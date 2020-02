Das Wittenbacher Seniorentaxi kämpft mit leeren Sitzen – trotzdem sind die Betreiber voller Zuversicht Der Wittenbacher Fahrservice für Senioren kämpft mit tiefen Passagierzahlen. Dies sei aber gar kein Problem. Fabio Fornito 25.02.2020, 05.00 Uhr

Werner Steinlin, Postautofahrer und einer der Köpfe hinter dem Taxiservice. Bild: Ralph Ribi (5.12.2019)

Der Van des Alterszentrums Kappelhof ist auch an diesem Dienstagmorgen nur halb gefüllt. Trotzdem sind Werner Steinlin und Ruedi Gautschi bester Laune. Sie scherzen und lachen, während sie nach und nach die einzelnen Stationen ihrer Route abfahren. Ein normaler Tag als Fahrer im Fahrservice für ältere und gehbehinderte Menschen. Man hilft Passagieren beim Einsteigen, plaudert mit ihnen über dieses und jenes und lädt sie bei der Migros ab, wo bereits weitere Freiwillige darauf warten, den Senioren beim Einkaufen behilflich zu sein. Was die beiden an diesem Tag nicht wissen: