Einbürgerungen: St.Gallen, Gossau und Rorschach an der Spitze

Datenanalyse Ob St.Gallen, Rorschach oder Gossau: Vor allem Personen aus Nicht-EU-Ländern lassen sich einbürgern Eine Datenauswertung zeigt, aus welchen Regionen die Personen stammen, die sich in den vergangenen zehn Jahren einbürgern liessen. Dabei tut sich ein überraschender Stadt-Land-Graben auf. Marlen Hämmerli 18.05.2022, 05.00 Uhr

Wer sich in der Schweiz einbürgern lässt, kann den Schweizer Pass beantragen – dieser erleichtert das Reisen gegenüber anderen Pässen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Jede dritte Person, die in St.Gallen lebt, besitzt nicht das Schweizer Bürgerrecht. Sie kann also weder abstimmen noch wählen. Der St.Galler Stadtrat beschäftigt sich derzeit damit, wo die Stadt die Einbürgerungshürden senken könnte. Ein entsprechendes Postulat hat das Stadtparlament im Februar für erheblich erklärt. Der Stadtrat wurde also damit beauftragt, zum Thema Bericht zu erstatten.

Nun zeigt eine «Tagblatt»-Datenauswertung der Zahlen vom Bundesamt für Statistik, wie viele Menschen in den vergangenen zehn Jahren eingebürgert wurden. Die Zahlen variieren innerhalb der Ostschweiz stark. Die Gemeinde Au hat in diesem Zeitraum und auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner gerechnet 64 Personen eingebürgert. In der Thurgauer Gemeinde Sommeri waren es gerade mal drei Personen. Auch in den Gemeinden zwischen Gossau und Rorschach zeigen sich grosse Unterschiede.

Schlusslicht Waldkirch, Spitzenreiterin Rorschach

Hier bildet Waldkirch das Schlusslicht. In den vergangenen zehn Jahren und auf 1000 Personen gerechnet wurden zwölf Personen eingebürgert. Es folgen Untereggen und Muolen mit je 14 Einbürgerungen. Der Ausländeranteil an der ständigen Wohnbevölkerung ist in diesen Gemeinden aber auch eher tief. Er lag Ende 2020 zwischen 7,9 Prozent (Untereggen) und 8,6 Prozent (Waldkirch). Am tiefsten ist er übrigens mit 5,9 Prozent in Andwil (25 Einbürgerungen).

Am meisten Einbürgerungen im Verhältnis zur Anzahl Einwohner haben die Städte vorgenommen: Rorschach (52), St.Gallen (41) und Gossau (40). In den Städten liegt auch der Ausländeranteil höher. Spitzenreiterin ist nach den aktuellsten Zahlen von 2020 Rorschach mit 49,3 Prozent. Danach folgt St.Gallen mit 31,8 Prozent. Auf dem dritten Platz liegt aber nicht Gossau (21,2 Prozent), sondern Rorschacherberg (29,1 Prozent, 34 Einbürgerungen).

Was die Herkunftsregionen der eingebürgerten Personen betrifft: Hier dominieren die EU-Länder ganz klar. Nur St.Gallen, Rorschach, Gossau und Tübach fallen aus dem Rahmen. In diesen Gemeinden stammen die meisten Eingebürgerten aus europäischen Nicht-EU-Staaten. Dazu zählen etwa Albanien, Nordmazedonien oder auch Russland. Wie kommt es aber zu diesem Stadt-Land-Graben, Tübach mal ausgeklammert? Denn auch in den Städten St.Gallen, Gossau und Rorschach stammen die meisten Ausländerinnen und Ausländer ursprünglich aus der EU.

Gossau: Personen planen nicht, in ihr Herkunftsland zurückzukehren

Patrik Strässle, Leiter der Stadtkanzlei Gossau, führt die Tatsache, dass sich mehr Personen aus europäischen Nicht-EU-Staaten einbürgern lassen, auf den Ausländeranteil und die Zusammensetzung der ausländischen Wohnbevölkerung zurück. «Beides beeinflusst die Anzahl der Gesuche und die Herkunftsländer mit», schreibt Strässle, der als Aktuar im Gossauer Einbürgerungsrat sitzt.

Patrik Strässle, Leiter Stadtkanzlei Gossau. Bild: PD

Die Zahlen zeigen aber auch: Anteilmässig lassen sich markant mehr Personen aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien einbürgern als in Gossau wohnen. Dafür sieht Strässle mehrere Gründe: Viele Angehörige der zweiten Generation beantragen das Schweizer Bürgerrecht, weil sie nicht planen, in das Herkunftsland ihrer Eltern zurückzukehren. Daraufhin lassen sich die Eltern ebenfalls einbürgern, da sie allfälligen Rückkehrabsichten überdenken. Und zudem haben die Eltern inzwischen die nötigen Sprachkenntnisse erreicht.

Rorschach: Rund ein Drittel der Gesuche wird abgelehnt

In Rorschach stammt rund jede zweite Einwohnerin und jeder zweite Einwohner aus dem Ausland. Von den Ausländerinnen und Ausländern kommen etwa jede Dritte und jeder Dritte aus einem europäischen Nicht-EU-Staat.

Ein häufig genannter Grund für die Einbürgerung in Rorschach ist laut Stadtpräsident Robert Raths, dass Rorschach ihnen zur Heimat geworden ist. «Und nun wollen sie auch alle Rechte und Pflichten eines Schweizers oder einer Schweizerin wahrnehmen können.» Familienangehörige, Bekannte und Personen aus dem Berufsumfeld oder dem Freundeskreis hätten sich bereits eingebürgert. Bei vielen wohnten bereits die Eltern in Rorschach.

Robert Raths, Stadtpräsident Rorschach. Bild: Nik Roth

Vom Gesuch bis zum Beschluss des Einbürgerungsrates dauert es in Rorschach etwa sechs bis neun Monate. Eine Familie zahlt 2200 Franken für das Gesuch, eine Einzelperson 1500 Franken. Rund ein Drittel der Gesuche lehnt der Einbürgerungsrat ab. Auf die Frage, warum Gesuche abgelehnt werden, verweist Raths lapidar auf das Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht sowie das St.Galler Bürgerrecht.

St.Gallen: Die politische Mitsprache ist der häufigste Grund

Das ganze Verfahren von der Gemeinde bis zum Bund dauert in St.Gallen etwa 1,5 Jahre. Die Einbürgerungsräte St.Gallen und St.Gallen-Tablat tagen aber seit diesem Jahr 5-mal pro Jahr, statt 2-mal, wie Stephan Wenger schreibt. Der Leiter der städtischen Bevölkerungsdienste fungiert auch als Sekretär der Einbürgerungsräte.

In St.Gallen stammt rund die Hälfte der Ausländerinnen und Ausländer ursprünglich aus der EU und etwa ein Viertel aus einem europäischen nicht-EU-Staat. Dass sich diese häufiger einbürgern lassen, erklärt sich Stephan Wenger damit, dass das Reisen für Angehörige aus Nicht-EU-Ländern «deutlich schwieriger» ist als für EU-Bürgerinnen und -Bürger.

Stephan Wenger, Sekretär der Einbürgerungsräte in der Stadt St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Jedoch hätten die Gesuchszahlen von Personen aus Südeuropa in den vergangenen Jahren leicht abgenommen. Die grossen Migrationsströme in den 1990er-Jahren hatten sich verzögert auf die Einbürgerungen ausgewirkt. Derselbe Effekt könne auch bei Personen aus Vietnam, Sri Lanka oder etwa auch Syrien beobachtet werden.

Eltern, die ihre Kinder in St.Gallen einbürgern lassen, versprechen sich dadurch oft bessere Chancen bei der Schul- oder Berufsausbildung. Viele Einbürgerungswillige sind in der Schweiz geboren, haben oft kaum noch Kontakte zum Herkunftsland. Am häufigsten wird laut Wenger aber die politische Mitsprache als Einbürgerungsgrund genannt.

