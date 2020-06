Das Gossauer Stadtparlament sagt Ja zur CVP-Initiative für eine weitere Querung am Bahnhof und erhöht die Pensen der nebenamtlichen Stadträtinnen

An seiner ersten Sitzung seit dem März hat das Gossauer Stadtparlament vier Geschäfte behandelt. Dabei herrschte über weite Strecken traute Einigkeit, alle Vorlagen wurden durchgewinkt. Am meisten Gegenstimmen gab es bei der CVP-Initiative für eine Fuss- und Veloquerung am Bahnhof.