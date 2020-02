Das Baugesuch liegt auf: Die Tage des St.Galler Konsulats sind gezählt Im Sommer endet die Zwischennutzung im Gebäude an der Frongartenstrasse 9. Die Kulturschaffenden suchen eine neue Bleibe. Sandro Büchler 01.02.2020, 05.00 Uhr

Die Visiere kündigen den baldigen Abriss des ehemaligen italienischen Konsulats an. Ralph Ribi

Büros statt Kulturkuchen: So lässt sich das Bauvorhaben an der Frongartenstrasse 9 zusammenfassen. 2014 hat das italienische Konsulat den Betrieb eingestellt. Zwei Jahre später kaufte Medisuisse das 1875 gebaute Haus, die AHV-Ausgleichskasse von über 22000 Ärzten, Zahnärzten, Tierärzten und Chiropraktikern in der Schweiz. Medisuisse will anstelle des Konsulats ein sechsgeschossiges Gebäude errichten und seinen Geschäftssitz dorthin verlegen.