Das Gossauer Gymnasium Friedberg setzt nun auf Talente Kurz nach der Unteren Waid hat sich auch das zweite christliche Privatgymnasium in der Region eine neue Strategie gegeben. In Gossau setzt man auf Digitalisierung und verabschiedet sich vom starren Stundenplan. Johannes Wey-Eberle 24.09.2020, 05.00 Uhr

Digitaler Fernunterricht, wie hier während des Lockdown, gewinnt im Friedberg-Gymnasium an Bedeutung. Bild: Nik Roth (18. März 2020)

Erst vor einer Woche hat sich die Untere Waid in Mörschwil vom Gymnasium verabschiedet. Schülerinnen und Schüler sowie das einzigartige Schwerpunktfach Philosophie, Pädagogik und Psychologie wechseln an das Friedberg-Gymnasium in Gossau. Dieses ist damit nun die einzige Privatschule im Kanton, wo die Schüler im Haus die Matura­prüfung ablegen können.

An der Unteren Waid wird es nur noch eine Maturafeier geben. Urs Bucher (21. Juni 2019)

Nun verkündet auch der Friedberg eine strategische Neuausrichtung auf das kommende Schuljahr hin. Künftig will man verstärkt Talente fördern. Und dazu setzt die Schule auf noch mehr Digitalisierung, Fernunterricht und flexible Stundenplangestaltung – Stärken, mit denen der Friedberg bereits den Coronalockdown verhältnismässig reibungslos meisterte.

Mit Wirtschaft, Sport und Kultur zusammenspannen

Die neue Flexibilität soll es Schülerinnen und Schülern erleichtern, ihre Talente zu entfalten, sagt Stiftungspräsident Daniel Lehmann:

Daniel Lehmann PD

«Ein Schüler soll beispielsweise auch am Vormittag ein Schwimmtraining oder eine Musikstunde besuchen können und die Französischlektion später nachholen.»

Der vierte Pfeiler, der die Fokussierung auf ein Talent erhöhen soll, ist ein Netzwerk mit Partnern aus Wirtschaft, Sport und Kultur, das in Teilen schon besteht.

Friedbergschülerinnen und -schüler bauen an ihrem Roboter. Nina Rudnicki

Lehmann erwähnt etwa die Teilnahme an einem Robotikwettbewerb, der eine Gruppe von Friedberglern vergangenes Jahr in die USA führte. Dafür hatte man mit der Gossauer Robofact AG zusammengespannt.

Das Netzwerk spielt auch, wenn die Schule eine ihrer Musicalproduktionen in Angriff nimmt. «Wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir als kleines Gymnasium schnell auf ein spezifisches Talent eingehen können. Dieses Feld wollen wir erweitern», sagt Lehmann.

Premiere des Musicals Pippin mit Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Friedberg. Hanspeter Schiess (29. April 2018)

Allerdings soll die Schule keineswegs nur Ausnahmefussballerinnen und Geigenvirtuosen offenstehen. «In den meisten Fällen zeigen sich Talente ja erst nach dem Eintritt in die Mittelschule», sagt Lehmann. Gerade im Bereich Robotik und IT– um beim aktuellsten Beispiel zu bleiben – müsse Zugang zu den Geräten bestehen und Grundwissen aufgebaut werden.

Immer wieder neu ausgerichtet

In ihrer 94-jährigen Geschichte habe sich die Schule immer wieder neu ausgerichtet: Von der theologischen Grundausbildung über das katholische Internat bis zur Privatschule, die sich an christlichen Werten orientiert. Und während man in der Unteren Waid sinkendes Interesse an katholischen Privatschulen feststellt, glaubt Lehmann, dass christliche Werte nach wie vor zentral seien für die Positionierung des Friedbergs.

Mit der Neuausrichtung wolle man auch nicht auf neue Konkurrenz auf dem Privatschulmarkt reagieren, sondern eine eigene Idee vorantreiben. Inspirationen habe man nicht zuletzt im Sounding-Board des Kantonalen Projekts «Gymnasium der Zukunft» und im Verband Schweizerischer Privatschulen gewonnen. «Wir sehen, dass sich auch die öffentlichen Schulen in diese Richtung bewegen», sagt Lehmann. Als Gymnasium mit rund 170 Schülerinnen und Schüler sei man aber wesentlich agiler.

Tagesstruktur spielt heute schon eine wichtige Rolle

In der neuen Ausrichtung soll auch die Tagesstruktur an Bedeutung gewinnen, welche am Friedberg schon heute eine wichtige Rolle spielt. Das Mittagessen ist für Schülerinnen und Schüler des Untergymnasiums und solche mit langem Schulweg in der Regel obligatorisch, die Mittagszeit teils kürzer als in anderen Schulen. Und im Stundenplan sind Zusatzlektionen bei Fachlehrerinnen und -lehrern oder für das selbstständige Studium fix eingeplant.