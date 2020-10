«Das Wimmen ist wie am Schluss das Dessert» – Auf Schloss Dottenwil wurden die Trauben geerntet. An einem einzigen Tag ernteten 20 Helferinnen und Helfer der Reblüt vom Schloss Dottenwil ihre Trauben. Nur die Früchte von 300 Reben liessen sie noch hängen. Siri Würzer 08.10.2020, 19.35 Uhr

Traubenlese auf Schloss Dottenwil. Bild: Arthur Gamsa (8. Oktober 2020)

Ein warmer Winter, der die Reben bereits anfangs April Knospen treiben liess, so dass die Vegetation im Mai dem Sollzustand schon zwei Wochen voraus war. Ein Juni, der nass und kalt war. Dann das schöne spätsommerliche Wetter im August und September, welches diese Regentage dann doch wieder ausgeglichen hat.

So beschreibt Urs Tobler, Präsident der Reblüt vom Schloss Dottenwil, die meteorologischen Bedingungen für die Rebstöcke in diesem Weinjahr. Im Übrigen gab es dieses Jahr keine Frostschäden über die Eisheiligen im Mai und darüber hinaus wurden die Trauben auch von der Kirschessigfliege verschont. Deren Larven bringen die Früchte zum Zerfallen und machen sie matschig. Lediglich kleine Schäden, etwa durch Mehltau oder Stiellähme, mussten die Reblüt in Kauf nehmen. Davon waren denn nur wenige Trauben befallen, die von den Reblüt nach der Ernte gekonnt mit der Rebschere entfernt werden konnten.

der roten Traubensorte Gamaret konnten geerntet werden. Bild: Tobias Garcia (8. Oktober 2020)

Der Kelterei gutes Rohmaterial liefern

Grundsätzlich ist Urs Tobler zufrieden mit der Qualität sowie auch mit der Quantität der Trauben. Er ist zuversichtlich:

Urs Tobler, Präsident der Reblüt vom Schloss Dottenwil Bild: Arthur Gamsa (8. Oktober 2020)

«Unsere Aufgabe ist es, mit dem über das Jahr verteilten Aufwand den bestmöglichsten Ertrag zu erzielen. Wir sorgen dafür, dass die Kelterei die besten Voraussetzungen hat, um die Trauben zu verarbeiten.»

Diese werden noch am Tag der Ernte in das Weingut Schmid Wetli in Berneck gebracht. Dort werden sie gekeltert und der Traubensaft je nach Sorte gelagert und später abgefüllt. Zum Schluss werden sie im ehemaligen Wasserreservoir gelagert, das neben dem Schloss steht und als Weinkeller dient.

Mühe wird bei der Ernte belohnt

Beim Aufstieg zum Schloss sieht man auf beiden Seiten die 20 Helferinnen und Helfer, meistens in Zweiergruppen, die seit 9 Uhr morgens zwischen den Reben stehen und routiniert die Weintrauben schneiden. Eine von ihnen sagt: «Dem Wimmet als Höhepunkt folgt eine grosse Entlastung, welche unsere Bemühungen wieder wett macht. Man kann ernten und endlich in der Hand halten, worum man sich die ganze Zeit bemüht hat.»

Peter Lorenz, Co-Präsident IG Schloss Dottenwil Bild: Arthur Gamsa (8. Oktober 2020)

Die meisten der 20 Reblüt, die an diesem Tag anwesend sind, stimmen dem einmütig zu. Es ist auch ein Tag, an dem man sich wiedersieht und gemeinsam über die Ernte freuen kann. «Das Wimmen ist wie das Dessert am Schluss», sagt Peter Lorenz, Co-Präsident der IG Schloss Dottenwil, der ebenfalls Mitglied der Reblüt ist.



Dem Virus getrotzt

Obwohl das Coronavirus in der letzten Zeit Vieles durcheinandergeworfen hat, seien sie trotzdem nicht auf dem Wein sitzengeblieben. Ein grosser Teil des Lagers wird jeweils an Private über die Mitglieder der Reblüt verkauft. Der Zehnt wurden ebenfalls abgeliefert. Das sind die zehn Prozent des Weinertrags, die als Pachtzins an die Gemeinde Wittenbach entrichtet werden. Ein weiterer substanzieller Teil wird an die örtliche Gastronomie geliefert und im Schloss selbst ausgeschenkt. «So hat es trotzdem gut funktioniert und wir haben viel verkauft», meint Urs Tobler.

Trauben der Sorte Johanniter. Bild: Tobias Garcia (8. Oktober 2020)

In den letzten Jahren wurde das Angebot um einige Neuheiten erweitert. Aus den roten Gamaret-Trauben wird nun im vierten Jahrgang ein Roséwein durch die Direktpressung der Trauben hergestellt. Um einen hellen sowie einen dunklen Marc, einen Likörwein nach Portweinverfahren und einen Verjus (Traubenessig) wurde das Sortiment ebenfalls ergänzt.

«Da schlägt das Winzerherz höher.»

Von den vielen Arbeitsschritten, die der Verein in den Reben verrichtet, sind vier entscheidend. Am Ende des Vorjahres werden die Reben vorgeschnitten. Im Frühling, wenn kein Frostrisiko mehr besteht, schneidet man die Reben definitiv. Im Juni werden sie «erlesen». Die Reblüt dünnen dann die Blätter aus, so dass die Trauben genügend Sonnenlicht erhalten. Schliesslich folgt die Ertragsregulierung, bei der die oberen Trauben entfernt werden, um eine hohe Qualität der verbliebenen sicherzustellen, welche dann später nicht zuletzt die vielgefragte Oechslezahl bestimmt.

Und zu guter Letzt natürlich die Wimmet. Nach nur einem Tag stehen die Rebstöcke am Dottenwiler Hügel fast völlig leer. Nur 300 Reben der roten Gamaret-Trauben bleiben noch ungefähr zwei Wochen hängen. Aus ihnen wird ein Likörwein, der Reblüt Tropfe, gewonnen. Die Trauben von 1400 Reben wurden geerntet: «Wenn am Abend alle Trauben geerntet sind, da schlägt das Winzerherz höher», sagt Urs Tobler und lacht.