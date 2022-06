Unbekannte sprühen Fussgängerstreifen auf Strasse in Mörschwil

Beschädigung «Das scheint kein Scherz zu sein»: Unbekannte sprühen illegal «falschen» Fussgängerstreifen auf die Bahnhofstrasse in Mörschwil Zwei gelbe Streifen, die ins Nichts führen: Unbekannte haben in Mörschwil illegal einen Fussgängerstreifen auf den Asphalt gesprüht. Die Gemeinde sucht nun nach Zeugen. Die falschen Streifen auf der Bahnhofstrasse werden in den nächsten Wochen entfernt. Krisztina Scherrer 30.06.2022, 17.00 Uhr

Der illegale Fussgängerstreifen ist auf der Bahnhofstrasse. Bild: PD

Wer über diesen Fussgängerstreifen an der Bahnhofstrasse in Mörschwil geht, landet im Gartenzaun – oder noch schlimmer, kommt ab dem Mittelstreifen nicht mehr weiter, weil es nur zwei gelbe, dicke Balken auf dem Asphalt bis zum Mittelstreifen sind. Unbekannte haben im Zeitraum von Mitte Mai bis Mitte Juni mit gelber Farbe aus der Sprühdose zwei Fussgängerstreifen illegal markiert.

«Falsche» Streifen werden fachgerecht entfernt

Gemeindepräsidentin Martina Wäger. Bild: Ralph Ribi

«Zuerst wurde der erste Streifen angebracht, wenige Wochen später der zweite Streifen», sagt Gemeindepräsidentin Martina Wäger. Die illegale Markierung liegt auf der östlichen Fahrbahnseite der Bahnhofstrasse, auf Höhe des neuen Wohn- und Pflegezentrums Maurini. Wie im Mitteilungsblatt der Gemeinde Mörschwil steht, werde vermutet, dass die Markierung in der Nacht und in mehreren Etappen angebracht wurde. Ausserdem werde das Werk in den kommenden Wochen fachgerecht entfernt.

Strafantrag bei der Polizei

Weshalb die Gemeinde nicht schon vorher eingegriffen hat, erklärt Wäger wie folgt: «Wir wollten zuerst in der Nachbarschaft klären, ob etwas beobachtet wurde oder ob es sich um einen Scherz, zum Beispiel für die Fasnacht, handelt. Das scheint aber kein Scherz zu sein.»

Bisher erhielt die Gemeinde keine Hinweise aus der Bevölkerung. «Wir haben einzelne Anwohnerinnen und Anwohner befragt, es ist aber niemandem etwas aufgefallen», sagt die Gemeindepräsidentin. Die Gemeinde Mörschwil hat mittlerweile einen Strafantrag bei der Polizei gestellt und bittet weiterhin um die Mithilfe der Bevölkerung. Wie teuer die Entfernung der illegalen Streifen wird, ist Wäger noch nicht bekannt. Aber: «Es werden vermutlich schon einige hundert Franken sein.»