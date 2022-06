National Summer Games: Das bleibt nach dem Anlass für St.Gallen

Special Olympics «Ein Grossanlass mit unglaublich emotionalen Momenten»: So erlebten Maria Pappa und Mathias Gabatuler die National Summer Games in St.Gallen An den National Games in St.Gallen haben sich bis am Sonntag Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in 15 Disziplinen gemessen. Was bleibt vom Anlass? Sandro Büchler Jetzt kommentieren 21.06.2022, 19.00 Uhr

Am Sportanlass für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung messen sich die Athletinnen und Athleten unter anderem im Radsport. Bild: Michel Canonica

Sie waren am vergangenen Wochenende kaum zu übersehen. Überall in der Stadt St.Gallen strömten Gruppen von bunt gekleideten, fröhlichen Sportlerinnen und Sportlern von A nach B, von den Wettkampfstätten im Gründenmoos oder im Kybunpark zum Athletikzentrum oder zur Unterkunft. In den Bussen war ein quirliges Durcheinander. Doch es waren keine Spitzensportlerinnen und -sportler, die sich vom vergangenen Donnerstag bis Sonntag in der Stadt St.Gallen und der Umgebung in 15 Disziplinen massen, sondern Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung.

An den National Summer Games spielten sie Basketball oder Tischtennis, kämpften im Judo, Pétanque oder Boccia um Punkte und in der Leichtathletik, beim Schwimmen oder auf dem Velo um Sekunden. In Wittenbach fand das Reiten statt, in Waldkirch wurde Golf gespielt und vor Arbon wurden auf dem Bodensee die Segelwettkämpfe durchgeführt. Am Sonntag ging der Grossanlass mit der Medaillen- und einer feierlichen Abschlusszeremonie zu Ende. OK-Präsident Martin Rutishauser zieht ein positives Fazit von den vier heissen Tagen mit rund 1400 Sportlerinnen und Sportlern.

Die Schwimmerin und die «Kastelruther Spatzen»

Neben Schlagersängerin Beatrice Egli und Bundesrätin Viola Amherd, die beide zur Eröffnung kamen, mischten sich auch Stadtpräsidentin Maria Pappa und Stadtrat Mathias Gabathuler unter die Zuschauerinnen und Zuschauer. Beide sprechen von einem gelungenen und friedlichen Anlass, «an dem sehr viele Leute engagiert mitgeholfen haben. Gabathuler, als Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit so etwas wie St.Gallens Sportminister, lobt die über 2000 freiwilligen Helferinnen und Helfer, «ohne die die Summer Games nicht hätten stattfinden können».

Mathias Gabathuler, St.Galler Stadtrat, Direktion Bildung und Sport. Bild: Michel Canonica

«Es war ein Grossanlass mit unglaublich emotionalen Momenten für alle Beteiligten – ein farbenfrohes, praktisch unfallfreies Sportfest.»

Die Stadt St.Gallen habe als Gastgeberin als Multiplikator für die Inklusionsbemühungen gewirkt, ist Gabathuler überzeugt.

Am Anlass seien viele Geschichten geschrieben worden. Eine sticht für den Stadtrat ganz besonders heraus: «Eine Schwimmerin konnte vor dem Start mehr als eine Viertelstunde nicht dazu bewegt werden, ins Wasser zu steigen.» Dann habe der Speaker geistesgegenwärtig eine Idee gehabt. «Er fragte die Schwimmerin, welche Musik sie möge. Es waren die ‹Kastelruther Spatzen›. Kaum liess der Speaker die Musik über die Lautsprecher ertönen, liess sich die Athletin ins Wasser gleiten und gewann dazu noch den Wettkampf», berichtet Gabathuler.

Stadtpräsidentin Maria Pappa in Erinnerung bleibt die besondere Siegerehrung vor dem Hallenbad Blumenwies. «Diese war so konzipiert, dass alle sich als Gewinnerinnen und Gewinner fühlen konnten. Das gemeinsame Schwanken und Singen hat auch das ‹Wir-Gefühl› gestärkt.»

Maria Pappa, St.Galler Stadtpräsidentin. Bild: Benjamin Manser

Doch was bleibt neben diesen Erinnerungen vom Anlass? Stadtrat und Sportdirektor Mathias Gabathuler betont natürlich den sportlichen Aspekt: Das Motto «St.Gallen mit allen» passe zur Vision 2030 des Stadtrates: «St.Gallen soll als Sportstadt mit nationaler und internationaler Ausstrahlung wahrgenommen werden. Der Sport verfolgt den Inklusionsgedanken, indem unsere Vereine Athletinnen und Athleten mit einer Beeinträchtigung aufnehmen. Das stärkt uns insgesamt als Gesellschaft.»

Stadtpräsidentin Maria Pappa fügt hinzu, dass St.Gallen vielen Sportanlässen Infrastrukturen und Räume biete.

«Aber ein solcher Anlass ist speziell, weil das Thema Inklusion durch den Sport in die Gesellschaft transportiert wird.»

Es sensibilisiere die Gesellschaft in diesen Fragen. «Die vielen Helfenden, die teils keine Erfahrung mit Menschen mit einer Beeinträchtigung hatten, konnten Erfahrungen sammeln, die ihnen sicherlich einen anderen Bezug zu diesem Thema geben.» Pappa erhofft sich zudem, dass der Wettbewerb auch Impulse gebe, dass sich mehr Sportvereine für alle Menschen öffnen. «Es wäre sicherlich eine Bereicherung für alle, auch wenn es dabei Herausforderungen zu meistern gilt.»

Pappa und die sieben Bundesratsmitglieder

Neben dem Sport und den Emotionen liess die Stadtpräsidentin aber auch die Politik nicht ganz ruhen. Denn sie traf an der Eröffnungsfeier auch Bundesrätin Viola Amherd. Pappa sagt: «Ich habe mich bei ihr bedankt, dass sie für diesen Anlass trotz Session extra nach St.Gallen gekommen ist.» Zudem hätten sie sich über die Wichtigkeit solcher Anlässe ausgetauscht.

Es ist bereits die zweite Begegnung von Pappa mit einer Bundesrätin innert Wochenfrist. In Bern war die Stadtpräsidentin kürzlich am Spitzentreffen von 160 Stadt- und Gemeindepräsidentinnen mit Simonetta Sommaruga zusammengekommen. «Ja, es ist speziell, dass ich mich als Stadtpräsidentin in den vergangenen eineinhalb Jahren nun mit allen sieben Bundesrätinnen und Bundesräte direkt austauschen konnte.»

