Das Nomadenparlament: Die Legislative der Stadt St.Gallen zieht von der Sporthalle Kreuzbleiche in die Olma-Halle 2 – und später vielleicht weiter in den Kantonsratssaal Im Winter tagte das St.Galler Stadtparlament ganz normal im Waaghaus am Bohl. Dann verbreitete sich das Coronavirus. Die Märzsitzung wurde abgesagt. Im Frühling kam das Stadtparlament in der Sporthalle Kreuzbleiche zusammen. Nun hat es eine nächste temporäre Bleibe. Daniel Wirth 07.08.2020, 17.00 Uhr

Der Kantonsrat in seiner Junisession in der Olma-Halle 2.1.

Seine nächsten Sitzungen hält das St.Galler Stadtparlament mit seinen 63 Mitgliedern am 25. August und am 22. September in der Olma-Halle 2.1 ab. Dort, wo schon der St.Galler Kantonsrat im Mai eine Sondersession zu Massnahmen gegen Corona und die ordentliche Junisession durchführte.

Die Olma-Halle 2.1 ist die dritte Station, an der das Stadtparlament in diesem Jahr Halt macht. Das hat mit dem Coronavirus und den Massnahmen des Bundes gegen eine rasche Ausbreitung desselben zu tun.

Zu wenig Platz im Parlamentssaal im Waaghaus

Der Reihe nach: Weil es im Parlamentssaal im Waaghaus zu eng ist und die Abstandsregeln des Bundes nicht eingehalten werden können, traf sich das Stadtparlament vor den Sommerferien zu vier Sitzungen in der Sporthalle Kreuzbleiche. Warum zieht es jetzt schon wieder um?

«Ab nächster Woche findet in der Sporthalle Kreuzbleiche wieder der reguläre Sportunterricht für Lehrlinge des Kaufmännischen Berufsschulzentrums statt», sagt Stadtschreiber Manfred Linke. Die Halle stehe dem Stadtparlament deswegen ab nicht mehr zur Verfügung.

Stadtschreiber Manfred Linke.

Linke sagt, der Parlamentsbetrieb in der Sporthalle habe bestens funktioniert. Er windet den Abwarten der «Kreuzbleiche» ein Kränzchen. «Sie haben uns geholfen, wo sie nur konnten», sagt der Stadtschreiber.

Bedenken wegen Gesundheitsrisiko korrigiert

Parlamentarier, die anfänglich Bedenken geäussert hätten, wonach Parlamentssitzungen in der Sporthalle ein Gesundheitsrisiko darstellen könnten, hätten ihre Vorbehalte nach den ersten Sitzungen korrigiert.

An der Sitzung vom 16. Juni in der Sporthalle Kreuzbleiche waren Zuschauer zugelassen. Die Klimajugend nutzte das und macht auf ihre Anliegen aufmerksam.

Nik Roth

Felix Keller, Fraktionspräsident FDP.

Linke sagt, weil die Sprecher der Fraktionen für ihre Voten in der Sporthalle jeweils nach vorne an ein Rednerpult gehen mussten, sei der Parlamentsbetrieb weniger emotional, weniger spontan gewesen als im Waaghaus, wo die Parlamentarier von ihrem Platz aus sprechen können.

Dem pflichtet Felix Keller bei. Der Präsident der FDP-Fraktion sagt, es sei weniger parliert worden. Der Freisinnige betont, die Abstandsregeln hätten problemlos eingehalten werden können, weil die Tische der Ratsmitglieder weit auseinander aufgestellt worden seien. Das habe das Ganze auch steril gemacht, was, so Felix Keller, notwendig gewesen sei.

SP-Fraktionschef:« Das Parlament hat Vorbildfunktion»

Daniel Kehl, Präsident der Fraktion von SP, Juso und PFG im Stadtparlament, sagt, es sei wichtig, dass der Parlamentsbetrieb in der Coronakrise aufrecht erhalten werden könne. Wo, sei sekundär. Das Parlament habe eine Vorbildfunktion und müsse Abstand halten bei seiner Arbeit, wie es vom Bundesamt für Gesundheit vorgeschrieben werde.

Daniel Kehl, Präsident der SP/Juso/PFG-Fraktion.

Es sei schon so, dass die Sitzungen in der «Kreuzbleiche» etwas weniger spontan gewesen seien als diejenigen im Waaghaus. Allerdings, räumt Kehl ein, gebe es eine Ausnahme: die Debatte um die Kinderfestabsage.

Die generell etwas zaghaftere Debattierkultur liegt nach Kehls Meinung auch darin, dass die Sitzungen unter ernsthaften äusseren Umständen stattfanden. Wichtig als die Stimmung sei ein geordneter Ratsbetrieb.

Eine Sitzung auswärts kostet gut 10'000 Franken im Durchschnitt

Die vier Sitzungen des Stadtparlaments belasten die Stadtkasse gemäss Linke mit rund 45'000 Franken. Die ersten bei Sitzungen schlagen etwas stärker zu Buche, weil man ein Livestreaming gemacht habe. Der Grund: Die ersten zwei Sitzungen fanden ohne Besucherinnen und Besucher statt.

Die nächsten beiden Sitzungen in der Olma-Halle 2.1 kosten die Stadt insgesamt rund 17'000 Franken. Linke sagt:

«Wir profitieren davon, dass die Infrastruktur mehrheitlich vorhanden ist.»

Die Leitungen zu den Arbeitsplätzen seien bereits für den Kantonsrat verlegt worden. In der Olma-Halle können die Stadtparlamentarierinnen und -parlamentarier wie vom Waaghaus gewohnt vom Platz aus sprechen.

Die Abstimmungsanlage aus dem Waaghaus wird in die Olma-Halle mitgenommen, wie Linke sagt. Keller meint, die Infrastruktur bei den Olma-Messen sei wohl besser als diejenige in der Sporthalle Kreuzbleiche.

Warten, was der Bundesrat entscheidet

Felix Keller, der auch Stabschef des Regionalen Führungsstabs (RFS) St.Gallen-Bodensee ist, meint, man müsse wohl wegen der Coronaviruspandemie noch eine Weile mit Abstandsregeln leben müssen.

Und Manfred Linke sagt, wo das Stadtparlament ab Oktober tage, sei offen und hänge von der Entwicklung der Coronaviruslage ab - und davon, was der Bundesrat in diesem Zusammenhang demnächst entscheide.

Wenn die Abstandsregeln etwas gelockert werden, das Stadtparlament aber noch nicht ins Waaghaus zurückkehren könnte, stände auch der Kantonsratssaal im Regierungsgebäude als Alternative zur Diskussion.

Heute sind darin gemäss Linke maximal rund 45 Personen zulässig. Eine minime Lockerung machte allenfalls eine Kapazität möglich, die dem Stadtparlament genügte. Für Felix Keller wäre das eine ideale Lösung.

Erinnerungen an FDP-Vorstoss werden wach

Er erinnert an einen Vorstoss, den die FDP vor Jahren eingereicht hatte, und der den Umzug des Stadtparlaments vom Waaghaus in den Kantonsrat vorschlug. Die FDP blieb aber seinerzeit ziemlich alleine mit ihrem Ansinnen, wie Keller bedauert. Der Vorstoss hatte keine Chance.

Keller sagt, mit einem Umzug könnten zwei Fliegen auf einen Streich geschlagen werden: Das Waaghaus an seiner zentralen Lage beim Marktplatz könnte einer anderen, besseren Nutzung zugeführt werden, und zum anderen könnte der Kantonsratssaal besser ausgenutzt werden.

Kantonsratspräsidium entscheidet am Mittwoch

Ob der Kantonsrat seine Septembersession in der Olma-Halle 2.1 oder bereits wieder in der Pfalz abhalten wird, entscheidet dessen Präsidium am Mittwoch nächster Woche, wie Vizestaatssekretär Lukas Schmucki auf Anfrage sagt. Die zwei dreitägigen Sessionen des Kantonsparlaments in der Halle der Olma-Messen seien professionell gelaufen, sagt Schmucki.

Vizestaatssekretär Lukas Schmucki.

Die Kosten für die beiden Kantonsratssessionen extra muros beziffert Schmucki mit rund 200'000 Franken. Die Olma-Halle 2.1 sei provisorisch vorreserviert worden für die dreitägige Herbstsession des Kantonsrats.