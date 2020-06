Das Ehepaar, das sich in Goldacher Schwäne verguckt hat – und jetzt hilft, die drei kürzlich geschlüpften Küken zu beschützen Schon weit über 1000 Stunden hat das Ehepaar Sandra und Michael Schweizer im Goldacher Hafen mit einer Schwanenfamilie verbracht. Es teilt seit vier Jahren Freud und Leid mit den Tieren, und hofft, dass die kürzlich geschlüpften Jungen nicht ein ähnlich tragisches Ende finden wie die Küken in den vergangenen Jahren. Ralf Streule 02.06.2020, 19.53 Uhr

Sandra und Michael Schweizer mit «Madame», wie sie die einäugige Schwanenmama gerne nennen. Bild: Ralf Streule

Wie es genau dazu gekommen ist, wissen die beiden nicht mehr so richtig. Es müsse aber im Frühjahr 2016 gewesen sein, sagen Michael und Sandra Schweizer. Sie waren damals frisch verliebt, oft am See in Goldach unterwegs. Und irgendwann hätten sie die beiden Schwäne halt gesehen. Gesehen, wieder gesehen, und immer wiedererkannt. Michael Schweizer sagt:

«Irgendwann gab es kein Zurück mehr. Da wollten wir den Tieren möglichst oft zuschauen.»

Längst werden die beiden von den Schwänen mit freudigen Begrüssungslauten empfangen, mit Lauten, die fast wie ein Bellen klingen. Und längst reagieren die Schwäne, wenn Sandra oder Michael Schweizer sich in ihre Nähe setzen. Auch schon ist es passiert, dass ein Schwan sich ganz nahe zu den beiden gelegt hat. Und sich streicheln liess.

Drei Küken sind geschlüpft – Schweizers helfen mit, sie zu beschützen

Dieser Tage verbringt das Goldacher Ehepaar besonders viel Zeit am Hafen, mindestens sechs Stunden täglich waren es über das Wochenende. Am Pfingstsamstag und in der Nacht auf Pfingsten sind drei Junge geschlüpft. Als das erste durch die Schale brach, waren Schweizers dabei. Dann, in der Nacht, gingen sie nach Hause – und sahen am Morgen, dass auch die zwei anderen geschlüpft waren. «Das sind grosse Momente», sagt Sandra Schweizer.

Nun beobachtet sie seit Stunden, wie die Schwanenmama die Kleinen beschützt und das Nest weiterhin nicht verlässt. «Sie hat Durst», sagt sie. Vor dem Nest zieht das Männchen seine Wachrunden im Hafenbecken.

Das erste Kleine ist da und blinzelt in die Abendsonne.



Bild: Michael Schweizer (Goldach, 30. Mai 2020)

Natürlich ziehen die grauen Winzlinge derzeit auch viele Spaziergänger an. Michael Schweizer sagt:

«In fünf Minuten siehst du halt nicht so viel wie in sechs Stunden.»

Er sagt das nicht abschätzig gegenüber den Passanten und den kurzzeitig Schaulustigen, sondern gibt allen freundlich Erklärungen ab, freut sich über die Gespräche und das Interesse an den Tieren. Das Ehepaar freut sich auch auf jenen Mann, der ähnlich angetan ist von den Schwänen, ebenfalls täglich vorbeischaue – und den Schwänen sogar das Nest mit Stroh und Holzstützen vorbereitet hat. Mit «Nebenbuhlern» haben die Schweizers also keine Probleme. Was eher störe seien Hunde, die nicht an der Leine sind und den Schwänen Angst einflössten.

Hunderte Bilder hat Michael Schweizer von den Tieren schon geschossen. Bild: Ralf Streule (31. Mai 2020)

Ohnehin wirken die Schweizers nicht etwa überdreht in ihrer Liebe zum Schwan, sondern scheinen tatsächlich behutsam ein Vertrauen aufgebaut zu haben. Dennoch mag es vielen als seltsames Hobby erscheinen, das der 37-Jährige Monteur aus Thüringen und die 47-jährige St.Gallerin gewählt haben. Es verbinde und bewege, sagen sie, die vor zwei Jahren heirateten und in Goldach leben. Beide haben Kinder in den Teenagerjahren aus erster Ehe – seit diese nicht mehr viel Betreuung brauchten, war Zeit da, sich dem Tiere-Beobachten zu widmen.

Warten auf das erste Küken, das überlebt

Und nun bangen sie also Tag und Nacht mit den Schwänen. Denn in den vergangenen vier Jahren, seit das Ehepaar bei ihnen ausharrt, hat kein einziges Küken überlebt. Einmal waren zwei Junge vom ersten Ausflug mit den Elternschwänen bei unruhigem See nicht mehr zurückgekehrt. Einmal zerstörte «Madame» früh drei von vier Eiern, konzentrierte sich aufs eine, um dies dann aber auch zu verlieren. Und einmal schlüpften schlicht keine Küken. In jenen Momenten flossen bei Schweizers Tränen.

Und auch diesmal schaffte es ein Küken nicht.

Die Mutter zerstört eines von vier Eiern.

Bild: Michael Schweizer (Goldach, 24. Mai 2020)

Eines von vier Eiern hatte die Schwanenmutter schon vor einer Woche zerstört. Wohl aus Stress, nicht alle gleichzeitig beschützen zu können, vermutet Michael Schweizer. Drei haben es bis jetzt geschafft. «Es ist wohl die letzte Chance», sagt Sandra Schweizer. Denn «Madame» sei nicht mehr die Jüngste, zuletzt hat sie in einem Kampf ein Auge verloren. «Das ist die Natur», sagt Michael Schweizer.

Dennoch ist er bereit, der Natur etwas nachzuhelfen, damit das Schwanenpärchen es schafft. Er verjagt im Hafen zuweilen einen anderen männlichen Schwan, der den Brutplatz gerne erobern würde und schon seit Tagen um das Nest kreist. Mit einem Ast schlägt Michael Schweizer aufs Wasser. Kürzlich haben die Schweizers einen Kampf der beiden Männchen beobachtet. Und halfen danach dem erschöpften Tier mit einem Schubser die steile Böschung hoch, da es dies nicht mehr alleine geschafft hätte.

In jenen Momenten spüre man, dass ein Schwan alles andere als ein dummes Tier sei und so etwas wie Dankbarkeit zeige. Er scheine die Hilfe jeweils mit einem dankenden Krächzen zu quittieren.

Schweizers erkennen «ihre» Schwäne an den Höckern

Michael Schweizer vertreibt den Störefried links, rechts der frischgebackene Schwanenpapa. Bild: Ralf Streule

Doch wie erkennen Schweizers überhaupt, dass es sich um «ihre» Schwäne handelt? «Am Höcker», sagt Sandra Schweizer. Der unterscheide sich stark bei den verschiedenen Tieren. Und natürlich erkenne man die Tiere daran, dass sie im Frühling von Beginn weg wieder zutraulich sind, nach ihrer Rückkehr aus dem Winterquartier irgendwo bei Kreuzlingen. Logisch: Nach über 1000 gemeinsamen Stunden kennt man sich.

Sandra und Michael Schweizer mit «ihrer» Schwanendame, die gerade drei Küken bewacht. Die Küken kommen zum Vorschein. Michael Schweizer ist, wie fast täglich, mit der Kamera bereit. Wenn es sein muss, greift Michael Schweizer auch einmal ein, um störende Schwäne zu vertreiben: wie dieses Männchen, das dem Schwanenpärchen das Nest streitig mache. Eine Woche vor Pfingsten hat die Schwanenmutter ein Ei zerstört. Wohl, weil der Stress zu gross wurde, alle vier Eier beschützen zu können, vermuten die Schweizers. Am Pfingstsamstag aber schlüpft das erste Küken, die zwei anderen folgen in der Nacht darauf. Während des Wartens kommen Michael Schweizer auch andere Küken vor die Linse: ein eben geschlüpftes Taucherli. Als wollte sie den Schwanenküken zeigen, wie es geht: Eine Entenfamilie schwimmt vor dem Schwanennest durch, kurz nachdem die Schwanenküken geschlüpft sind.