Pflegeheim «Die Situation ist für alle unerfreulich»: So reagieren die Gossauer Parteien und die anderen Aktionärsgemeinden auf die finanzielle Lage der Sana Fürstenland Die Gossauer Pflegeheimbetreiberin Sana Fürstenland AG ersucht die Aktionärsgemeinden aufgrund der Coronakrise um Beiträge in der Höhe von einer Million Franken. Die Fraktionen des Gossauer Stadtparlaments können nachvollziehen, weshalb die Sana Fürstenland in diese Situation geraten ist. Sie warten zunächst aber die Ergebnisse der vorberatenden Kommission ab. Perrine Woodtli 25.06.2021, 05.00 Uhr

Die Coronakrise hat dazu geführt, dass in zahlreichen Alters- und Pflegeheimen derzeit viele Betten leer bleiben. Michel Canonica (Gossau, 11. November 2020)

Die Sana Fürstenland AG braucht Geld. Corona hat der Gossauer Pflegeheimbetreiberin finanziell zugesetzt. Wegen der Pandemie ist die Auslastung im Betagtenzentrum Schwalbe gesunken, was zu Mindereinnahmen führt. Zusätzliche Kosten für Schutzmassnahmen und Mindereinnahmen im Restaurant haben ebenfalls ein Loch in die Kasse gerissen.

Die Sana Fürstenland AG ersucht die Aktionärsgemeinden daher nun um A-fonds-perdu-Beiträge in der Höhe von insgesamt einer Million Franken. Davon würden 800'000 Franken alleine auf Gossau entfallen, je 50'000 Franken auf Gaiserwald, Andwil, Niederbüren und Oberbüren.

In Gossau hat der Stadtrat dem Kredit bereits zugestimmt, dieser kommt nun ins Parlament. An der nächsten Sitzung vom 29. Juni soll eine vorberatende Kommission (VBK) eingesetzt werden. In den anderen Gemeinden können die Gemeinderäte über die Beiträge entscheiden.

Viele Heime sind in der gleichen Lage

Stefan Harder, Präsident der Flig-Fraktion. PD

Für Stefan Harder, Präsident der Flig-Fraktion im Stadtparlament, ist es nachvollziehbar, wie es zu dieser Situation kommen konnte. Viele Altersheime seien in derselben Lage, sagt er. Erste Sparmassnahmen seien durch die Sana Fürstenland bereits eingeleitet worden. Nun müsse die VBK prüfen, welche weiteren Massnahmen möglich und nötig seien. Man warte nun zunächst auf die Ergebnisse und werde danach entscheiden, ob man die 800'000 Franken genehmigen werde.

Sana-Verwaltungsrätin Helen Alder Frey sagte in der vergangenen Woche, die Hilfe sei nötig, um das Angebot zu retten. Muss das Stadtparlament unter diesen Umständen nicht fast zustimmen? Dazu sagt Harder: «Die Stadt hat einen gesetzlichen Auftrag, ein Pflegeangebot für ältere Menschen sicherzustellen. Dieser Auftrag gilt auch heute noch.»

«Ausfälle lassen sich nicht nur mit Sparen auffangen»

Das sieht auch SP-Fraktionspräsidentin Monika Gähwiler-Brändle so. Man habe einen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. «Da gibt es keine stichhaltigen Gegenargumente.» Mit der VBK könne sich das Parlament nun ein genaues Bild verschaffen. Der Sana Fürstenland gehe es im Moment wie unzähligen anderen Alters- und Pflegeheimen in dieser Krisenzeit. Sie sei deshalb nicht überrascht, dass ihr nun ein finanzieller Engpass droht. Das sei absehbar gewesen.

Monika Gähwiler-Brändle, Präsidentin der SP-Fraktion. PD



Gerade deshalb habe die Sana Fürstenland bereits frühzeitig verschiedene Sparmassnahmen eingeleitet. «Die hohen Ausfälle lassen sich jedoch nicht einfach nur mit Sparen auffangen.» Man sei auf gutem Wege, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Die finanzielle Situation werde sich wieder entspannen. Gähwiler sagt:

«Der coronabedingte Engpass erfordert jetzt eine Unterstützung.»

«Nicht erfreulich, dass es der Sana finanziell so schlecht geht»

Andreas Zingg, CVP-Fraktionspräsident. PD

Verständnis zeigt auch die CVP. «Es ist natürlich nicht erfreulich, dass es der Sana finanziell so schlecht geht», sagt Fraktionspräsident Andreas Zingg. Allerdings habe eine überdurchschnittlich hohe Anzahl Todesfälle aufgrund von Corona in allen betroffenen Heimen finanzielle Auswirkungen.

«Die CVP steht weiterhin hinter der Sana und setzt sich dafür ein, dass gefällte Volksentscheide auch umgesetzt werden können», sagt Zingg. Die VBK werde unter anderem prüfen, ob die Sana Fürstenland allenfalls selber noch mehr sparen könnte.

Andreas Oberholzer, Präsident SVP Gossau-Arnegg. PD

Die SVP-Fraktion will sich noch nicht zum Geschäft äussern. Man wolle die VBK zuerst in Ruhe ihre Arbeit machen lassen, teilt Parteipräsident Andreas Oberholzer mit. Die FDP-Fraktion gab keine Stellungnahme ab.

Nicht mit anderen Sana-Baustellen vermischen

Die Sana Fürstenland AG hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Unruhen zu bewältigen und stand auch öfters in der Kritik – unter anderem wegen der Verzögerung des geplanten Neubaus, des Heimprovisoriums oder der Schliessung des Altersheims Espel. Dass die Sana nun die öffentliche Hand um Geld bitten müsse, sei sehr unangenehm, sagte Helen Alder vergangene Woche.

Helen Alder Frey, Gossauer Stadträtin und Sana-Verwaltungsrätin. PD

Es sei unschön, dass man erneut Geld benötige. Erst 2020 hatten die Gossauerinnen und Gossauer drei Millionen an der Urne genehmigt für das Altersheim-Provisorium bei der «Schwalbe». Man müsse das aber trennen, sagte Alder. Die derzeitigen finanziellen Probleme seien einzig auf die Coronakrise zurückzuführen.

Die Flig teilt diese Auffassung. Die aktuelle Situation habe mit dem geplanten Neubau nichts zu tun, sagt Stefan Harder. «Das darf man nicht vermischen.» Auch Monika Gähwiler-Brändle von der SP ist der Meinung, dass man dies klar trennen müsse.

Ausserordentliche Lage sei auf Corona zurückzuführen

Nicht nur die Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentarier müssen besprechen, ob sie dem Unterstützungsgesuch zustimmen oder nicht. Auch die Gemeinderäte von Andwil, Gaiserwald, Oberbüren und Niederbüren müssen entscheiden, ob sie je 50'000 Franken genehmigen.

Boris Tschirky, Gemeindepräsident Gaiserwald und Sana-Verwaltungsrat.

Benjamin Manser

Die Gemeindepräsidentin und die Gemeindepräsidenten seien frühzeitig über die Auswirkung von Corona auf die Sana Fürstenland AG informiert worden, sagt Boris Tschirky. Der Gaiserwalder Gemeindepräsident vertritt im Sana-Verwaltungsrat die vier kleinen Aktionärsgemeinden.

«Die Situation ist für alle Beteiligten unerfreulich», sagt er. Jedoch sei die ausserordentliche Lage auf Corona zurückzuführen, zumal die Sana für 2021 ein ausgeglichenes Budget vorgelegt hat.

«Vor diesem Hintergrund sind die Gemeinden zuversichtlich, dass sich die Sachlage bei der Sana Fürstenland AG wieder verbessern wird.»

Gaiserwald hat schon zugesagt – unter einer Bedingung

Eine Umfrage unter den betroffenen Gemeinden zeigt, dass sowohl der Oberbürer als auch der Niederbürer Gemeinderat das Gesuch noch nicht behandelt haben. Der Oberbürer Gemeinderat habe ein gewisses Verständnis für die jetzige ausserordentliche Situation im Zusammenhang mit der Coronapandemie, sagt Gemeindepräsident Alexander Bommeli. Man werde den Antrag und mögliche Auflagen genau prüfen.

«Zudem wird die Meinung der anderen Aktionärsgemeinden eingeholt.»

Der Gaiserwalder Gemeinderat hingegen hat den Beitrag an die Sana Fürstenland AG in der Höhe von 50'000 Franken bereits genehmigt – unter dem Vorbehalt der Zustimmung sämtlicher Aktionärsgemeinden und vor dem Hintergrund der besonderen Coronasituation, wie Tschirky sagt. Die Gemeinde Andwil konnte keine Auskunft geben.