St.Gallen: Stadtparlament streitet über Fernwärme und Mumie

Debatte Fernwärme, Mumie, Güterbahnhof: Darüber hat das St.Galler Stadtparlament kurz und knapp gestritten Am Dienstagabend hat sich das Stadtparlament St.Gallen im Waaghaus über ein Wahlgeschäft, drei Sachgeschäfte und vier Vorstösse gebeugt. Nach rekordverdächtigen eindreiviertel Stunden waren sämtliche Traktanden abgearbeitet. Daniel Wirth, Luca Ghiselli und Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 21.03.2023, 18.25 Uhr

Parlament beschliesst jährlich wiederkehrende Mehrkosten von 400'000 Franken für Fernwärme-Mix.

Eigentlich waren sich die Fraktionen einig: Es sei sinnvoll, dass die Stadt St.Gallen ihre Liegenschaften, die sie selber für die Verwaltung oder als Schulhäuser nutzt, mit umweltschonender Fernwärme aus dem Kehrichtheizkraftwerk (KHK) im Sittertobel heizt. Das Stadtparlament stimmt der stadträtlichen Vorlage denn auch mit grosser Mehrheit zu: Die Stadt kann ihre Liegenschaften im Verwaltungsvermögen mit dem Produkt «St.Galler Wärme Öko» beheizen. Kostenpunkt: 400’000 Franken mehr im Jahr.

Das Kehrichtheizkraftwerk im Sittertobel. Bild: Benjamin Manser

Seit Mitte 2022 können St.Gallerinnen und St.Galler, deren Häuser oder Wohnungen ans Fernwärmenetz angeschlossen sind, zwischen vier Produkten auswählen, ähnlich wie beim Strom oder beim Erdgas: Grau, Basis, Öko, Öko plus. Die Preisunterschiede sind erheblich – je weniger fossiler Brennstoffe, desto teurer. Die Fragen im Parlament drehten sich um Details.

Für die Grünen ein kleiner Schritt in richtige Richtung

Für die Grünen und Jungen Grünen ist der Schritt der Stadt ein kleiner in die richtige Richtung, wie ihre Sprecherin Veronika Meyer sagte. Ziel müsse es aber sein, sämtliche Liegenschaften der Stadt, die ans Fernwärmenetz angeschlossen seien, mit dem Produkt «St.Galler Wärme Öko plus» zu beliefern. Meyer sagte, die Klimaerwärmung sei kein Zukunftsszenario mehr, sondern Realität.

Auch für die Fraktion von SP, Juso und Politischer Frauengruppe sei der Schritt der Stadt ein kleiner in die richtige Richtung, sagte ihre Sprecherin Angelica Schmid-Bärlocher.

Für die Grünliberalen und Jungen Grünliberalen votierte Philipp Schönbächler. Er kritisierte, dass die Stadt erst jetzt vom billigsten Produkt auf das zweitteuerste und umweltschonendere umstelle, wogegen herkömmlichen Kunden der St.Galler Stadtwerke seit Mitte 2022 das zweitgünstigste geliefert werde, sofern sie sich nicht selber gemeldet hätten. Der Vorlage stimmten die Grünliberalen dann geschlossen zu.

Für die Mitte/EVP-Fraktion sprach Louis Stähelin. Er sagte, es sei richtig, dass die Stadt Mieterinnen und Mieter keine teure Fernwärme aufzwinge. Die Folge könnte gemäss Stähelin sein, dass diese wegen der höheren Nebenkosten auf dem Sozialamt landen. Seine Fraktion erwäge gleichwohl einen Vorstoss, damit in Zukunft auch die Liegenschaften im Finanzvermögen mit ökologischer Fernwärme beliefert werden könne; eine individuelle Abrechnung nach Haushalten sei möglich Stadtrat Peter Jans, Vorsteher der Direktion Technische Betriebe, sagte, seine Fraktion könne mit dem Vorstoss zuwarten; der Stadtrat arbeite bereits daran.

FDP besorgt wegen Mehrkosten

Marcel Rotach sagte namens der Fraktion von FDP und Jungfreisinnigen, die jährlich wiederkehrenden Mehrkosten von 400'000 Franken gingen nicht spurlos am Haushalt der Stadt vorbei. Alle wüssten: die Finanzlage St.Gallens sei angespannt. Die Freisinnigen stimmten den auch unterschiedlich ab. Rotach regte wie Mitte-Mann Stähelin an, auch die Liegenschaften im Finanzvermögen so auszurüsten, dass sie mit ökologischer Fernwärme beliefert werden können.

Kein Votum bei dieser Vorlage gab es aus der SVP-Fraktion.

Die Liegenschaften, die von der Stadt vermietet und nicht selber genutzt werden, müssen so ausgestattet werden, dass Mieterinnen und Mieter auf ökologische Fernwärme umstellen können - sehr schnell und unkompliziert.

Daniel Wirth, Leiter Stadtredaktion. Bild: Ralph Ribi

Die Stadt St. Gallen gibt ab sofort jährlich wiederkehrend 400'000 Franken mehr aus, damit ihre Liegenschaften im Verwaltungsvermögen, also die Häuser, die sie selber für die Verwaltung oder als Schulhäuser nutzt, mit umweltschonender Fernwärme aus dem Kehrichtheizkraft im Sittertobel beheizen kann. Das ist gut. Es ginge jedoch viel besser.

Denn technisch ist es bereits heute möglich, Liegenschaften so auszurüsten, dass der Fernwärmebezug für jeden Haushalt separat abgerechnet werden kann, mit Zählern etwa wie beim Erdgas oder beim Strom. Die Stadt sollte ihre Liegenschaften im Finanzvermögen, die sie vermietet, dringend umrüsten. Die Stadt muss alles daran setzen, die Klimaziele zu erreichen, nämlich netto Null CO 2 bis 2050.

Sozialpolitisch ist völlig klar: Die Stadt St.Gallen darf Mieterinnen und Mietern mit kleinen Einkommen keine teure Fernwärme aufzwingen, auch wenn diese umweltschonender ist als die «grauen» Produkte aus dem Kehrichtheizkraftwerk im Sittertobel. Aber die Politik muss es möglich machen, dass möglichst viele Mieterinnen und Mieter freiwillig auf solche umsteigen können. Sie wollen das, wie die Fernwärme-Abstimmungen in jüngster Vergangenheit zeigen.

Stadtrat möchte sich im Fall Schepenese nicht einmischen.

Nachdem es seit Milo Raus Vorschlag heiss hergegangen war um die Mumie, verlief die Diskussion um die Interpellation von Peter Olibet erstaunlich kurz und schmerzlos. In knackigen neun Minuten machten fünf Parlamentarierinnen und Parlamentarier ihre Haltung klar in Sachen Schepenese.

Peter Olibet, Stadtparlamentarier SP. Bild: Tobias Garcia

Olibet und 19 Mitunterzeichnende hatten die Interpellation «Mumie Schepenese in der Stiftsbibliothek St.Gallen» eingereicht, darin fragten sie nach der Haltung des Stadtrats zu Milo Raus «St.Galler Erklärung für Schepenese», zur Präsentation der Mumie, und zur Haltung des Stadtrates in Sachen Rückführung. Olibet war nicht zufrieden mit der Antwort des Stadtrates und wünschte eine Diskussion.

Olibet bemängelte, dass der Stadtrat nicht überlegt habe, was zu tun wäre. Denn: «Wie gehen wir um mit Kulturgütern, die eigentlich nicht hier sein sollten und doch hier sind, das hat der Stadtrat nicht beantwortet». Er sei trotzdem froh, dass sich einiges bewege in Sachen Schepenese. Doch bis der katholische Konfessionsteil erwogen habe, wie er reagieren möchte, lasse man die Mumie nun ruhen.

Dass die Mumie Schepenese in der St.Galler Stiftsbibliothek ausgestellt wird, wird seit Milo Raus Intervention heftig diskutiert. Bild: Gian Ehrenzeller / KEY

Gallus Hufenus (SP) fühlte sich daraufhin zu einem Exkurs in die Ägyptologie bemüssigt, denn ruhen könne Schepenese nicht. Das liess einige Mitglieder des Stadtparlaments laut aufseufzen – die Lust auf Geschichtsunterricht war gering.

Veronika Meyer, Stadtparlamentarierin Grüne. Bild: PD

Auch Veronika Meyer, die «für die Mehrheit der Fraktion Grüne/Junge Grüne» sprach, erinnerte an altägyptische Überzeugungen und Riten. Jemand sei nur tot, wenn sich niemand an die Person und ihren Namen erinnere. Hier aber werde Schepeneses Name genannt, und der Umgang mit der Mumie sei würdig. Dass die Mumie nach einer Rückgabe an Ägypten in irgendeinem Depot gestapelt werde, das sei unwürdig. Meyer schlug vor, die Mumie im Kulturmuseum auszustellen.

Beat Rütsche (Mitte/EVP-Fraktion) sagte, man gehe mit dem Stadtrat einig, die Zuständigkeit liege bei der Eigentümerin der Mumie, dem Katholischen Konfessionsteil. Auch gebe es keine Reputationsrisiken, egal, wie die Geschichte ausgehe. Philipp Schönbächler (GLP) warf im eigenen Namen noch ein, dass es eine Unterstellung wäre, wenn man behaupte, in Ägypten würde mit einer weiteren Mumie lieblos umgegangen.

Die Stadträtin wollte sich nicht dazu äussern, somit war die Diskussion nach neun Minuten beendet. Wie es weitergeht in Sachen Schepenese, wird nun also der Katholische Konfessionsteil entscheiden.

Die Auswirkungen des geplanten Autobahnanschlusses auf den ÖV

Die Meinungen in Sachen Anschluss Güterbahnhof waren gemacht, und sie änderten sich auch nach der Antwort des Stadtrats auf die Interpellation «Auswirkungen Anschluss Güterbahnhof auf den öffentlichen Verkehr» nicht. Auch die von den Interpellanten gewünschte Diskussion änderte keine der Meinungen.

Die Interpellanten um Marcel Baur (GLP), Peter Olibet (SP) und Christian Huber (Grüne) sind gegen den Autobahnanschluss Güterbahnhof. Die Sprecher der Fraktionen von FDP/JF und Mitte/EVP sind dafür, wie auch Stadtrat Markus Buschor. Die Interpellanten befürchten, die Teilspange verschlechtere die Situation für den ÖV. Die Befürworter von Teilspange und Anschluss Güterbahnhof freuen sich, diese verbessere die Situation für den ÖV. Ivo Liechti (Mitte) sagte treffend, man diskutiere über eine Glaubensfrage.

Lottozahlen, Samichlaus, und einem geht ein Licht auf

Zu Beginn der Sitzung las Parlamentspräsident Stefan Keller einen Zahlensalat vor: «Eins, fünf, sechs, acht, zwei, vier, sieben und neun». Nein, das seien nicht die Lottozahlen, schob er hinterher, sondern die Reihenfolge der Traktanden. Kein Hauptgewinn also, dafür eine neue Ordnung. Der Grund für die durchgewirbelte Traktandenliste ist ein Termin von Stadtpräsidentin Maria Pappa. Sie kommt am Abend mit der Kantonsregierung und der Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten zusammen - deshalb wurden Geschäfte, die ihre Direktion betrafen, vorgezogen.

«Wir hätten begrüsst, wenn wir dieses Reglement nicht mitten während des Spiels erhalten hätten», sagte Mitte-Parlamentarier Beat Rütsche zum Reglement über die Reserve Werterhalt Finanzvermögen. Das Spiel seit mit der Umstellung auf das neue Rechnungsmodell schon Anfang 2022 angepfiffen worden.

«Wir lassen uns davon inspirieren - für die Budgetsitzung», sagte SVP-Parlamentarierin Manuela Ronzani und meinte die SP-Interpellation zum Gutschein. Diesen lehne sie zwar ab. «Wir freuen uns aber auf die Unterstützung der SP/Juso/PFG-Fraktion für eine Steuerfusssenkung im Dezember.»

«Ihre Fraktion möchte Samichlaus spielen, mit dem Geld der anderen.» Das sagte der Jungfreisinnige Konstantin Hälg in der Gutschein-Diskussion. Sein verworrenes Gleichnis ging noch weiter, beinhaltete einen überladenen Schmutzli und sogar eine gestohlene Kreditkarte. Hälg brachte es gleich selbst auf den Punkt: «Kurzum: Es macht keinen Sinn.» Offen blieb die Frage, mit wessen Geld der richtige Samichlaus Samichlaus spielt.

In der Diskussion um ein E-Tanklöschfahrzeug sagte Gallus Hufenus (SP) trocken: «Es wäre zu schwer, um die Vonwil-Brücke zu passieren. Das hat mir dann schon eingeleuchtet.»

Neben Rebecca Cozzio (Die Mitte) hat auch Elisabeth Zwicky Mosimann (FDP) am Dienstagabend ihre Dernière im Waaghaus. Beide zurückgetretenen Stadtparlamentarierinnen wurden mit einem langen Applaus verabschiedet.

An sogenannten Open-End-Sitzungen gibt es normalerweise einen Imbiss, damit die Parlamentarierinnen und Parlamentarier bis spätestens 22 Uhr durchhalten. Weil die Traktandenliste diesmal überschaubar war, wurde auf die Verpflegung verzichtet. Nach einer Stunde und 44 Minuten war Feierabend. «Rekordverdächtiges Tempo», lobte Parlamentspräsident Stefan Keller.

Während der Parlamentssitzung machen jeweils Vorstösse die Runde durch die Sitzreihen. Auffallend viele waren es diesmal, was einen Bürgerlichen schier zur Verzweiflung brachte: «Gopf», entfuhr es ihm, als das x-te rote Mäppli auf seinem Pult landete.

Traktandum 1: Rebecca Cozzio (Die Mitte) hat per Ende März 2023 nach rund anderthalb Jahren im Stadtparlament ihren Rücktritt bekannt gegeben. Auf sie folgt Antje Ziegler Schmidt. Sie wurde vom Parlament einstimmig in die Bildungskommission (Biko) gewählt.

Traktandum 2: Die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs für Feuerwehr und Zivilschutz St.Gallen ist unumstritten. Das Stadtparlament stimmt dem Kredit in der Höhe von 490'000 Franken mit 55 Ja bei 1 Nein und 2 Enthaltungen zu. Kritik und «Proteststimmen» gab es einzig von den Grünen. Sie störten sich an der stadträtlichen Begründung, weshalb man sich gegen ein E-Fahrzeug entschieden habe.

Traktandum 3: Die Debatte zum Berechnungsschlüssel des Stellenbedarfs für Schulleitungen und Schulsekretariate sowie schulnahe Dienste der Schulgesundheit ist verschoben. Die Bildungskommission braucht eine zweite Lesung.

Traktandum 4: Der Fernwärmebezug für städtische Liegenschaften wird neu geregelt (siehe oben).

Traktandum 5: Das Reglement über die Reserve Werterhalt Finanzvermögen findet keine Opposition. Es wird mit 59 Ja einstimmig erlassen und untersteht dem fakultativen Referendum.

Traktandum 6: Peter Olibets (SP) Vorstoss zur Mumie Schepenese und deren Verbleib in der St.Galler Stiftsbibliothek wurde diskutiert (siehe oben).

Traktandum 7: Die Interpellation von Louis Stähelin und Beat Rütsche (beide Die Mitte) zur Digitalisierung von Verwaltungsprozessen am Beispiel der Tagesbetreuung wurde auch diskutiert.

Traktandum 8: Die Interpellation der «SP/Juso/PFG-Fraktion St.Galler Gutschein 2.0: Kaufkraft stärken – lokales Gewerbe stützen» wurde engagiert diskutiert. Jenny Heeb (SP) sagte namens der Interpellantinnen und Interpellanten, der Kaufkraftverlust bei tiefen Einkommen sei real. Einmal mehr verstecke sich der Stadtrat hinter Entscheidungen von Stadt und Kanton. Kritik gab's dafür auch von erwarteter Seite - nämlich auch von Grünen und Grünliberalen.

Traktandum 9: Die Interpellation von Marcel Baur (GLP), Peter Olibet (SP) und Christian Huber (Grüne) zu den Auswirkungen des Anschluss Güterbahnhof auf den öffentlichen Verkehr wurde schliesslich ebenfalls diskutiert (siehe oben).

Die nächste Parlamentssitzung findet am Dienstag, 2. Mai statt. Sie wird von 16 bis spätestens 20 Uhr dauern.