Ausländeranteil Stadt St.Gallen: So sieht es in den Quartieren au

Datenauswertung Deutsche wohnen am Rosenberg, Eritreer in St.Fiden: Das sagen Zahlen über die ausländische Bevölkerung der Stadt St.Gallen aus Rund jede dritte Einwohnerin und jeder dritte Einwohner der Stadt St.Gallen hat einen ausländischen Pass. Aber wie ist es in den einzelnen Quartieren? Die Antwort darauf liefert eine Datenanalyse. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Stadt St.Gallen wohnen viele unterschiedliche Nationen, auch Eritreerinnen und Eritreer sind inzwischen in vielen Quartieren relativ gut vertreten. Bild: Getty

Umso näher der 1. August rückt, umso mehr Schweizer Fahnen gibt es zu entdecken: Sie prangen auf Weggli, hängen an Balkonen und stapeln sich in Ladenregalen. Die Stadt St.Gallen zählt über 80'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Bei 55'036 Personen davon stand Ende Mai «Schweiz» im Pass. 25'145 gehörten einer anderen Nationalität an. Der Ausländeranteil lag damit bei rund 31 Prozent.

Betrachtet man den Ausländeranteil pro Quartier, bestätigt sich ein Vorurteil. In der Lachen ist er mit rund 39 Prozent am höchsten. Auf den Hügeln ist er am tiefsten: In St.Georgen besitzen 16 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner einen ausländischen Pass. In der Notkersegg sind es rund 19 Prozent, in Rotmonten rund 21 und im Riethüsli rund 27 Prozent. Die aktuellsten Zahlen stammen hier von Ende 2020.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Einfluss durch Mietzins oder Job

Ein anderes Vorurteil bestätigt sich aber nicht: Ein klarer Zusammenhang des Ausländeranteils mit den Nettomietpreisen scheint nicht zu bestehen. Im Riethüsli und in Rotmonten, wo der Ausländeranteil tief ist, sind die Mietzinsen zwar am höchsten. Das Lachen-Quartier liegt bei den Mieten aber im Mittelfeld. Am tiefsten sind die Mietzinsen im Quartier St.Jakob. Dort liegt der Ausländeranteil bei rund 36 Prozent.

Klar: Die Gruppe der Personen mit ausländischem Pass ist sehr divers. Sie reicht von Australiern über Griechinnen bis zu Vietnamesen. Von Secondos bis zu Flüchtlingen. Von Ärztinnen bis zu Sozialbezügern.

Welche Personengruppen werden mitgezählt? Die Zahlen zu den Nationalitäten in den einzelnen Quartieren beziehen sich auf die Wohnbevölkerung. Zu dieser zählt die ständige Bevölkerung. Sprich Personen, deren Hauptwohnsitz in der Stadt St.Gallen liegt. Aber auch Wochenaufenthalterinnen und Wochenaufenthalter werden dazu gezählt. Personen also, die anderswo in der Schweiz ihren Hauptwohnsitz haben. Mitgezählt wird zudem die nicht ständige ausländische Wohnbevölkerung. Dazu zählen Personen mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung, vorläufig Aufgenommene sowie Personen, die sich um Asyl bewerben und zudem beim städtischen Einwohneramt registriert sind. (mha)

Wie viele Personen mit einem ausländischen Pass in einem Quartier leben, könnte tatsächlich auch mit ihrem Beruf zu tun haben. So arbeiten in der Gesundheitsbranche viele Deutsche, weil in der Schweiz zu wenige Ärztinnen und Ärzte ausgebildet werden, aber auch beispielsweise zu wenige Optikerinnen und Optiker. Tatsächlich ist der Anteil an Deutschen rund ums Kantonsspital und den Silberturm hoch, das zeigen die Zahlen von Ende Mai. In St.Jakob liegt der Anteil bei rund 16 Prozent, in Linsebühl-Dreilinden sind es 9 Prozent und in St.Fiden und im Heiligkreuz 7 Prozent.

Am höchsten ist der Anteil jedoch in der Innenstadt, in Rotmonten und am Rosenberg mit je rund 10 Prozent. In absoluten Zahlen sind das 292 Deutsche in der Innenstadt, 425 am Rosenberg und 273 in Rotmonten. Dabei kann es sich natürlich nicht nur um Ärztinnen und Ärzte handeln, um ein weiteres Klischee zu widerlegen.

Italienerinnen und Deutsche dominieren die Quartiere

Schaut man für jedes Quartier, welche Nation am besten vertreten ist, zeigt sich ein eintöniges Bild. In Winkeln dominieren Italienerinnen und Italiener mit einem Anteil von 6 Prozent (283 Personen, Ausländeranteil 31 Prozent). Im Rest der Stadt sind es Deutsche.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Wie die Deutschen schaffen es aber auch die Italienerinnen und Italiener in allen Quartieren unter die fünf häufigsten Nationen. In Winkeln landen sie wie erwähnt auf dem ersten Platz, in acht weiteren Quartieren auf dem zweiten. Anzahlmässig am meisten Personen mit italienischem Pass leben in Bruggen: 516 (4 Prozent). Zahlenmässig am wenigsten hat es in der Notkersegg, wo Ende Mai 28 Italienerinnen und Italiener lebten (1,5 Prozent). Anteilmässig leben in St.Georgen mit 1,4 Prozent am wenigsten (73 Personen).

Österreicherinnen und Österreicher schaffen es in acht von 14 Quartieren unter die fünf häufigsten Nationen. Gemessen an der Quartierbevölkerung, leben mit rund 3 Prozent in St.Jakob am meisten Österreicherinnen und Österreicher. In absoluten Zahlen sind sie mit 158 Personen in Bruggen am besten vertreten.

Von den Nachbarländern der Schweiz fehlen damit noch Frankreich und das Fürstentum Liechtenstein. Insgesamt lebten Ende Mai 92 Personen aus Liechtenstein in St.Gallen. Davon die meisten, nämlich 20 Leute, im Quartier Langgass-Heiligkreuz. Die Notkersegg hingegen kennen Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner nur von Besuchen und Spaziergängen: Dort lebten Ende Mai keine Personen aus dem Fürstentum.

Die meisten der 222 Französinnen und Franzosen in der Stadt leben in der Innenstadt mit 31 Personen. Das ist denn auch der einzige Stadtteil, wo es Frankreich unter die Top Fünf Nationen schafft: mit einem Bevölkerungsanteil von gerade mal 1 Prozent.

Am Rosenberg und in Rotmonten hat es vergleichsweise viele Russen

Gut vertreten sind auch Personen aus Kosovo, hauptsächlich im Tal. In der Lachen ist der Anteil an Kosovarinnen und Kosovaren mit 4,3 Prozent (303 Personen) am grössten. In absoluten Zahlen wohnen am meisten in Bruggen mit 544 Personen. Weniger gut vertreten sind sie unter anderem in der Innenstadt (11 Personen), im Quartier Linsebühl-Dreilinden (19) oder am Rosenberg (39).

Herausstechen tun ausserdem Rotmonten und der Rosenberg. Hier haben es Russland und Polen unter die fünf häufigsten Nationen geschafft. In Rotmonten beträgt der Anteil der Personen mit russischem Pass 1 Prozent (34 Personen), jener mit einem polnischen Pass 0,4 Prozent (11). Am Rosenberg leben ebenfalls rund 1 Prozent Russinnen und Russen (45 Personen) und zudem rund 1 Prozent Chinesinnen und Chinesen (42).

Martin Schregenberger, Präsident des Rosenberg-Quartiervereins, kann nur mutmassen, warum hier vergleichsweise viele Russinnen und Chinesen leben. Im Verein habe es jedenfalls keine Russen. «Und die einzige Chinesin ist meine Frau.» An der Winkelriedstrasse gebe es aber ein russisches Unternehmen. Und vielleicht gibt es einen Zusammenhang mit der Universität St.Gallen und dem Institut am Rosenberg.

Eritrea schafft es unter die häufigsten Nationen

Die Flüchtlingskrise von 2015 zeigt sich ebenfalls in den Zahlen. Damals stammte jedes vierte Asylgesuch in der Schweiz von einer Eritreerin oder einem Eritreer, jedes siebte von einer Person aus Syrien. Ein Teil dieser Flüchtlinge lebt noch heute in St.Gallen. Eritreerinnen und Eritreer sind – gemessen an der Bevölkerung – in vier Quartieren besonders gut vertreten: Langgass-Heiligkreuz und St.Fiden (je rund 2 Prozent) sowie Riethüsli und Linsebühl-Dreilinden (je rund 1 Prozent).

Hier dürfte tatsächlich ein Zusammenhang mit den Mietpreisen bestehen. In St.Fiden und im Linsebühl sind diese tief. Im Riethüsli und im Heiligkreuz liegen die Nettomietpreise zwar höher. Es gibt in diesen Quartieren aber Strassen und Häuser mit günstigen Wohnungen, etwa entlang der Teufener Strasse.

Übrigens: Ende Mai lebten 383 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Stadt. Ein Jahr davor, im Mai 2021, waren es noch 74. Die meisten der Geflüchteten sind im Neudorf (55), in Bruggen (51) und im Heiligkreuz (52) untergekommen. So leben im ehemaligen Wohnheim für Betagte Riederenholz, das im Neudorf liegt, seit Ende April 48 ukrainische Flüchtlinge.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen