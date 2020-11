«Das hat es in zwanzig Jahren noch nie gegeben»: Wie St.Galler Wirte das Coronatief erleben Corona macht es Gastronomen alles andere als einfach. Erste Kündigungen seien ausgesprochen, bald werde es Konkurse geben, sagen die einen. Andere versuchen, trotz allem positiv zu bleiben. Diana Hagmann-Bula 23.11.2020, 05.00 Uhr

Alle Tische gedeckt, aber nicht alle vergeben: Das Restaurant Netts erlebt eine einschneidende Zeit, wie es sie seit Bestehen noch nie gegeben hat. Bild: Michel Canonica

Ein Desaster sei es. Und er stinksauer. Am liebsten würde Florian Reiser das Sch-Wort benutzen, um zu beschreiben, wie es ihm gerade geht. Er tut es dann doch nicht und erzählt stattdessen aus seinem neuen Alltag. Jenem mit Corona.

Reiser ist Inhaber von der Focacceria in St.Gallen und Wil, neu auch vom Klosterbistro. Das Klosterbistro hat er im September umgebaut und im Oktober eröffnet. Verifizieren statt den Kopf in den Sand stecken, sagte er sich. Damals war er noch optimistischer. Heute hört er sich anders an. Seine Lokale seien nicht leer, aber weit weg von voll.

Florian Reiser, Inhaber von der Focacceria und dem Klosterbistro. Bild: Ralph Ribi

«Ich weiss nie, ob nun vier, elf oder 80 Gäste kommen. Wenn 80 Gäste kommen, wollen sie trotz den aktuellen Umständen rasch bedient sein. Sonst sind sie unzufrieden»

, sagt Reiser. Für ihn bedeutet das: Das Personal muss wie gewöhnlich bereit stehen. «Halber Koch, halbe Servicekraft, das geht nicht.» Kurzarbeit sei deshalb nicht die richtige Hilfe für die Gastronomie.

«Unverschuldet verschuldet»

60 bis 80 Prozent weniger Ertrag erwirtschaftet Reiser zurzeit. «Unser Konzept basiert auf gut gebuchten Lokalen», sagt er. Und fügt hinzu: «Ein Flug rentiert ja auch nicht, wenn nur drei Passagiere in der Kabine sitzen.» Reiser führt in Herisau auch das Restaurant Am Obstmarkt, dazu kommt die Eventküche mit Catering in St.Gallen-Bruggen. Über 600000 Franken habe er sich bis jetzt im Corona-Jahr schon «unverschuldet verschuldet».

«Um so viel Gewinn reinzuholen, braucht es fünf bis zehn sehr gute Jahre.»

Es fehle nicht mehr viel, dann würden St.Galler Gastronomen Konkurs gehen, auch Gute, ist Reiser überzeugt. Er selber habe erste Schritte einleiten müssen.

«Mitarbeiter, die wegen der unsicheren Situation gekündigt haben, haben wir nicht ersetzt. Auch haben wir schon Mitarbeiter entlassen müssen.»

Die konkrete Anzahl will er nicht nennen.

Enttäuscht sei er, er fühle sich nicht ernst genommen. Dass die Stadt diesen Winter die Bewilligung für Hütten vor dem Restaurant vereinfache, sei ein netter Zug, aber nicht mehr - solange der Bundesrat dazu aufrufe, daheim zu bleiben. Seinen ganzen Ärger hat Reiser in mehrere Briefe gepackt, die er Gastronomen in der Stadt, aber auch dem Verband Gastro Suisse und einigen Politikern geschickt hat.

Protest im Hinterkopf

Er sei kein Corona-Leugner, aber ein Massnahmen-Kritiker. Das Dekret des Bundes sei der Grund dafür, dass die Menschen sich nicht mehr aus dem Haus getrauen. «Darum sind Clubs, Bars, Restaurants und Hotels beinahe leer und wissen nicht mehr, wie sie ihre Betriebs- und Lohnkosten bezahlen können», schreibt er. Und: «Eine Entschädigung des Umsatzausfalls ist der einzige Weg, wie sich gesunde und innovative Betriebe aus der Gastronomie über Wasser halten können. Der Staat würde viel Geld sparen in dem er sie rettet, anstelle sie in den Konkurs zu schicken.» Laut einer Umfrage von Gastro Suisse, droht fast 45 Prozent aller Bars und Restaurants in den nächsten Monaten die Schliessung. Komme kein versöhnliches Zeichen aus Bern, «bleibt uns nur der Weg auf die Strasse, um endlich Gehör zu finden», so Reiser.

Kommt es in St.Gallen also bald zu Aktionen wie in Genf? Dort sind Geschäfte und Restaurants geschlossen. Die Stadt befindet sich mitten im zweiten Lockdown. «Lieber Ungehorsam statt Tod» skandieren Gastronomen nun und drohen, sich bald nicht mehr an die Regeln zu halten. Reiser:

«Im Hinterkopf denken auch wir an einen Protest.»

Das Bild wie Reiser es zeichnet, zeige sich auch in vielen anderen Betrieben, sagt René Rechsteiner, Präsident von Gastro Stadt St.Gallen und Inhaber des «Bierfalkens»: «Wenn nicht schnell etwas passiert, sieht es für viele von uns nicht mehr gut aus.» Am stärksten schränke die Vierer-Tisch-Regel ein. «Sie ist sozial nicht verträglich. Vor allem nicht in der Adventszeit.» Üblicherweise ist Rechsteiners Kalender ab Mitte November voll. Weihnachtsessen, Caterings, Apéros. Dieses Jahr: alles leer.

«Erschreckend, das werden keine schönen Festtage. Und danach geht es gleich weiter. Auch Silvester wird nicht lustig»

, sagt er, der wegen Corona auch schon eine Stelle kürzen musste. Trotz Corona-Frust: Rechsteiner fordert die Gastronomen der Stadt auf, sich an die Regeln zu halten. «Es gibt noch immer Kollegen, die die Maskenpflicht nicht durchsetzen und sich nicht an die Abstände halten.» So riskiere man einen zweiten Lockdown.

Corona geht ans Herz

«Das hat es in zwanzig Jahren noch nie gegeben», fasst Oliver Nett, Geschäftsführer des Restaurants Netts, die aktuelle Lage zusammen. Noch ein Drittel des Umsatzes verbucht er. Erstmals seit Bestehen des Betriebs habe man Mitarbeitern aus wirtschaftlichen Gründen kündigen müssen. Nett:

Oliver Nett und Köbi Nett vom Restaurant Nett. Bild: Arthur Gamsa

«Corona geht nicht nur ans Portemonnaie, sondern auch ans Herz.»

Zuvor habe man alles andere versucht, betont er. Auf die grossen Menus verzichtet, die Karte verkleinert, vorsichtiger eingekauft, Weinlieferanten vertröstet. Auf Plexiglasscheiben kann das Netts wegen seiner grossen Räume verzichten. «Das ist gut für die Atmosphäre. Unser Pech: Dass wir nicht alle Plätze brauchen.» Auch jetzt nicht, in den eigentlich geschäftigsten Monaten Oktober, November, Dezember. «In anderen Jahren vergaben wir die Tische abends oft dreimal.» Weihnachtsessen, 80 Prozent abgesagt. Die Bar, sonst beliebter Treffpunkt, verwaist. Nett tönt trotz allem hoffnungsvoll. Er freut sich, dass Stammgäste auch jetzt immer wieder auftauchen. Und muss darüber schmunzeln, dass er in letzter Zeit vermehrt Autos mit Vorarlberger Kennzeichen auf dem Parkplatz entdeckt. Im Nachbarland sind die Restaurants bis Ende November geschlossen. Nett: «Wer für ein Geschäftstreffen anreist, verbindet es wohl mit einem feinen Essen.»

Nicht persönlich nehmen

Mit Einsetzen der verschärften Massnahmen am 20. Oktober war auch das Restaurant Jägerhof anfänglich weniger besucht. Nun laufe das Geschäft wieder besser, sagt Geschäftsführer und Sternekoch Agron Lleshi.

Agron Lleshi, Geschäftsführer vom Restaurant Jägerhof. Bild: pd

«In der Gastronomie sind wir Schwankungen gewohnt.»

Er sehe den nächsten Monaten trotz allem entspannt entgegen, habe keine Kurzarbeit, keine Entlassungen geplant. «Natürlich bin ich enttäuscht, wenn nun ein Bankett nach dem anderen absagt wird, aber was will man machen. Ich nehme das nicht persönlich. Es hat ja nichts mit mir zu tun.»

Der Schnee ist umsichtig

Nach Tagen im Homeoffice suchen viele Menschen den Ausgleich im Grünen. Die Natur geniessen statt in den Computer zu starren, Sonne statt blaues PC-Licht tanken, Menschen begegnen, ohne sich gefährlich nahe kommen zu müssen. Davon hat in den letzten Wochen das Restaurant Peter und Paul im Grünen Ring profitiert. «Bei uns kann man parkieren, bei uns kann man spazieren, wir haben viel Platz, bei uns fühlt man sich wohl», nennt Pächterin Hedi Schiess die Vorteile ihres Lokals. Bis vor kurzem habe sie noch die Gartenwirtschaft bedienen können, viel Glühwein, Apfelstrudel und Vermicelles serviert. Nun naht der Winter und damit die schwierigere Zeit für das Restaurant beim Wildpark, auch in Nicht-Corona-Jahren.

Hedi Schiess, die Pächterin des Restaurants Peter und Paul. Bild: Benjamin Manser

«Ein bis zwei Monate Polster haben wir noch. Kündigungen sind bis jetzt kein Thema. Zum Glück ist der Schnee nicht schon früh im November gekommen.»

Die Lage beim Naherholungsgebiet Drei Weieren hilft an schönen Tagen auch Oliver Scheuber. Dann füllt sich sein Restaurant Dreilinden ordentlich. Der nächste Tag schon kann aber wieder ein Flop sein.

«Mal stecke ich das locker weg, mal nagt es an mir»

, sagt Scheuber. Er müsse nun halt noch besser lernen, haushälterisch mit seinen Mitteln umzugehen. Vor dem Lokal steht das Fonduechalet und wartet auf Gäste, die es auch in der Stadt zwischendurch gerne wie in den Bergen haben. «Nun haben wir das dritte Wochenende hinter uns, allmählich ziehen die Besucherzahlen an. Aber sie sind nie wie zuvor.» Über 1000 Personen hätten Scheuber und sein Team bis Weihnachten im Restaurant oder in der Hütte bedienen sollen. Nun trudelt eine Absage nach der anderen ein. «Schockierend.» Im Frühling hatte Scheuber wegen des Lockdowns in wenigen Tagen einen Lieferservice aufgebaut. «Im Sommer haben wir ihn wieder eingestellt. Wir haben gedacht: Die Sache hat sich erledigt.» Hat sie sich nicht. Deshalb liefert Scheuber bald wieder aus.

Anders als andere Wirte hat er nur ein Jahr als Vergleich. Im Mai 2019 hat Scheuber den Betrieb übernommen. Vielleicht gut so, meint er. So mache er sich weniger Gedanken. «Irgendwann kommt die Sonne wieder», spricht er sich Mut zu. Und den anderen Berufskollegen vielleicht auch.