Weil der Hang bei den Sportanlagen Kellen in Tübach ins Rutschen gerät, muss das Trottoir temporär ins Wiesbord verlegt werden: Für die Velofahrer ist die Lage herausfordernd Totalsanierungen und gesperrte Barrieren: Das Strassennetz der Region Rorschach wird auf Vordermann gebracht. Die Baustelle in Tübach ist bei weitem nicht die einzige. Rudolf Hirtl 20.09.2020, 17.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Baustellenbereich wurde das Trottoir zur Fahrbahn umfunktioniert und dafür ein Ersatzgehweg auf der Wiese angelegt. Bild: Rudolf Hirtl

An der St.Gallerstrasse in Tübach, unweit der Gemeindegrenze zu Goldach, kämpfen sich zwei Velofahrer durch den provisorisch angelegten Fussweg. Sie bleiben dabei beinahe im Kies stecken. Der kinderwagenbreite Weg im Gebiet Schlipf ist eigentlich auch gar nicht für Velofahrer gedacht. Dies dürfte den einen oder anderen Radfahrer aber nicht davon abhalten, so der Baustelle auf der Kantonsstrasse auszuweichen.