Unihockeyduell der speziellen Art: Zwei Schwestern gegeneinander

Unihockey Unihockey-Duell der speziellen Art: Für die Schwestern Sieber geht es um Auf- und Abstieg Michelle und Nicole Sieber befinden sich in der Schlussphase der Best-of-Five Serie im Unihockey und kämpfen gegeneinander um den letzten Platz in der höchsten Liga der Schweiz. Jeanina Wirz Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Nicole Sieber (rechts) spielt die zweite Saison in Frauenfeld, Michelle Sieber ist seit 2005 bei Waldkirch-St.Gallen dabei. Bild: Michel Canonica

Zwei Schwestern, zwei Klubs, zwei Ligen aber ein gemeinsames Ziel. Beide wollen in den Auf- und Abstiegsspielen gewinnen. Doch die Ausgangslage könnte nicht unterschiedlicher sein. Während Nicole Sieber, die Jüngere der beiden, mit den Red Lions Frauenfeld um den Erhalt in der NLA bangt, hat Michelle Sieber die Möglichkeit, mit Waldkirch-St. Gallen von der NLB in die höchste Schweizer Liga aufzusteigen.

Es war eine durchzogene Saison für die Frauenfelderinnen. Mussten sie doch etliche Male Doppeltreffer innert wenigen Minuten hinnehmen, was oft der springende Punkt war, der zur Niederlage führte. «Wir wussten nicht einmal, ob wir ein Kader zusammenbringen, da wir so wenig Spielerinnen waren», sagt Nicole Sieber. Dies führte dazu, dass sie aus dem Nachwuchs Spielerinnen in die NLA einbringen mussten, welche für diese Spielgeschwindigkeit noch nicht bereit waren. Im Endeffekt hat das die Equipe aber enorm zusammengeschweisst hat. «Die Förderung des Nachwuchs in Frauenfeld ist enorm gut, daher wäre es sehr schade abzusteigen.»

Die Resultate waren klar, die Spiele an sich aber nicht

Bei Michelle Siebers Team war das Ziel unter die Top Drei zu kommen. Man wollte zu dem Zeitpunkt noch nicht über einen möglichen Aufsteig reden. «Einfach spielen und Spass haben, so haben wir am meisten Erfolg», sagt die 25-Jährige. St.Gallen hat bereits ein Männerteam in der NLA. Wenn die Frauen den Aufstieg schaffen, muss sich der Verein neu aufstellen. Es wäre für die Damen nicht die erste Saison in der höchsten Liga. Angefangen mit Unihockey haben die beiden zeitgleich. Gemeinsam mit ihrer älteren Schwester spielten sie damals mit dem Nachbarskind auf dem Spielplatz in ihrem Quartier. Da die Familie in Waldkirch wohnt, war es naheliegend mit Unihockey zu beginnen, da dies der am weitesten verbreitete Sport der Region ist.

Bis vor zwei Jahren spielten alle drei Schwestern noch bei Waldkirch-St. Gallen. Ein Konkurrenzdenken gab es nie. «Wir haben das Ganze geschickt gelöst, denn keine spielt auf der gleichen Position wie die andere. Ich spiele in der Verteidigung und Nicole ist im Tor», sagt Michelle Sieber. Auch im Alltag beschreiben sich die beiden Schwestern als sehr harmonisch. Auf dem Feld sind die beiden dennoch unterschiedlich. Michelle ist eher die Ruhige, Nicole dagegen sagt, wenn etwas nicht passt, oder gibt direkt Tipps. Die Schwestern geben aber gerne ihre Erfahrung an die Jüngeren weiter, um diese aktiv zu fördern. Es ist für beide eine ungewohnte Situation, gegeneinander zu spielen. «Erst am Ende der Partie checkt man wieder, dass die Schwester im Goal war», sagt Michelle Sieber.

Die Motivation ist noch grösser in diesem Spiel

Nebst dem Ehrgeiz, der bei dem Schwestern-Duell noch eine Spur grösser ist, kommt dazu, dass Nicole Sieber die gesamte St. Galler Equipe aus früheren Zeiten kennt. Das macht die Partie um einiges verbissener. Auch für die Eltern der Schwestern ist die Situation nicht leicht. «Sie wollen nicht, dass wir mit Frauenfeld absteigen, andererseits würden sie St. Gallen den Aufstieg gönnen», sagt Nicole Sieber. Auch wenn der Druck für die Frauenfelderinnen eher gross ist, sieht es die 22-jährige Ostschweizerin als Motivationsschub.

Bei ihren jeweiligen Fernzielen bleiben beide sehr bodenständig und realistisch. «Klar, ein Aufgebot für das Nationalteam wäre schön, aber es gibt viele gute Goalies. Ich will mich einfach stetig verbessern und Vollgas geben», sagt Nicole Sieber. Ein Wechsel kommt für sie nicht in Frage, da sie in Frauenfeld viel Spielzeit erhält. Ihre Schwester, die seit 2005 bei Waldkirch-St. Gallen ist, strebt keine grösseren Ziele, geschweige denn einen Wechsel an. Spass und Teamzusammenhalt stehen für sie an erster Stelle.

Die St. Gallerinnen starteten besser in die Auf- und Abstiegsspiele. Sie haben in der Best-of-five-Serie das erste Spiel gewonnen. Wer zuerst drei Siege hat, gewinnt die Serie. Das nächste Spiel ist heute Abend um 20 Uhr in der Kantihalle Frauenfeld.

Hinweis Auf-/Abstiegsspiele NLB/NLA Freitag 20.00: Red Lions Frauenfeld –Waldkirch-St. Gallen (Kantihalle Frauenfeld). – Sonntag. 17.00: Waldkirch-St. Gallen – Red Lions Frauenfeld (Tal der Demut).

