribüne», er zeigte in den Saal und auf die Tribüne. Dann setzte er zu einem Plädoyer für die EM an. «Es handelt sich um einen einzigartigen Grossanlass. Solange ich lebe, werden wir diese Chance nicht mehr haben.» Die EM der Männer 2008 habe in der Schweiz Umsätze von 1,5 Milliarden ausgelöst. Über eine Million ausländische Gäste reisten an und gaben laut Gabathuler mehr als 20 Millionen Franken aus. Beim Mädchenfussball habe man die Herausforderung erkannt und sich auf den Weg gemacht. Zur Signalwirkung einer Ablehnung: «Wir können es uns schwer leisten, dass die Schweiz in der nationalen Wahrnehmung in Zürich aufhört.»

Die Fussball-Schweiz endet definitiv nicht in Zürich: 33 Parlamentarierinnen und Parlamentarier sprachen sich für den Kredit aus, 16 dagegen, 8 enthielten sich. Anfang April entscheidet die Uefa, ob die Frauen-EM in der Schweiz ausgetragen wird.

von Julia Nehmiz, Redaktorin Ressort Stadt St.Gallen

Die Linke verdribbelt sich

Julia Nehmiz, Redaktorin Ressort Stadt St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Freut euch und zahlt das Defizit, «be happy and pay the deficit», das rief der Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF seinerzeit den Stuttgartern zu, als die sich um einen Zuschuss bemühten. Die Schwaben hatten 1993 die Leichtathletik-Weltmeisterschaft ausgetragen und, nun ja, die war, trotz Besucherrekord, teuer. Ob Grossveranstaltungen von IAAF, Fifa oder Uefa, es ist eine jahrzehntealte Regel: Freut euch und zahlt das Defizit – so läuft das Geschäft.

Das sieht die SP anders. Deswegen sagte sie Nein zum Kredit der Stadt, mit dem sie sich als Austragungsort der Frauenfussball-EM bewerben will. Dafür reichte die Fraktion von SP/Juso/PFG eine Motion ein, in der sie fordert, stattdessen Frauenfussball in der Stadt zu fördern.

Dass die Linke sich um diese Unterstützung bemüht, ist löblich. Dass sie kritisiert, die 150'000 Franken Förderbeitrag, die die Stadt eingeplant hat, seien viel zu wenig, ist nachvollziehbar. Legitim auch die Forderung nach mehr Fussballplätzen – auch wenn die Stadt dies im Gemeindesportanlagenkonzept Gesak schon formuliert hat. Dass man darauf pocht, das endlich anzugehen: unbedingt.

Dass die Grünen in der Debatte nachzogen und einen Zusatzantrag ins Spiel brachten, sie wollten Frauenfussball grundsätzlich mit 200000 Franken unterstützen, egal ob die EM kommt oder nicht, zielte in dieselbe Richtung.

Doch dass die SP Mädchen- und Frauenfussball fördern will, aber gleichzeitig St.Gallen als Austragungsort der Frauenfussball-EM ablehnt, ist abstrus. Wann sonst begeistert man mehr Kinder und Jugendliche für einen Sport als während eines Grossturniers?

Dass die Fraktion im gleichen Atemzug sagt, man sei nicht gegen das Turnier, es gehe halt um eine Gleichbehandlung der Grossveranstalter, ist scheinheilig. Wenn man nicht dagegen ist, dass St.Gallen sich als Austragungsort bewirbt, warum lehnt man dann den Kredit dafür ab?

Dass das Stadtparlament diesen Argumenten nicht gefolgt ist, ist richtig. Wenn St.Gallen sich als Sportstadt positionieren will, wäre es lächerlich, sich so einem Anlass zu verweigern. Jetzt liegt es am Stadtrat, die Chance zu ergreifen, dass die EM zum wirklichen Impuls wird für den Mädchen- und Frauenfussball in der Stadt.

Postulant Jürg Brunner ist erstaunt darüber

Jürg Brunner, Stadtparlamentarier der SVP. Bild: Ralph Ribi

Mit seinem Vorstoss hatte Jürg Brunner von der SVP, im vergangenen Jahr Parlamentspräsident, für Furore gesorgt. Denn es ist ungewöhnlich, dass ein Präsident während seiner Amtsdauer einen Vorstoss einreicht. Brunner forderte in seinem Postulat den Stadtrat auf, zu prüfen, für die Stadt als Arbeitgeberin ein LGBTI-Label zu beantragen. LGBTI ist die Abkürzung für lesbisch, schwul, bi-, transsexuell und intergeschlechtlich.

Der Stadtrat wollte von einem solchen Label jedoch nichts wissen. Man arbeite aktuell ohnehin eine Diversity-Strategie aus. «Sensibilisierung ist wichtig», sagte Stadtpräsidentin Maria Pappa im Waaghaus. «Mit dem Grundanliegen rennen Sie bei uns offene Türen ein.» Wichtiger als Labels sei aber, dass in der Verwaltung eine Kultur der Toleranz gelebt werde. Diesbezüglich habe es bisher keine Reklamationen gegeben: «Die Stadtverwaltung ist ein Glashaus. Liefe etwas falsch, wären Parlament und Medien die ersten, die dies bemerken würden», so Pappa.

Vor dem Votum der Stadtpräsidentin hatte sich Postulant Jürg Brunner erstaunt gezeigt über die stadträtliche Begründung gegen ein Label. Die Stadt stehe mit der in Erarbeitung befindlichen Diversity-Strategie beim Thema in den Startlöchern. «Jetzt müssen Sie die Dinge auch tun», sagte Brunner. Zahlreiche grössere und kleinere Schweizer Städte hätten das Label bereits erworben. Mehrere Votantinnen und Votanten argumentierten ähnlich.

Das Stadtparlament stimmte gegen die Empfehlung des Stadtrats und erklärte das Postulat mit 31 zu 23 Stimmen für erheblich.

Was, wenn St.Gallen Nein sagt zur Durchführung der Frauenfussball-EM im Jahr 2025? Dann werden sich die Macherinnen und Macher der Schweizer Kandidatur «ein anderes kleines Stadion» anstelle des Kybunparks suchen, sagte Eva Crottogini von der SP/Juso/PFG-Fraktion in ihrer Rolle als Präsidentin der Bildungskommission. Der Kybunpark kann bis zu 17'317 Zuschauerinnen und Zuschauer fassen. Klein ist das nicht.

Fünf Personen haben nicht an der Sitzung teilgenommen. Die Abwesenden sind alles Frauen. Ob die Männermehrheit im Saal den Unterschied beim Entscheid für die Frauenfussball-EM gegeben hat?

20 Rednerinnen und Redner von Links bis Rechts sowie exakt 90 Minuten waren nötig, bis über den Verpflichtungskredit für die Durchführung einer Frauen-EM abgestimmt werden konnte. Mit nur noch zwei zusätzlichen Spielerinnen wäre es ein perfektes Fussballspiel in der Waaghaus-Arena gewesen.

SP-Stadtparlamentarier Peter Olibet. Bild: Tobias Garcia (8. April 2021)

Englisch- und Geografieunterricht mit Sozialdemokrat Peter Olibet: «Kennen Sie Leigh nahe Manchester? Ich buchstabiere: L - E - I - G - H.» Wie der Name ausgesprochen werde, wisse er aber nicht, sagt Olibet. In der englischen Kleinstadt fanden im vergangenen Sommer Spiele der Frauen-EM statt.

Traktandum 1: Die seit Anfang Jahr im Stadtparlament sitzende Sarah Bünter (Die Mitte) wird einstimmig als Nachfolgerin von Stefan Grob in die Stiftung für Arbeit gewählt. Daniel Bertoldo (Die Mitte) nimmt neu Einsitz im Verwaltungsrat der Regionalen Wasserversorgung St.Gallen AG (RWSG). Stefan Grob war Ende 2022 aus dem Stadtparlament zurückgetreten.

(Die Mitte) wird einstimmig als Nachfolgerin von Stefan Grob in die Stiftung für Arbeit gewählt. (Die Mitte) nimmt neu Einsitz im Verwaltungsrat der Regionalen Wasserversorgung St.Gallen AG (RWSG). Stefan Grob war Ende 2022 aus dem Stadtparlament zurückgetreten. Traktandum 2: Mit 33 Ja, zu 16 Nein bei 8 Enthaltungen stimmt das Stadtparlament einem Verpflichtungskredit von 2,8 Millionen Franken für die Durchführung der Fussball-Europameisterschaft 2025 der Frauen zu. Fakultatives Referendum.

zu. Fakultatives Referendum. Traktandum 3: Die Stadt darf ein über 8000 Quadratmeter grosses Grundstück in der Remishueb – am östlichen Stadtrand und an der Grenze zu Wittenbach – im Baurecht an die Wohnbaugenossenschaft REM3 abgeben. 55 Ja-, eine Nein-Stimme, keine Enthaltung. Fakultatives Referendum.

– am östlichen Stadtrand und an der Grenze zu Wittenbach – im Baurecht an die Wohnbaugenossenschaft REM3 abgeben. 55 Ja-, eine Nein-Stimme, keine Enthaltung. Fakultatives Referendum. Traktandum 4: Das Stadtparlament genehmigt mit 53 Ja, zu 1 Nein bei 0 Enthaltungen 200'000 Franken zur Förderung der Switzerland Innovationspark OST AG . Der Betrag wird tranchenweise in den Jahren 2023 bis 2026 ausbezahlt.

. Der Betrag wird tranchenweise in den Jahren 2023 bis 2026 ausbezahlt. Traktandum 5: Eine Motion von SP/Juso/PFG-Fraktion, GLP/JGLP-Fraktion und der Grüne/Junge-Grüne-Fraktion will die Grüngutsammlung auf dem ganzen Stadtgebiet flächendeckend einführen. Der Stadtrat sprach sich dagegen aus. Doch am Schluss setzte sich das Parlament mit 21 Ja, 32 Nein bei einer Enthaltung durch.

auf dem ganzen Stadtgebiet flächendeckend einführen. Der Stadtrat sprach sich dagegen aus. Doch am Schluss setzte sich das Parlament mit 21 Ja, 32 Nein bei einer Enthaltung durch. Traktandum 6: Die Stadt will konkret prüfen, wie mit Solaranlagen unter Wahrung der Ortsbildschutzes die Klimaziele erreicht werden können. Das Postulat von Grüne/Junge-Grüne-Fraktion, GLP/JGLP-Fraktion sowie der Mitte/EVP-Fraktion wird vom Stadtparlament einstimmig erheblich erklärt.

die Klimaziele erreicht werden können. Das Postulat von Grüne/Junge-Grüne-Fraktion, GLP/JGLP-Fraktion sowie der Mitte/EVP-Fraktion wird vom Stadtparlament einstimmig erheblich erklärt. Traktandum 7: Jürg Brunner (SVP) forderte die Stadt dazu auf, zu prüfen, ein LGBTI-Label zu erwerben. Der Stadtrat war dagegen. Doch das Parlament erhob das Postulat mit 23 Ja und 31 Nein für erheblich.

zu erwerben. Der Stadtrat war dagegen. Doch das Parlament erhob das Postulat mit 23 Ja und 31 Nein für erheblich. Traktandum 8: Eine Interpellation von Miriam Rizvi, in der die Juso-Stadtparlamentarierin die Stadt fragte, wie sie sich mit der Konzernverantwortung auseinandersetze, ist erledigt.

auseinandersetze, ist erledigt. Traktandum 9: Andreas Dudli (FDP) und Roger Bechtiger (Die Mitte) hatten in ihrer Interpellation Fragen gestellt zu den Mitteln der Stadt, mit der sie die Parkhäuser Rathaus und Kreuzbleiche sowie die Parkplätze Spelterini, Lerchenfeld und Naturmuseum betreibt. Interessant ist die stadträtliche Antwort auf die Frage, ob die Stadt die dringend sanierungsbedürftige Parkgarage Kreuzbleiche an die City Parking AG veräussern könnte. Die Stadt wolle die Instandstellung der Parkgarage und die zeitgleiche Ertüchtigung der Sporthalle in eigener Regie vornehmen. Eine allfällige Ausgliederung oder ein Verkauf solle aber zu einem späteren Zeitpunkt geprüft werden.

Rathaus und Kreuzbleiche sowie die Spelterini, Lerchenfeld und Naturmuseum betreibt. Interessant ist die stadträtliche Antwort auf die Frage, ob die Stadt die dringend sanierungsbedürftige Parkgarage Kreuzbleiche an die City Parking AG veräussern könnte. Die Stadt wolle die Instandstellung der Parkgarage und die zeitgleiche Ertüchtigung der Sporthalle in eigener Regie vornehmen. Eine allfällige Ausgliederung oder ein Verkauf solle aber zu einem späteren Zeitpunkt geprüft werden. Traktandum 10: In der Interpellation der Grüne/Junge-Grüne-Fraktion wurde gefragt, wie die Umgebung des künftigen HSG-Campus beim Platztor ökologisch gestaltet werde. Der Vorstoss wurde diskutiert.

ökologisch gestaltet werde. Der Vorstoss wurde diskutiert. Traktandum 11: Eine Interpellation Miriam Rizvi (Juso) fordert den Stadtrat dazu auf, die Schaffung eines Kinderparlaments zu prüfen. Dies will der Stadtrat ergebnisoffen tun. Der Vorstoss wurde diskutiert.

zu prüfen. Dies will der Stadtrat ergebnisoffen tun. Der Vorstoss wurde diskutiert. Traktandum 12: Mangels Zeit wird die Interpellation von Sozialdemokrat Peter Olibet zur Mumie Schepense in der Stiftsbibliothek nicht behandelt.

Die nächste Parlamentssitzung findet am 21. März statt. Sie wird von 16 bis spätestens 22 Uhr dauern.