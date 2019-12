Das Haus aus Holz: Auf dem Buechberg steht ein Zeitzeuge aus dem 17. Jahrhundert 

Zweimal jährlich befindet der Kantonsrat über Beiträge aus dem Lotteriefonds, um den Erhalt von Häusern oder Monumenten von kantonaler Bedeutung zu unterstützen. Doch was sagt die kantonale Bedeutung aus? «Im Grunde geht es dabei um den kulturellen Zeugniswert, der über die Gemeindegrenzen hinaus strahlt», sagt Michael Niedermann, Leiter der Denkmalpflege des Kantons St. Gallen. «Da geht es um die prägenden Elemente der Häuser.»

Jede Epoche hat ihre Eigenheiten, die sich im Bau widerspiegelt. Daher geht es bei der Denkmalpflege auch nicht primär um das Alter. «Auch einfache Arbeiterhäuser oder Industrieareale sind Zeugen einer wichtigen kulturellen Epoche», sagt Niedermann. «Sie geben dem gesellschaftlich-kulturellen Wandel ein bleibendes Gesicht.» Auch die Villa Indra an der Haldenstrasse 10 profitiert von einem Lotteriefondsbeitrag von 74500 Franken. Sie wurde vom bekannten Rorschacher Architekten Adolph Gaudy 1905 erbaut. Er gilt als wichtiger Vertreter des späten Historismus in der Ostschweiz. Stilistisch führte er den Neubarock in den Jugendstil und die Moderne. Derzeit wird die Villa renoviert. Die Innensanierung ist fast abgeschlossen. Nächstes Jahr steht die Aussensanierung an. (ibi)