«Dass alle Beteiligten übergangen worden sind, wirft Fragen auf»: Politiker äussern sich zum geplanten Kompetenzzentrum Gesundheitsberufe in Rorschach In Rorschach entsteht ein Kompetenzzentrum für Gesundheitsberufe. Am See sieht man dies auch als Chance. Rudolf Hirtl 07.11.2020, 13.38 Uhr

Die Zukunft des Berufs-und Weiterbildungszentrum in Rorschach weist in Richtung Kompetenzzentrums für Gesundheitsberufe. Ralph Ribi

Der Kanton St.Gallen will ein Kompetenzzentrum für Gesundheitsberufe in Rorschach schaffen. Die Berufe, die heute am Berufs- und Weiterbildungszentrum in Rorschach (BZR) gelehrt werden, sollen dafür auf umliegende Standorte verteilt werden. Dies teilte die Staatskanzlei kürzlich mit.

Die Regierung hat den Vorstand der Schule ohne Vorwarnung über den Grundsatzentscheid informiert. Werner Fuchs, Präsident der Berufsfachschulkommission des BZR, sprach daher in einer ersten Reaktion von einem Schock für die Betroffenen. Warum man eine etablierte Schule aus heiterem Himmel zerschlagen wolle, sei für ihn nicht nachvollziehbar.

Scharfe Kritik an der Art der Kommunikation

Guido Etterlin Urs Bucher

Guido Etterlin, SP-Kantonsrat und Schulpräsident in Rorschach, kritisiert das Vorgehen der St.Galler Kantonsregierung ebenfalls mit klaren Worten. «Ich halte von diesem – wohl nicht sehr überlegten – Schnellschuss aus der Bildungsdepartmentsküche herzlich wenig. Dass alle Beteiligten da übergangen worden sind, ist einfach nur unanständig und wirft viele Fragen auf.»

Der langjährige Stadtrat betont, dass Rorschach ein wichtiger Bildungsstandort sei. «Das soll bitteschön Stefan Kölliker zur Kenntnis nehmen und ich lade gleichzeitig sämtliche Gemeinden in der Region ein, den regionalen Bildungsstandort Rorschach zu unterstützen», so Etterlin weiter. Wenn dies nicht geschehe, könne ein weiterer Abzug wie beim Spital drohen. Die Stadtsanktgaller werden sich nach Etterlins Überzeugung gegen diese geplanten Änderungen auch noch wehren.

Chance für Rorschach

Raphael Frei

FDP-Kantonsrat Raphael Frei, Rorschacherberg, sieht in der geplanten Umwälzung auch eine Chance für Rorschach. «Die Kräfte nun zu bündeln, um dem Fachkräftemangel vorzubeugen, finde ich gut und wichtig. Gesundheitsberufe werden in Zukunft noch gesuchter sein. Das erleben wir derzeit mit Covid-19 hautnah. Wenn die Ausbildung für diese Berufe künftig in Rorschach stattfindet, ist das einfach nur grandios.»

Das könne für die Region Rorschach ein Gewinn sein und wiege den Weggang anderer Berufsrichtungen beim BZR mehr als auf, zeigt sich Frei überzeugt. Dem BZR in Rorschach angegliedert ist das Weiterbildungszentrum. Was damit passiert, ist noch unklar. «Weiterbildung für Erwachsene sollte weiterhin regionsnah erfolgen und daher in Rorschach bleiben», sagt Frei dazu. Auch der FDP-Kantonalpräsident bezeichnet das Vorgehen der Regierung als ein Unding.

«Man muss die betroffenen Leute bei so einer Entscheidung einbinden. Da ist der Bildungschef unglücklich vorgegangen.»

Kein Bewusstsein für die regionale Zusammenarbeit

Dominik Gemperli Benjamin Manser

In dasselbe Horn bläst Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli. «Die Kommunikation war sehr unbefriedigend und ungenügend. Wenn die Regierung nun ausführt, diese Handlungsweise sei vor dem Hintergrund einer möglicherweise fehlenden Kompromissbereitschaft lokaler Verantwortungsträger notwendig geworden, beinhaltet diese Aussage ein spezielles und schwer nachvollziehbares Bewusstsein von lokaler und regionaler Zusammenarbeit.»

Er könne das Tempo in der Umsetzung nicht nachvollziehen, zumal der Postulatsbericht der Regierung noch gar nicht vorhanden sei. Es wäre besser gewesen, diesen Bericht abzuwarten. Richtig sei, dass die Zuständigkeit für die Organisation der Berufsfachschulen bei der Regierung liege und die Regierung den Auftrag habe, das Gesamtsystem der Berufsfachschulen hin zu Kompetenzzentren zu reformieren.

«Aber», so Gemperli, «es ist absolut zentral, dass der Berufsfachschulstandort Rorschach erhalten bleibt. Die Aufgabe des Mietstandortes BZGS in der Stadt St.Gallen ist daher immerhin ein klares Signal, dass der Standort Rorschach langfristig gesichert wird. Das werte ich als positiv. Die Region am Bodensee darf unter keinen Umständen leer ausgehen.» Ob die Umstrukturierung mit der vorgesehenen Ansiedlung des BZGS tatsächlich eine Stärkung des Standortes Rorschach bedeute, wie es die Regierung behaupte, sei heute schwer abschätzbar. «Wir werden die Regierung an dieser Zusicherung messen. Und auch daran, dass in der Tendenz mehr Arbeitsplätze entstehen. Ob die Umstrukturierung inhaltlich richtig ist, kann heute aufgrund der bekannten Argumente nicht ausreichend beurteilt werden. Genau dazu müssten eigentlich die Informationen aus dem Postulationsbericht vorliegen.»

Mangel im Pflegebereich dringend angehen

Luzia Krempl pd

Als Pflegefachfrau begrüsse sie ein attraktives Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe und Weiterbildungsangebote in diesem Bereich, sagt die Goldacher CVP-Kantonsrätin Luzia Krempl. Der Mangel an Pflegefachpersonen werde sich in den nächsten Jahren massiv verstärken und müsse dringend angegangen werden.

«Eine Umstrukturierung ist immer eine schwierige Zeit. Wichtig ist weiterhin, eine Berufsschule zu haben, in Rorschach und in Altstätten.»

Sie könne verstehen, dass es für die Direktbetroffenen ein Schock sei. Wie in den meisten Situationen sei die Kommunikation entscheidend. Am BZR/WZR werde sehr gute Arbeit geleistet, doch der unerwartete Entscheid «top-down» hinterlasse bei den Betroffenen ein Gefühl der Fremdbestimmung und geringer Wertschätzung.

Mit Blick auf die Sekundarstufe II des Kantons und eine Entwicklung hin zu Kompetenzzentren sei die Entwicklung sinnvoll. Aber sie erfolge überraschend schnell, da für 2022 ein Postulatsbericht «Strategische Investitionsplanung für Sekundarstufe II» ausgearbeitet werde und keine Anzeichen für einen dringlichen Änderungsbedarf bekannt seien. «Weiterbildungen sind das ganze Berufsleben lang wichtig und sollen auch in unserer Region beibehalten werden», betont Krempl.

Gutes und passendes Weiterbildungsangebot

Ruth Belz pd

«Von aussen betrachtet erscheint die Kommunikation holprig und alles andere als ideal», sagt Ruth Belz, Präsidentin der CVP-Ortspartei Rorschach. Die Stadt habe als Bildungszentrum eine grosse Tradition. Durch die geplante Neuorientierung könne dieser Standort sogar gestärkt werden. Sie gehe davon aus, dass es in Rorschach weiterhin ein gutes und passendes Weiterbildungsangebot geben werde.

Gesundheitsberufe gewinnen an Bedeutung

Beat Hirs pd

«Von Seiten des Kantons so zu den direkt Betroffenen zu kommunizieren, ist sicher nicht ideal», sagt der Rorschacherberger Gemeindepräsident Beat Hirs. Dass die Schule bleibe, sei aber positiv. Zudem würden Gesundheitsberufe künftig an Bedeutung gewinnen, was neue Chancen biete. Für die Weiterbildungen bei Gesundheitsberufen bestehe Bedarf. Vermutlich werde es deshalb auch bezüglich WZR Anpassungen brauchen.