St.Gallen Das Glasfasernetz erfüllt die Erwartungen – trotzdem schreibt es noch bis 2027 rote Zahlen Der St.Galler Stadtrat hat sich selbst zum Ziel gesetzt, dass bis Ende 2020 sieben von zehn Glasfaseranschlüssen genutzt werden. Dieses Ziel ist erreicht, trotzdem schreiben die Stadtwerke mit dem Netz wohl noch einige Jahre Verlust. Und mit 5G könnte das Glasfasernetz bald zusätzlich Konkurrenz erhalten. Luca Ghiselli 15.12.2020, 17.00 Uhr

Die Glasfaserleitungen sind verlegt, jetzt müssen sie nur noch genügend Geld in die Stadtkasse spülen. Bild: Carlo Reguzzi/KEY

Fast zwölf Jahre ist es her, dass die Stadtsanktgaller Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem Bau eines flächendeckenden Glasfasernetzes zugestimmt haben. In der Technologiewelt ist das eine Ewigkeit. Seither haben sich Smartphones mit Flatrates durchgesetzt, die Menge an mobilen Daten hat sich alle zwei Jahre verdoppelt. 2009 hatten nur 74 Prozent der Schweizer Haushalte einen Breitband-Internetzugang, 2019 waren es 89 Prozent.

Vor knapp zwei Jahren wurde das St.Galler Glasfasernetz fertiggestellt. Heute verfügt es über mehr als 49'000 Anschlüsse. Jedes Jahr kommen einige hundert Glasfaser-Anschlüsse (FTTH) wegen Neubauten hinzu. Breitband-Internet ist in der Stadt also kein Luxus mehr, sondern Standard. Vor vier Jahren hat sich der St.Galler Stadtrat zum Ziel gesetzt, dass bis Ende 2020 70 Prozent aller Fibre-To-The-Home-Anschlüsse auf Stadtgebiet auch genutzt werden. Zeit für eine Zwischenbilanz.

12'700 Kundinnen und Kunden auf der städtischen Faser

«Dieses Ziel haben wir mutmasslich erreicht», sagt Peter Jans, Direktor Technische Betriebe und zuständiger Stadtrat. Was er damit meint: Jeder Glasfasernetzanschluss besteht aus vier Fasern: Eine wird von der Swisscom bewirtschaftet, zwei von den Stadtwerken in Zusammenarbeit mit verschiedenen Providern und eine ist für zukünftige Steuerungsaufgaben wie die Übermittlung von Signalen vorgesehen. «Zusammen mit der geschätzten Anzahl der Swisscom-Kunden, die ebenfalls die Dienste über das St.Galler Glasfasernetz beziehen, dürften etwa 70 Prozent der Anschlüsse genutzt werden», sagt Jans.

Stadtrat Peter Jans, Direktor Technische Betriebe. Bild: Ralph Ribi

Das St.Galler Glasfasernetz ist also auf Kurs, zumindest bei der Kundengewinnung. Bei den Erträgen hapert es aber noch. Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass die Investitionen ins Glasfasernetz in der Höhe von 77,8 Millionen Franken innert 25 Jahren refinanziert werden. Die Gewinnschwelle hätte 2015 erreicht werden sollen, also nach fünf Jahren. So stand es auch im Abstimmungsbüchlein 2009. Diesen Zielen hinkt man nun aber deutlich hinterher. Die Gewinnschwelle wird erst nach 17 Jahren, also erst 2027, erreicht. Ob die Investitionen überhaupt je wieder reingeholt werden können, ist laut Jans nicht sicher. Aber: «Wir glauben daran.»

Grosse Abweichungen vom ursprünglichen Businessplan

Diese krasse Abweichung vom ursprünglichen Businessplan hat laut Jans mehrere Gründe. Einerseits sei man damals nicht vom Preiszerfall ausgegangen, der mit der rasanten Verbreitung von Breitband-Internet einherging. «Ursprünglich gingen wir von 25 Franken pro Anschluss und Monat aus, inzwischen erhält man für diesen Preis als Kunde fast schon das Gesamtpaket.» Für die Stadtwerke bleibe weniger Ertrag als gedacht.

Andererseits hängt die nach hinten verschobene Gewinnschwelle auch mit dem Einschreiten der Wettbewerbskommission zusammen. Diese hatte 2011 eine Klausel im Zusammenarbeitsvertrag mit der Swisscom gestrichen, die das Recht für die Weitervermietung von Fasern exklusiv der Stadt St.Gallen garantiert hätte. In der Folge führte das zu tieferen Erträgen für die Stadt.

Und drittens verzögert sich auch die Implementierung der Smart Meters, also der intelligenten Stromzähler. Diese werden durch Netznutzungsbeiträge für das Glasfasernetz zusätzliche Einnahmen generieren.

Keine Angst vor Kannibalisierung durch 5G-Netz

Seit Beginn der Arbeiten am St.Galler Glasfasernetz hat sich auch die Mobilfunktechnologie rasant entwickelt. Satellitenkonstellationen wie Starlink des US-amerikanischen Unternehmers Elon Musk befinden sich im Aufbau und sollen Breitband-Internet auf die ganze Welt bringen, und auch 5G klopft an.

Im Sommer war bekanntgeworden, dass ein geplanter Pilotversuch von Stadt und Swisscom aufgrund unterschiedlicher Auffassungen nicht starten konnte. Die Swisscom bestand auf eine 5G-Versorgung in Innenräumen, was eine hohe Antennendichte verlangt hätte. Die Stadt verwies auf die Erschliessung der Innenräume durch das Glasfasernetz. «Wir haben auf diesen Pilotversuch verzichtet. Damit ist das Thema 5G aber nicht vom Tisch», sagt Jans. Die Stadt mache sich nun selbst Gedanken, wie man die Mobilfunkversorgung in Zukunft weiter verbessern könne. 2021 wolle man in diesem Zusammenhang kommunizieren, stellt Jans in Aussicht.

Kannibalisiert 5G das teure Glasfasernetz? Nein, ist Peter Jans überzeugt. Er sagt, es wäre zwar technisch möglich, dass alle Städter nur auf 5G surfen. «Dazu müsste das Antennennetz aber massiv ausgebaut werden.» Politisch sei das kaum mehrheitsfähig, zumal die Strahlengrenzwerte in Zukunft nicht nach oben korrigiert werden sollen. Zu diesem Schluss sei im Übrigen auch die Swiss Fibre Net AG, ein Gemeinschaftsunternehmen regionaler Energieversorger, gelangt. Einerseits würden sich 5G-Infrastrukturen nicht rasch flächendeckend verbreiten, andererseits würde 5G nur ergänzend zu FTTH-Glasfasernetzen wirken.

Gossau auf der Zielgeraden, Mörschwil auf der Startrampe

Die Stadt St.Gallen steht mit ihren Bemühungen rund ums Glasfasernetz in der Region nicht alleine da. Zwar war die Kantonshauptstadt die erste politische Gemeinde in der Umgebung, die mit dem flächendeckenden Bau von FTTH-Anschlüssen begann. Seither sind aber gleich mehrere Nachbargemeinden gefolgt. Zwei Beispiele sind die Stadt Gossau und die Gemeinde Mörschwil.

Patrik Schönenberger, Geschäftsführer Stadtwerke Gossau, Bild: PD

Gossau befindet sich beim Bau ihres Glasfasernetzes auf der Zielgeraden. Laut Patrik Schönenberger, Geschäftsleiter der Gossauer Stadtwerke, sind nach aktuellem Stand rund 8529 der rund 9000 geplanten FTTH-Anschlüssen erstellt. «Die Ausbauarbeiten verlaufen nach Plan und die einzelnen Zellen konnten alle zum veranschlagten Zeitpunkt in Betrieb gesetzt werden. Der Roll-out wird nach gültigem Projektplan bis Ende Februar 2022 abgeschlossen sein.» Zurzeit laufen die Bauarbeiten im Hirschbergquartier. Für das Niederdorf laufen die Planungs- und Vergabearbeiten. Der Baustart ist dort für März 2021 geplant.

Nutzungsrate in Gossau liegt zwischen 40 und 50 Prozent

Wie viele Prozente der Gossauer Haushalte das Glasfasernetz auch nutzt, kann Schönenberger nicht mit Sicherheit sagen. Auch hier teilt die Swisscom der Stadt die Anzahl Nutzerinnen und Nutzer nicht mit. «Daher kann nur eine Schätzung anhand der eigene Zahlen gemacht werden. Die Nutzungsrate dürfte zwischen 40 und 50 Prozent liegen.»

Wie sieht es in Gossau aus mit der Gewinnschwelle? Schönenberger sagt: «Gemäss aktuellem Businessplan sollte 2023 die Gewinnschwelle erreicht werden können.» Ab diesem Zeitpunkt können die Gewinne zur Refinanzierung der Investition verwendet werden. «Die Dauer für diese Refinanzierung dürfte zwischen 30 und 40 Jahren liegen.»

Im Gegensatz zur Stadt St.Gallen, deren Netz bereits fertig ausgebaut ist und zur Stadt Gossau, deren FTTH-Ausbau auf der Zielgeraden ist, befindet sich die Gemeinde Mörschwil ganz am Anfang dieses Prozesses. Die Mörschwiler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben im Mai 2020 deutlich dem Bau eines Glasfasernetzes für 6,6 Millionen Franken zugestimmt.

Mörschwil erschliesst 1800 Nutzungseinheiten

Bereits im Sommer konnte mit der Projektierung begonnen werden, die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Sommer 2023. Ab 1. Januar 2024 kann die vollständige Infrastruktur dann betrieben werden. Das Netz umfasst dann 950 Liegenschaften und rund 1800 Nutzungseinheiten. Der Bau des Netzes erfolgt in Partnerschaft mit den St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerken (SAK). Die Investition sollen gemäss Antrag des Gemeinderats spätestens innert 40 Jahren refinanziert werden.