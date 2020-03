St. Gallen kauft lokal

Die Corona-Krise trifft viele Unternehmen hart, gerade auch kleine Gewerbebetriebe in der Stadt St.Gallen und von Gossau bis Rorschach.Restaurants, Bars und Clubs, aber auch Läden und Fitnesszentren mussten schliessen. Doch Not macht erfinderisch. Immer mehr Betriebe entwickeln innovative Ideen, wie sie ihre Kundinnen und Kunden in diesen schwierigen Zeiten dennoch erreichen. Der Metzger, der seine Cordon bleus oder Steaks nun direkt vor die Haustüre liefert. Die Bäckerei, die jetzt mit ihren Snacks und Broten direkt zu den Kunden geht.Oder die Confiserie, die ihre Osterhasen neu ausliefert. Hier finden Sie ab sofort einen laufend aktualisierten Überblick über die verschiedenen Angebote in der Region. Wer als Gewerbetreibender auf seine neuen Online- und Hauslieferdienstleistungen aufmerksam machen will, kann sich bei der Stadtredaktion via E-Mail (stadtredaktion@chmedia.ch) melden.

21.03.2020, 12.00 Uhr