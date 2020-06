Reportage Das Kulturkonsulat verabschiedet sich - nicht alle Mieter haben eine Anschlusslösung gefunden Tänzer, Illustratoren oder Fotografen: Die Zwischennutzung an der Frongartenstrasse 9 in St.Gallen bot vielen Kulturschaffenden Platz. Nun ist Schluss. Marlen Hämmerli 29.06.2020, 05.00 Uhr

«See you» steht an einer Wand im Kulturkonsulat. Ein Abschiedsgruss eines Künstlers oder einer Künstlerin. Bild: Michel Canonica

In diesen Räumen hat vieles stattgefunden: Feste wurden gefeiert, zum einjährigen Bestehen des Kulturkonsulats, zum 25-jährigen Geburtstag des «Saiten» oder einfach so. Kunstperformances wurden gezeigt, Konzerte gespielt sowie unzählige Ausstellungen auf- und abgebaut. Das Kulturkonsulat an der Frongartenstrasse 9 ist in der städtischen Kulturszene ein wichtiger Ort geworden.

Der Kulturraum Nextex befindet sich hier im ehemaligen italienischen Konsulat, der Kunstkiosk, die «Saiten»-Redaktion. Dazu kommen etwa 30 Künstlerateliers. Doch nun ist Schluss. Die Hälfte der Räume ist leer, die andere Hälfte beinahe. Nach dreieinhalb Jahren ziehen bildende und angewandte Künstlerinnen, Illustratoren, Literaten, Fotografinnen, Tänzer und Schauspieler aus. Am Dienstag ist der Abgabetermin.

Einige suchen noch nach einem neuen Atelier

Das 145-jährige Haus gehört der Ärzte-Ausgleichskasse Medisuisse. Hier soll ihr neuer Geschäftssitz entstehen. Die Stadt hat das Baugesuch am 15. Juni erteilt. Ein sechsgeschossiger Büroneubau wird das vierstöckige Gebäude ersetzen. Doch bevor der Abriss beginnt, wird gezügelt.

Ein kleiner Lieferwagen steht in der Sonnengartenstrasse. «Saiten»-Redaktoren tragen Metallrahmen, Holzplatten und Kartonkisten nach draussen. Für die nächsten Jahre richtet sich das Kulturmagazin im vierten Stock der Hauptpost ein. Das Nextex zieht ins Haus zum Auto und nennt sich neu «Auto ex Nextex». Doch nicht alle Mieterinnen und Mieter des Kulturkonsulats haben eine Anschlusslösung gefunden.

So sucht Schauspieler Michael Finger vom Cirque de Loin und auch Künstler Andy Storchenegger hat noch kein neues Atelier gefunden. Einen Teil seiner Sachen werde er im nächsten Ausstellungsraum unterbringen, einen Teil bei sich zu Hause und einen Teil «sonst wo». Er müsse sich von vielem trennen.

«Ich habe das Gefühl, nach dem Sommer neu anzufangen. Vielleicht ist es ganz gut so, aber es ist auch ein Schnitt.»

Philip Stuber, Co-Verlagsleiter «Saiten»

Peter Käser (24. Juli 2015)

Wohl alle Mieterinnen und Mieter hätten sich erneut ein ganzes Haus für die Kultur gewünscht. «Wir haben extrem viel probiert», sagt Philip Stuber Co-Verlagsleiter von «Saiten» und Vorstandsmitglied des Vereins «Das Konsulat».

Zweimal seien sie mit der Leiterin der Dienststelle Liegenschaften zusammengesessen, mehrere Gebäude hätten sie besichtigt, aber nichts passte. Entweder war es in einem zu guten Zustand, nur für wenige Monate verfügbar oder schon vermietet.

Das Kulturkonsulat machte vieles möglich

So zerstreuen sich die rund 50 Mieterinnen und Mieter notgedrungen. Vorbei ist es mit dem niederschwelligen Austausch, den Gesprächen in der Küche, auf dem Gang oder der Terrasse. «Dem wohl meistbenutzten Ort im Haus», wie Stuber sagt. Was bleibt, sind die Kontakte. «Die Zwischennutzung hat die Vernetzung gestärkt», sagt Felix Stöckle, ehemaliges Kulturkiosk-Mitglied und Verwalter des Kulturkonsulats.

«Ein bildender Künstler kommt nicht unbedingt mit einem Tänzer in Kontakt.»

Der Kunstkiosk habe profitiert von der Vermischung der Besucher und der zentralen Lage. Auch die IG Kultur Ost würde laut Stuber ohne die Vernetzung im Kulturkonsulat nicht existieren.

Das Gebäude ist 145 Jahre alt. Bild: Michel Canonica

Das Kulturkonsulat war auch ein Ort des Ausprobierens: «Ich habe von anderen Jungen gehört, dass es schön war, hier experimentieren zu können, ohne tief in die Tasche zu greifen», sagt Stöckle, der vor allem mit Stickereien und Keramik arbeitet. Medisuisse stellte die Räume kostenlos zur Verfügung. Einzig für die Nebenkosten mussten die Kulturschaffenden aufkommen. «Das hat einen niederschwelligen Einstieg ermöglicht.» Für die Jugendkultur sei dies wichtig.

«Es ist etwas anderes, als wenn man im Hobbykeller der Eltern werkelt und seine Arbeiten an Weihnachten der Grossmutter zeigt.»

Farbe an der Wand, der Decke, der Lampe

In den vergangenen Wochen haben sich Kulturschaffende noch einmal im Haus ausgetobt. Der Raum des Kunstkiosks im ersten Stock ist nicht mehr weiss gestrichen, sondern bunt bemalt. An der Tür steht «Für Berlin Tschüss», von der Decke blicken Figuren auf die Besucher hinab und auf den Neonröhren stehen kaum leserliche Worte. «Das ist beim Abschiedsfest passiert», sagt Felix Stöckle.

Eine pinke Spur zieht sich von der Gemeinschaftsküche über den Gang in den Projektraum gegenüber dem Kunstkiosk:

Bild: Michel Canonica

Die Farbspur stammt von der letzten Ausgabe der «Episodes culturels», die kurz vor dem Lockdown stattfand. Worte und Farben zieren auch den Projektraum selbst. «Fresh gestrichen» steht an einer Wand. Der Raum stand über die dreieinhalb Jahre vielen Kulturschaffenden gratis zur Verfügung. Hier konnten sie für eine gewisse Zeit arbeiten und ein Projekt verwirklichen. Aber auch damit ist nun Schluss.

Der Ausstellungsraum des Nextex ist leer. «Ein super Raum. Gross, hoch, hell», sagt Anna Beck Wörner, Co-Präsidentin des Berufsverbandes Visarte Ost. Im Büro stehen noch eine Tasche und ein Drucker. Beck-Wörner packt eine hängen gebliebene Feuerdecke ein. Dann heisst es definitiv: tschüss Kulturkonsulat.