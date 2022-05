Rorschacher Dauerbaustelle trifft Ladenbesitzer hart

Dauerärger Sanierung Hauptstrasse Rorschach: Umsatzausfälle müssen bis zur ­«Opfergrenze» hingenommen werden Augen zu und durch – nach dieser Devise nehmen Rorschacher Gwerbler die Dauerbaustelle entlang der Hauptstrasse mitten im Zentrum zur Kenntnis. Sagen wollen sie dazu offiziell nichts mehr, um durch «negative Berichterstattung» nicht noch mehr Menschen von der Stadt fernzuhalten. Rudolf Hirtl 31.05.2022, 18.00 Uhr

Cafés und Geschäfte an der Hauptstrasse in Rorschach müssen noch während einiger Woche mit Bauabschrankungen und Lärm leben. Bild: Rudolf Hirtl

Anwohner der Hauptstrasse in Rorschach leben seit Monaten an einer Baustelle. Die Bauarbeiten haben im April 2021 begonnen und werden noch bis zum Abschluss der Deckschichtarbeiten im ersten Halbjahr 2024 andauern. Aktuell fällt die lückenlose Bauabschrankung mit rot-weissen Holzlatten vom Hafenbahnhof bis zum Jakobsbrunnen ins Auge. Wer von der Seeseite zu Cafés oder Geschäften will, der muss einen gehörigen Umweg in Kauf nehmen. Wenig überraschend, dass der eine oder andere Passant über die Absperrung klettert, um den Weg abzukürzen. Eine ältere Frau kann dies am Dienstagnachmittag nicht. Sie flucht und deckt die nahestehenden Bauarbeiter mit nicht druckreifen Schimpfwörtern ein.

Die Umgestaltung der Hauptstrasse in Rorschach hat zwar langfristig eine Verbesserung der Qualität der Infrastruktur und eine Attraktivitätssteigerung von Plätzen oder Strassenräumen zum Ziel, doch aktuell stellen die Abschrankungen und der Baustellenlärm Gewerbetreibende vor echte Herausforderungen. Neben dem Umfang der Belastungen spielt vor allem die Dauer der Beeinträchtigungen bei der Aufrechterhaltung ihrer Betriebe eine Rolle. Wenn Kunden wegen der Bauerei längere Zeit fernbleiben, entstehen Umsatzverluste, die im schlimmsten Fall die Geschäftsaufgabe zur Folge haben können.

Erleichterung an Pfingsten und während der Sommerferien

Laut Projektleiter Carmine Lo Russo vom Tiefbauamt des Kantons St.Gallen werden die Abschrankungen noch einige Wochen stehen bleiben. Sollte es der Baufortschritt ermöglichen, so werde die Strasse über die Pfingstfeiertage geöffnet und ohne Ampeln passierbar sein, wie dies bereits über das Auffahrtswochenende möglich gemacht worden sei. «Das ist auch unser Ziel während der Sommerferien. Allerdings hängt eine mögliche, temporäre Öffnung der Strasse vom Baufortschritt ab», so der Projektleiter.

Auf Nachfrage bestätigt Carmine Lo Russo, dass auch bei stärkeren Umsatzeinbussen wegen der Baustelle keine Entschädigungen von Seiten des Kantons zu erwarten sind. Dies sei in solchen Fällen nicht vorgesehen. Betriebe müssen solche Beeinträchtigungen also bis zur sogenannten «Opfergrenze» hinnehmen, egal, ob das nun Wochen oder Monate dauert.

Es fehlen Querungen zu den Geschäften

Bauabschrankungen entlang von Strassensanierungen sind per se nichts Aussergewöhnliches. Normalerweise sind sie aber unterbrochen und mit Holzdielen ausgelegt, damit Passanten die Läden direkt erreichen können. Die direkt Betroffenen äussern sich allerdings nur noch zurückhaltend zu diesem Thema und zur Baustelle, da in der Vergangenheit kritische Stimmen aus dem Gewerbe laut geworden sind: Eine «negative Berichterstattung» würde nur noch mehr Menschen von einem Besuch in Rorschach abhalten. So nehmen Café- und Ladenbesitzer die durchgehende Baustellenabschrankung zähneknirschend zur Kenntnis und hoffen, dass die Umgestaltung der Hauptstrasse in Rorschach zügig und ohne Verzögerungen vorangeht.

Stadtpräsident Röbi Raths bedauert die Beeinträchtigungen, appelliert aber gleichzeitig an die Bewohnerinnen und Bewohner, die Geduld nicht zu verlieren. «Das kantonale Tiefbauamt ist bemüht, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten», sagt er und fügt ebenfalls die Hoffnung an, dass die Bauarbeiten rasch und ohne unvorhergesehene Verzögerungen durchgeführt werden.

Der betroffenen Anwohnerschaft und den Gewerbetreibenden werden verschiedene Dialogmöglichkeiten angeboten. Neben einer Infoline (Telefonnummer 071 898 80 56) werden auch Bauupdates vor Ort durchgeführt. Bei diesen «Bauupdates» sind jeweils alle Projektpartner (Stadt, Kanton, Bauführung und Bauleitung) anwesend und allfällige Probleme lassen sich vor Ort besprechen. Dafür ist jedoch eine Anmeldung bis 24 Stunden vor dem Termin mit einem Kurzbeschrieb des Anliegens über die Infoline (katrin.seidler@herscheing.ch) nötig.

Alle Infos zur Baustelle und den Bauupdates auf www.rorschach.ch