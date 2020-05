Das Coronavirus bremst: Die Passagierzahlen der Verkehrsbetriebe St.Gallen bleiben weiterhin tief - das hat auch sein Gutes Die Busse der Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) sind im Vergleich zu der Zeit vor Corona erst zur Hälfte ausgelastet. Unternehmensleiter Ralf Eigenmann denkt, der öffentliche Verkehr allgemein könnte nie mehr die normale Auslastung erreichen. Marlen Hämmerli 26.05.2020, 16.01 Uhr

Die Empfehlung des Bundes lautet, im öffentlichen Verkehr eine Schutzmaske zu tragen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Nik Roth

Wer in diesen Tagen mit einem Bus der Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) fährt, kann sich über Platzmangel nicht beklagen. Selbst in den Stosszeiten verteilen sich die Passagiere gut. Den Zwei-Meter-Abstand einzuhalten, ist problemlos möglich.

Eine Auswertung zeigt: Die VBSG befördern derzeit halb so viele Passagiere wie vor dem Beginn der Coronakrise. «Es wird noch lange gehen, bis wir wieder das alte Niveau erreichen», sagt VBSG-Unternehmensleiter Ralf Eigenmann.

«Ich bin nicht sicher, ob wir im öV allgemein die alten Zahlen überhaupt wieder erreichen.»

Die Leute sind vom öV aufs Auto umgestiegen

Einerseits kommen weiterhin viele Leute mit dem Auto zur Arbeit, da der Bundesrat Mitte April empfahl, den öffentlichen Verkehr zu meiden. Derzeit gilt, den öV möglichst ausserhalb der Stosszeiten zu nutzen und nur dann, wenn die Hygiene- und Verhaltensregeln eingehalten werden können. Der Effekt zeigt sich in den Strassenverkehrszahlen: An den Messstellen Rorschacher Strasse, an der Langgasse und der Zürcher Strasse sind derzeit mehr Autos unterwegs als in der Woche vor Beginn der Corona-Massnahmen.

Andererseits arbeiten weiterhin viele Personen im Homeoffice. Einige dürften sich daran und an die Vorteile gewöhnt haben. «Das merke ich auch in meinem eigenen Umfeld», sagt Eigenmann.

Zudem endet der IC1 derzeit in Zürich statt bis nach St.Gallen zu fahren. Der «Sprinter» ist eine attraktive Verbindung, da er nach Zürich-Flughafen nur noch in Winterthur hält.

«Dass die SBB noch nicht mit allen Zügen nach St.Gallen fahren, hat auch einen Einfluss.»

Angst, den öffentlichen Verkehr zu nutzen, hätten die Leute nicht unbedingt, aber Respekt. Respekt, eine zweite Welle von Coronaerkrankungen auszulösen. Eigenmann sagt dies auf Basis der Reklamationen, die die VBSG erhalten. Manche sorgen sich aufgrund von Fahrgästen, die keine Hygieneschutzmaske tragen. Andere beklagen sich über Passagiere, die sich sorglos verhalten würden.

Verstärkungsbusse werden derzeit nicht benötigt

Während des Lockdowns bewegten sich die Fahrgastzahlen zwischen 20 und 25 Prozent der üblichen Auslastung. Am 16. April informierte der Bundesrat über die drei Lockerungsschritte. Seit diesem Donnerstag stiegen die Passagierzahlen kontinuierlich an. Erst recht deutlich auf rund 27 Prozent, danach etwas langsamer bis auf die heutigen rund 50 Prozent. Um diesen Prozentsatz schwankt die Auslastung seit dem 11. Mai. Es sei meistens so, dass eine Steigerung sprunghaft beginne, um danach abzuflachen, sagt Eigenmann.

Verstärkungsbusse, wie ursprünglich angedacht, stehen derzeit nicht im Einsatz. Die zusätzlichen Busse sollten helfen, die Passagiere zu verteilen, so dass auch im Stossverkehr der Mindestabstand eingehalten werden kann. Die VBSG überwachen die Auslastung jedes Kurses aller Linien. Am meisten genutzt werden die Busse der Linien 1, 2 und 4 und das vor allem zwischen Hauptbahnhof und Kantonsspital. Auf der Linie 1 (Winkeln – Stephanshorn) setzten die VBSG häufig Doppelgelenkbusse ein. Die Busse waren dort zu knapp 30 Prozent besetzt. «Das ist ähnlich wie während des Lockdowns.»

Ralf Eigenmann, Unternehmensleiter der VBSG. Urs Bucher

Die Zahl sei nicht in die Höhe geschnellt, weil seit dem 11. Mai auch die Postautos wieder im Normalfahrplan verkehren. Die VBSG kehrten eine Woche früher, am 4. Mai, wieder zum Normalfahrplan zurück und bieten somit auch mehr Busse an. «Zudem haben viele Leute inzwischen gemerkt, dass sie auch den 7ner oder 8er zum Spital nehmen können», sagt Eigenmann.

Vor Auffahrt war die Auslastung relativ gut

Am Mittwoch vor Auffahrt betrug die Auslastung 51 Prozent. Die Feiertage um Auffahrt und Pfingsten sind beliebt für Ferien. «Das merken wir. Es wirkt sich auf die Fahrgastzahlen aus.» Von daher war der Mittwoch eigentlich ein guter Tag.

Doch zufrieden ist Ralf Eigenmann noch nicht ganz. «Aus Sicht des Unternehmensleiters, der wegen der Coronakrise Einbussen in Kauf nehmen musste und der möchte, dass die Leute den öV und nicht das Auto nutzen, bin ich nicht zufrieden. Aber ich bin froh, dass die Massnahmen in den Bussen eingehalten werden können und wir nicht Gefahr laufen, dass St.Gallen die Ursache für eine zweite Welle wird.» Wobei: «Mir gefällt es nicht, dass die Leute kein Vertrauen mehr in den öV haben.»