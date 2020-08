Gute Nachrichten für Federtiere: Das Comeback der Wildvogelpflegestation naht Im Hin und Her um Leitung und Standort der neuen Vogelpfle­gestation St. Gallens ist ein Ende in Sicht. Viola Priss 31.08.2020, 05.00 Uhr

Geschwächte oder verletzte Vögel werden in der Wildvogelpflegestation gefüttert und gepflegt. Bild: Urs Jaudas

Bisher wurden kranke und verletzte Federtiere aus der Region durch den kantonalen Wildhüter auf sechs Pflegestationen in der Region verteilt. Eine Behelfslösung, da eine zentrale Pflegestelle nicht mehr existiert. Bald können die tierischen Patienten aber ihr neues Kur-Zuhause beziehen. ­Unweit des Naturmuseums, in den neu installierten Aussengehegen an der Brauerstrasse 71/73. Voraussichtlich Ende September, sagt Stiftungspräsidentin Elisabeth Zwicky Mosimann, sei der Standort bezugsfähig. Auch das Innengehege wurde im Zuge der Verlegung aufgemöbelt, die Rekonstruktion der Käfige sei derzeit noch in vollem Gange.