Das Gossauer Parlament entscheidet am Dienstag über Kredite im Gesamtwert von knapp drei Millionen Franken An seiner Novembersitzung berät das Gossauer Stadtparlament unter anderem die Kreditvorlagen für den Ausbau des Arneggerbachs, für die Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage Au und für die Entwicklung des Grenzgebietes Gossau-Ost. Zudem sollen die Parlamentsmitglieder 250'000 Franken für das Gesangsfestival sprechen. Perrine Woodtli 03.11.2020, 05.00 Uhr

Das Gossauer Stadtparlament tagt jeweils im Fürstenlandsaal. Urs Bucher (4. April 2019)

Noch zweimal tagt das Gossauer Stadtparlament in der laufenden Legislatur; an diesem Dienstag, 3. November, und am 1. Dezember. Danach beginnt eine neue Amtsperiode und neue Gesichter werden über die politischen Geschäfte der Stadt beraten und entscheiden – zumindest teilweise. Roger Pfister (CVP), Kurt Jau (SVP) und Martina Uffer (Flig) zücken ab 2021 ebenfalls ihre gelben Stimmkarten. Die restlichen der insgesamt 30 Parlamentsmitglieder sind Bisherige.