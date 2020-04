Das Dach ist undicht: Die Evangelisch-reformierte Kirche Steinach bekommt eine Verjüngung Die evangelisch-reformierten Kirche Steinach erhält ein neues Dach mit einer Fotovoltaikanlage . Über die 400000 Franken für die Reparatur und Modernisierung gibt es eine Abstimmung. Jolanda Riedener 23.04.2020, 05.00 Uhr

Bereits im Juli soll die Sanierung der evangelischen Kirche Steinach starten.

Ralph Ribi

Vergangenen Herbst ist Wasser durchs Dach der evangelisch-reformierten Kirche in Steinach eingetreten. Dadurch habe sich die Lage zugespitzt, teilt die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Goldach mit – zu der auch Steinach gehört. Die Kirche sei in die Jahre gekommen. Spuren der Alterung zeigten sich an den Gebäuden an der Paul-Gerhardtstrasse. An einer Urnenabstimmung vom 31. Mai lässt die Kirchgemeinde ihre Bürgerinnen und Bürger deshalb brieflich über einen Kredit von 400000 Franken zum Umbau abstimmen.

Gotteshaus produziert bald Sonnenenergie

Erbaut wurde das Kirchgemeindehaus mit integriertem Kirchenraum 1958. Dreissig Jahre später kam der frei stehende Glockenturm dazu. Die Umbauarbeiten sollen gemäss Paul Baumann, Geschäftsleiter der Kirchgemeinde Goldach, bereits im Juli starten und bis Oktober dauern. Während dieser Zeit ist die Kirche geschlossen. Er sagt:

«Für Gottesdienste weichen unsere Kirchbürger in dieser Zeit auf die Nachbargemeinden aus. Den Transport organisieren wir mit Shuttlebussen.»

Neben einem neuen Dach mit neuer Wärmedämmung ist auch eine Fotovoltaikanlage geplant. Dabei will die Kirchgemeinde mit dem Verein Steinach Solar zusammenarbeiten. Dieser mietet Dachflächen und finanziert, erstellt und betreibt darauf die Fotovoltaikanlagen. Beim Bau der Anlage trägt der Verein die gesamten Kosten.

Der Kirchturm wurde in den 80er-Jahren gebaut - 30 Jahre nachdem die evangelische Kirche erstellt wurde. Ralph Ribi

Weiter sollen die undichten und thermisch veralteten Fenster zwecks energetischer Verbesserung ersetzt werden. Entsprechend aktueller Brandschutzvorschriften wird ein neuer Fluchtweg aus dem Saal erstellt. In den meisten Räumen werden die Parkettböden und die Beleuchtung ersetzt. Die Jugendräume im Untergeschoss erhalten einen freundlicheren Zugang. Baukommission und Kirchenvorsteherschaft sind überzeugt, dass das Gebäude mit diesen Massnahmen wieder für viele Jahre in Schuss gebracht werden kann, heisst es.

Bei der katholischen Kirche muss das Dach auch repariert werden

Auch bei der katholischen Kirche in Steinach gibt es Renovationsbedarf. An der Decke der Jakobuskirche, die mit Fresken aus dem 18. Jahrhundert verziert ist, wurden Ende 2017 Risse entdeckt. Die Decke ist seither stabilisiert und die Kirche wieder normal begehbar. Weitere Abklärungen zur Sanierung im Zusammenhang mit der Decke werden dieses Jahr getroffen, sagt Kirchenverwaltungspräsident Andreas Popp.

Experten haben die Kirchendecke und die Fresken gründlich untersucht. Weitere Abklärungen stehen an. Martin Rechsteiner

Involviert sind auch Experten der kantonalen Denkmalpflege. Popp rechnet damit, an der Kirchbürgerversammlung im Jahr 2021 eine entsprechende Botschaft präsentieren zu können. Wegen der Schäden an der Kirchendecke mussten bereits geplante Aussensanierungen verschoben werden. Mittlerweile sind diese aber abgeschlossen. Auch das Pfarrhaus wurde renoviert, die Wohnung wird in diesen Tagen bezogen.