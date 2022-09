Badesaison St.Gallen: Ergibt der frühe Schluss Sinn?

Datenanalyse Gibt es im September nochmals einen schönen Baditag in St.Gallen? Das sagt die Statistik Dauert der Sommer auch im September noch an, wird oft die Frage laut, warum die Freibäder bereits schliessen. Für eine Antwort hat diese Zeitung erstmals Wetterdaten seit 1960 ausgewertet. Die Analyse zeigt, wie sinnvoll eine Saisonverlängerung ist und in welchem Monat das Badiwetter am besten ist. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 08.09.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Sprung vom Brett war diesen Sommer dank des guten Wetters wieder häufiger möglich. Bild: Benjamin Manser

Noch immer ist das Wasser im Mannenweier rund 21 Grad warm. Wie jedes Jahr Anfang September stellt sich die Frage: Sollen die städtischen Freibäder die Badesaison verlängern? Gerade angesichts der spätsommerlich warmen Temperaturen, die für kommende Woche angekündigt sind.

Das Freibad Lerchenfeld schliesst jeweils am ersten Wochenende im September. Auch im Freibad Rotmonten und im Familienbad Dreilinden ist das Baden bald nicht mehr möglich; sie sind noch bis Sonntag offen. Am Mannenweier kann man noch bis zum 18. September unter Aufsicht schwimmen. Im Lerchenfeld verhindert der Betrieb des Eissportzentrums die Verlängerung. Die Eishalle öffnet, wenn das Freibad schliesst. Aber ist die Diskussion über den «frühen Saisonschluss» überhaupt berechtigt? Die Antwort liefert eine Analyse. Dazu hat diese Zeitung erstmals Wetterdaten von Meteoschweiz weit 1960 ausgewertet.

Klimanormperioden geben an, welches Wetter «normal» ist. Ein Beispiel: Gemäss der Normperiode von 1991 bis 2020 ist es im Mai in St.Gallen im Schnitt 12,2 Grad warm. Zumindest auf der Notkersegg, wo die Wetterstation von Meteoschweiz steht.

Für einen Badetag sind auch Maximaltemperatur, Niederschlagssumme und Sonnenscheindauer relevant. Über das langjährige Mittel zeigt sich: Während der Badesaison, von Mai bis September, ist es im Juli am heissesten und sonnigsten – wenig überraschend. Im September sinkt die Sonnenscheindauer, die Temperatur fällt abrupt. Die Tage sind auch deutlich kürzer als im Juli.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Schaut man sich an, wie viele mögliche Badetage es seit 1960 im Schnitt pro Monat gab, zeigt sich: Über die vergangenen 62 Jahre gesehen, ist das Wetter im Mai und September durchschnittlich an 19 respektive 16 Tagen so schlecht, dass das Freibad gar nicht erst aufmachen kann: Das heisst, die Temperaturen bleiben unter 20 Grad oder es regnet stark.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Am meisten Spitzentage werden jeweils im Juli (2 Tage im Schnitt) erreicht. Damit sind Tage mit Temperaturen über 30 Grad gemeint, an denen weniger als 2 Millimeter Niederschlag fällt oder es nachts regnet. Als Indikator, wann der Regen fiel, diente bei der Auswertung die Sonnenscheindauer.

Die meisten guten Badetage gibt es im Juli (13) und August (11). An diesen ist es zwischen 24,1 und 30 Grad warm und regnet nur zwischen 2 und 10 Millimeter. Schlechte Badetage treten über alle fünf Monate in etwa gleich häufig auf, wobei sie im Juli und August durchschnittlich etwas häufiger sind als in den anderen Monaten. Schlecht ist ein Badetag, wenn die Temperatur zwischen 20,1 und 24 beträgt und es zwischen 11 und 30 Millimeter regnet (siehe Box für mehr Details).

Wochenenden haben das Potenzial für Spitzentage Was ist ein guter Badetag, was ein schlechter? Roland Hofer, Abteilungsleiter Anlagenbetrieb bei der Stadt St.Gallen, spricht von einem Spitzentag, wenn an einem Mittwochnachmittag oder am Wochenende über 30 Grad erreicht werden. Ein guter Badetag ist es, wenn der Himmel blau ist, die Lufttemperatur über 24 und die Wassertemperatur über 20 Grad erreicht. Merklich weniger Gäste kommen bei leichter Bewölkung und unter 24 Grad. Fällt die Temperatur unter 20 Grad, ist es bewölkt oder regnerisch, öffnen die städtischen Freibäder nicht. Die Wetterdaten für St.Gallen stammen von der Station Notkersegg, auf 776 Metern über Meer. Dort ist es um 16 Uhr, wenn die höchsten Temperaturen erreicht werden, um etwa 2 Grad kühler als im 140 Meter tiefer gelegenen Lerchenfeld, wie der Stadtklima-Bericht zeigt. Diese Tatsache wurde berücksichtigt: 28 Grad auf der Notkersegg entsprechen etwa 30 im Tal. Für die Einordnung, ob es eher tagsüber oder nachts regnete, wurde die Sonnenscheindauer beigezogen. Der Programmiercode, in dem das genaue Vorgehen ersichtlich wird, ist unter diesem Link abrufbar. (mha)

Das beste Badewetter gibt es also im Juli mit im Schnitt zwei Spitzentagen und 13 guten Badetagen. Dominique Conde, Anlagenleiter des Freibads Lerchenfeld, sagt aber: «Es ist nicht nur der Badetag ausschlaggebend, entscheidend ist auch der Monat.» An einem Julitag kann es noch so schön sein, die Wassertemperatur kann noch so hoch sein, fällt der Tag in die Sommerferien, bleibt es im Freibad Lerchenfeld ruhig, weil viele verreist sind.

Dominique Conde, Anlagenleiter des Freibads Lerchenfeld. Bild: PD

Conde beobachtet, dass die Leute im Mai, wenn der Winter «endlich» vorbei ist, Lust aufs Freibad haben. Während der Sommerferien, vor allem ab der zweiten Woche, ist es ruhig. Und Mitte August, wenn die Städterinnen und Städter aus den Ferien zurückkehren? Conde: «Dann sind die Leute gesättigt, haben genug von der Hitze und vom Baden.»

Auch bei 30 Grad komme Ende August kaum noch jemand in die Badi. Doch dann im September kehrt die Lust auf die Badi bei einigen zurück. Conde kennt den Effekt: «Wir schliessen Anfang September, dann ist das Wetter wunderschön, und wir erhalten vereinzelt Telefone, warum die Badi schon geschlossen sei.»

Der diesjährige Sommer war in der Schweiz der zweitwärmste seit Messbeginn 1864. In St.Gallen war es am Montag, 25. Juli, am heissesten. Die Maximaltemperatur erreichte auf der Notkersegg 31,5 Grad. Die Tagesdurchschnittstemperatur lag bei 25,3 Grad. Im Sommer zuvor war es zwischenzeitlich auch heiss, aber trotzdem noch kühler: Am 17. Juni 2021 wurde die Maximaltemperatur erreicht: mit 28 Grad und einer Tagesdurchschnittstemperatur von 24 Grad.

Das gute Wetter diesen Sommer zeigt sich auch in der Anzahl Badetage pro Monat. Im Juli beispielsweise gab es vier Spitzentage. Vergangenen Juli keinen einzigen. Auch fiel die Temperatur im Juli 2021 häufiger unter 20 Grad, sodass die Badi gar nicht erst öffnete.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Roland Hofer von der Stadt schreibt auf Anfrage:

«Wir bilanzieren eine überdurchschnittliche Freibadsaison.»

Stand Ende August 2022 hatten rund 44’000 Personen das Lerchenfeld besucht, 51’000 das Freibad Rotmonten und auf Drei Weieren wurden seit Beginn der Saison im Mai insgesamt rund 92’000 Badegäste gezählt.

Roland Hofer, Abteilungsleiter Anlagenbetrieb bei der Stadt St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Spitzentage waren der 19. Juni mit rund 6000 Gästen (Maximaltemperatur 30,5 Grad), der 18. Juni mit rund 5000 (28,4 Grad) und der 12. Juni mit rund 4000 Personen und 25,5 Grad. Alle drei Tage fielen auf ein Wochenende.

Mit dem Klimawandel wird es heisser. Sommer- und Hitzetage, an denen die Höchsttemperatur über 25 respektive 30 Grad steigt, sind deutlich häufiger geworden. Im Frühling spriesst es in der Natur früher. Müsste deshalb auch die Dauer der Badesaison angepasst werden?

Einen Hinweis liefert der Vergleich der Anzahl Badetage während der Normperioden 1961–1990 und 1991–2020. Für den Mai lässt sich sagen: Die durchschnittliche Zahl Schlechtwettertage, an denen die Badi gar nicht erst öffnet, nimmt leicht ab, von 19,6 auf 17,9 Tage. Die Zahl schlechter Badetage steigt hingegen leicht.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Eine Verschiebung, dass der Mai wärmer und trockener wird, ist hier kaum erkennbar. Anders ist das, wenn man die Werte der Normperioden 1961–1990 und 1991–2020 direkt vergleicht. Hier zeigt sich der Anstieg der durchschnittlichen Maximaltemperatur um 1,6 Grad und die längere Sonnenscheindauer.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Zeigt sich da eine Veränderung bei den Badetagen im September? Nein, die Zahl der Schlechtwettertage hat in den vergangenen 30 Jahren gegenüber der Vorperiode zwar zugenommen, von im Schnitt 13,5 auf 17,7. Der Rest bleibt aber in etwa gleich.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Trotzdem ist das Wetter im September vereinzelt sehr schön. Eine Anpassung der Saison sei schon diskutiert worden, schreibt Roland Hofer, Abteilungsleiter Anlagenbetrieb. Im Lerchenfeld sei eine Verlängerung wegen der Eishalle nicht möglich. Aber das Freibad Rotmonten und das Familienbad Dreilinden verlängerten die Saison in den vergangenen Jahren um einige Tage zusätzlich, wenn das Wetter dies zuliess. Jedoch besuchten laut Hofer nur noch wenige Personen die Bäder.

Die Liegewiese im Freibad Gossau ist gross. Trotzdem lagen die Badegästinnen und Badegäste am Wochenende vom 18. und 19. Juni dicht an dicht. Insgesamt 10'500 Personen besuchten es an diesen zwei Tagen. «Einen solchen Spitzenwert haben wir seit Jahren nicht mehr erreicht», sagt Bruno Wessner, Leiter Facility-Management bei der Stadt Gossau.

An dem Wochenende massen die Badmeister aber auch die höchsten Temperaturen des Sommers. Dazu kam die Klassenfussballmeisterschaft, die jeweils auf den Sportplätzen nebenan stattfindet. Einige der Besucherinnen und Besucher finden jeweils auch den Weg ins Freibad.

Rund 10'500 Personen besuchten das Freibad Gossau am 18. und 19. Juni. Bild: Ralph Ribi

Abgesehen von den zwei Tagen Mitte Juni verzeichnete das Freibad aber keine Spitzenwerte. Weil das Wetter über längere Phasen schön war, verteilten sich die Badegäste auf mehrere Tage. Die Eintrittszahlen waren mit rund 2000 Gästen täglich hoch. Im Juni besuchten rund 26'000 Personen die Badi, im Juli rund 22'000 und im August rund 15'000. Wessner spricht von einem schönen, warmen Sommer.

Bereits vor den Sommerferien seien viele Leute gekommen. Während der Ferien, als viele verreisten, habe der Andrang etwas nachgelassen. «Trotzdem hatten wir immer noch viele Leute», sagt Wessner. Nach den Ferien stiegen die Zahlen nochmals, jetzt mit dem Herbstbeginn besuchen wieder weniger Gäste die Badi.

«Schwimmer kommen noch, aber die Sonnenbader bleiben weg.»

Wegen der ursprünglich guten Wetterprognosen hat das Freibad Gossau die Saison um eine Woche verlängert und schliesst nun am Sonntag. Das Bad startet jeweils relativ früh in die Saison – schon Ende April. Nächstes Jahr wird das anders sein. Der Start sei für Anfang oder Mitte Mai vorgesehen, sagt Wessner. Dafür soll die Saison erst Mitte September enden – wenn das Wetter dies zulässt.

In Wittenbach schliesst das Freibad am Freitagabend. Bruno Brovelli, Präsident der Verwaltung der Badi Sonnenrain, ist zufrieden mit dem Sommer. Die Eintrittszahlen lagen bereits Ende August um rund 10'000 höher als im Vorjahr. Wobei Brovelli selbst einwendet, dass das Wetter im Sommer 2021 deutlich schlechter war als diesen Sommer.

Absolute Spitzentage gab es im Freibad Sonnenrain diesen Sommer nicht. Die Leute verteilten sich wegen der Hitzewellen. Im Resultat verzeichnete das Bad viele Tage mit vielen Gästinnen und Gästen. Zwischen 500 und 600 Personen besuchten die Badi jeweils. «Ein guter Wert», sagt Brovelli.

Bruno Brovelli, Präsident der Verwaltung der Badi Sonnenrain. Bild: Siri Würzer

Nun hat sich der Sommer verabschiedet. Auch wenn das Wetter besser wäre, eine Saisonverlängerung ist in Wittenbach nicht möglich. Bis Sonntag stehen Revisionsarbeiten an der ganzen Anlage an, also auch im Hallenbad. Der Termin steht schon lange fest. Schreiner, Badtechnikerin und Plättlileger sind seit Monaten gebucht. «Eine kurzfristige Verschiebung ist nicht möglich.»

Am Montag findet im Freibad noch der Hundetag statt. Der einzige Tag im Jahr, an dem Vierbeiner in der Badi willkommen sind. Der Anlass sei auf Wunsch von Hundebesitzerinnen und Hundebesitzern ins Leben gerufen worden, sagt Brovelli.

Diesen Sommer besuchten zwischen 500 und 600 Personen pro Tag das Freibad Sonnenrain. Bild: Ralph Ribi

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen

Mehr zum Thema:

Danach ist der Sommer definitiv vorbei, die Saison im Hallenbad beginnt. Dieses hat eine neue Wasseraufbereitungsanlage und eine neue Badtechnik erhalten. Die alte stammte von 1992 und musste komplett erneuert werden, wie Brovelli sagt. Das hat 280'000 Franken gekostet. Im Frühling sind dieselben Arbeiten fürs Freibad geplant.