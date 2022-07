VBSG-Fahrplan: So gut werden die Buslinien genutzt

Datenanalyse Umstrittene Sparmassnahmen bei den VBSG: Zahlen zeigen, wie viele Personen die Haltestelle Schibenertor nutzen Mit dem Fahrplanwechsel wird der Takt auf Buslinien der Verkehrsbetriebe St.Gallen ausgedünnt. Der Stadtrat möchte damit Geld sparen. Daten zu den Frequenzen 2021 zeigen, wie die Busse und Halte genutzt werden. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Die Busse der Linie 1 halten seit dem 12. Dezember nicht mehr am Schibenertor: Unter der Woche stiegen hier über den ganzen Tag im Schnitt 93 Personen aus und 76 ein. Bild: Reto Voneschen (6. Dezember 2021)

Der Stadtrat spart beim Angebot der Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG). Er hat dem kantonalen Amt für öffentlichen Verkehr sechs Massnahmen vorgeschlagen, von denen nun per Fahrplanwechsel Mitte Dezember vier umgesetzt werden. Die Stadt St.Gallen muss dadurch rund 420'000 Franken weniger in den ÖV-Topf des Kantons einzahlen.

Was den Stadtrat zum Abbau bewogen hat, warum er genau diese Massnahmen vorgeschlagen hat und wie viel er insgesamt spart, bleibt offen. Im Stadtparlament sind zwei Vorstösse eingegangen. Wegen des Erstinformationsrechts des Parlaments darf die Stadt diese und ähnliche Fragen nicht beantworten, solange die Vorstösse noch offen sind.

Jedoch hat das Amt für öffentlichen Verkehr dieser Zeitung Frequenzdaten der VBSG für 2021 zur Verfügung gestellt. Daraus wird ersichtlich, wie viele Personen im Schnitt pro Tag eine Haltestelle nutzen. Die Daten sind Durchschnittswerte des ganzen Jahres, die auf ganze Tag runtergebrochen sind. Stündliche Daten stehen nicht zur Verfügung, da die Datenaufbereitung sehr aufwendig wäre.

Da sich die Zahlen auf ganze Tage beziehen, lassen sie keine Aussagen zur Auslastung der Busse während der Hauptverkehrszeiten zu. Das betrifft die Linien 1, 2 und 5, wo samstags der Takt ausgedünnt werden soll. Wie gut genutzt die Taktverdichtung des 9ers am Mittag unter der Woche ist, lässt sich ebenfalls nicht einschätzen. Zur Taktausdünnung am Abend ab 20 Uhr, die fast alle Linien betrifft, sind auch keine Aussagen möglich.

So werden die Daten erhoben Die Busse der VBSG sind mit Sensoren ausgestattet. An allen Türen messen diese, wie viele Personen an welchen Haltestellen ein- und aussteigen. Die Sensoren sind so eingestellt, dass etwa Kinderwagen oder Hunde nicht gezählt werden. Die Daten sind zum Beispiel relevant für die Einnahmenverteilung des Ostwind-Tarifverbunds. Gleichzeitig lassen die Daten statistische Aussagen zu. Die gesammelten Daten werden dafür mit dem Fahrplan «verheiratet» und mit einer Software kontrolliert. Nicht plausible Fahrten werden verworfen und die verbleibenden Daten dann pro Haltestelle und Linie auf ein Jahr hochgerechnet. Daraus wiederum wird der Tagesdurchschnitt errechnet. (mha)

Schibenertor: Passagierinnen und Passagiere des 5ers nutzen Halt am stärksten

Besonders umstritten ist die Streichung der Haltestelle Schibenertor bei den Linien 7 und 8, vor allem da es ein Abbau in Raten ist. Schon mit dem letzten Fahrplanwechsel wurde der Halt bei den Linien 1, 2, 3, 4 und 6 gestrichen. Ab Mitte Dezember bedienen noch die Linien 5, 9 und 12 die Haltestelle. Dazu kommt der Nachtbus N91.

Für diese Auswertung wurde errechnet, wie viele der Leute, die durchschnittlich am Schibenertor im Bus sitzen, auch tatsächlich aussteigen. Dabei zeigt sich: Die Zahlen geben der Stadt teilweise recht.

Bei den Linien 1, 2, 3, 4 und 6, wo der Halt bereits gestrichen worden ist, stiegen werktags im Schnitt zwischen acht und zehn Prozent der Fahrgästinnen und -gäste aus, samstags rund acht Prozent und sonntags zwischen fünf und sieben Prozent. Am besten genutzt wurde die Haltestelle dabei von Passagierinnen und Passagieren der Linie 6.

In absoluten Zahlen: Werktags lagen die Einstiege bei diesen Linien zwischen 62 und 95 Personen und die Ausstiege zwischen 93 und 171 Personen.

Bei den Linien 7 (Hinterberg) und 8 (Wendeplatz Stocken) liegen die Nutzungszahlen höher, besonders bei den Ausstiegen: 91 und 81 steigen werktags am Schibenertor ein, 180 und 179 Personen steigen aus. Das sind durchschnittlich 17 und 18 Prozent der Fahrgäste.

Betrachtet man die Buslinien, die auch 2023 am Schibenertor halten, zeigen sich zwei Dinge: Am beliebtesten ist der Halt bei Passagierinnen und Passagieren des 5ers und des 9ers. Die Nutzerinnen und Nutzer des Nachtbusses interessiert die Haltestelle Schibenertor hingegen gar nicht.

Im Detail: Von allen Personen im Bus Richtung Riethüsli steigen unter der Woche im Schnitt 39 Prozent am Schibenertor aus, das sind 372 Personen. 200 steigen über den ganzen Tag in den Bus ein.

Am Samstag steigen 36 Prozent der Passagierinnen und Passagiere des 5ers am Schibenertor aus (244 Personen), am Sonntag 23 Prozent (77 Personen). Beim 9er sind es 30 Prozent unter der Woche, 34 Prozent am Samstag und 20 Prozent am Sonntag.

Auch der 12er, der über die Spisegg zwischen Hauptbahnhof und Sonne (Abtwil) verkehrt, hält am Schibenertor. Der Bus fährt allerdings nur wochentags und auch das relativ selten: Pro Tag gibt es sechs Kurse. Summiert über den ganzen Tag sitzen 44 Leute im Bus, wenn er am Schibenertor hält. Davon steigen zwei Personen aus und drei neue ein. Auch dies summiert über den ganzen Tag. Wenn die Stadt also weitere Halte streicht, könnte es beim 12er und beim Nachtbus N92 geschehen. Jedoch dürfte die Einsparung bei den tiefen Nutzungszahlen sehr tief ausfallen.

Die Busse der Linien 1 und 2 werden am besten genutzt

Die Linie 1 ist auch die Nummer 1, was die Auslastung betrifft. Wenn man für alle Buslinien ausrechnet, wie viele Personen sie im Schnitt pro Tag und Haltestelle nutzen , schwingt der 1er oben aus.

Ob unter der Woche (1249 Personen, summiert über den ganzen Tag), samstags (881) oder sonntags (473): Der 1er in Richtung Winkeln ist die meistbenutzte Linie. Es folgen die Linie 1 in Richtung Stephanshorn sowie die Linie 2, wobei hier die Richtung Guggeien etwas besser genutzt ist.

Trotzdem fallen hier ab dem Fahrplanwechsel im Dezember Kurse weg: die Linien 1 und 2 verkehren am Samstag nicht mehr alle zwölf, sondern noch alle 15 Minuten. Über den ganzen Tag fallen dadurch zehn Kurse weg. Die Auswirkung im Fall der Linie 1 in Richtung Winkeln: Am Samstag sitzen nicht mehr im Schnitt zehn Personen pro Kurs im Bus, sondern rund zwölf.

Wem die Zahlen tief erscheinen: Hier sind auch praktisch leere Busse einberechnet, die zu den Randzeiten am frühen Morgen und späten Abend verkehren. Zu beachten ist auch: Da der 1er und 2er zwischen Erlachstrasse und Neudorf dieselbe Strecke bedienen, bleibt an den meisten Haltestellen ein Takt von 7,5 Minuten bestehen.

Auch der 5er soll nicht mehr alle zehn, sondern noch alle 15 Minuten verkehren. Betrachtet man die Auslastung am Samstag, liegt die Linie im guten Mittelfeld: Der Bus in Richtung Rotmonten hat im Schnitt 611 Passagierinnen und Passagiere am Tag. Jener in Richtung Riethüsli kommt auf 524, womit er auf Platz 12 von 22 Richtungen liegt – ausgeklammert sind hier die Nachtbusse und die Linie 12, die am Wochenende nicht verkehrt.

Sitzen heute samstags rund sieben Personen im Bus Richtung Rotmonten, sind es neu rund zehn. Denn auf der Strecke fallen 20 Kurse weg. In die Gegenrichtung, nach Riethüsli, steigt die durchschnittliche Passagierzahl von sechs auf rund acht.

Wegfall der Taktverdichtung bei Linie 9 betrifft gut genutzte Haltestellen, aber auch wenig genutzte Halte

Auf der Linie 9 fällt unter der Woche die Taktverdichtung am Mittag weg. Zwischen Hölzli und Sonne verkehren damit etwas weniger Busse. Etwa 17 Haltestellen werden um die Mittagszeit nicht mehr im Zehn-Minuten-Takt, sondern im 20-Minuten-Takt bedient – wie die restlichen Haltestellen auf der Linie schon bisher.

Wie wichtig sind diese Haltestellen von den Frequenzen her? Das kommt auf die Haltestelle an. Der Hauptbahnhof ist – nicht überraschend – als Einsteigehalt am wichtigsten. In Richtung Hölzli steigen hier unter der Woche 342 Personen ein. Zum Aussteigen ist hingegen der Halt Uni/Gatterstrasse in Richtung Schuppis am wichtigsten mit 416 Personen. Bei all diesen Halten fällt die Taktverdichtung am Mittag unter der Woche weg.

Weniger wichtig ist hingegen zum Beispiel die Haltestelle Dietlistrasse für Personen in Richtung Hölzli (drei Einstiege) oder der Halt Uni/Curtistrasse in Richtung Hölzli (fünf Ausstiege).

