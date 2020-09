Das Herz der Stadt braucht diesen Eingriff – die Analyse zur Abstimmung über die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl in St.Gallen

(dwi) Wollen Sie das Projekt für die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl annehmen? So lautet die Abstimmungsfrage. Konkret geht es um einen Rahmenkredit in der Höhe von 29,104 Millionen Franken. Ursprünglich hätte die städtische Vorlage am 17. Mai zur Abstimmung gebracht werden sollen. Wegen des Corona-Lockdowns war eine öffentliche Meinungsbildung nicht möglich. Deshalb wurde die Abstimmung verschoben.



Stadtrat und Stadtparlament (55 Ja, 4 Nein, 1 Enthaltung, 3 Abwesende) empfehlen, dem Projekt für die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl zuzustimmen. Weil der Kredit die Höhe von 15 Millionen übersteigt, untersteht die Vorlage dem obligatorischen Referendum.



Pro: CVP, FDP, EVP, Grüne, Grünliberale, SP, PFG, Gewerbe Stadt St.Gallen, Pro City, VCS, Mieterinnen- und Mieterverband Ostschweiz, Wirtschaft Region St. Gallen.

Contra: Komitee «Nein zum Marktplatz St. Gallen für 33800000 Franken», das sich hauptsächlich aus Exponenten der SVP zusammensetzt.