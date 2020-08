Massenentlassung bei TE Connectivity trifft nicht nur Steinach: Gemeindepräsident Michael Aebisegger zeigt sich tief betroffen Steinachs Gemeindepräsident zeigt sich über die Schliessung des Werks des US-Elektronikkonzerns TE Connectivity schockiert. Es sei nicht nur für die Standortgemeinde Steinach verheerend, sondern für die gesamte weitere Region Rorschach. Auch seine Amtskollegen würden den Abbau von 259 Stellen zu spüren bekommen Rudolf Hirtl 12.08.2020, 15.00 Uhr

Steinachs Gemeindepräsident Michael Aebisegger bedauert die Schliessung von TE Connectivity. Ralph Ribi



Aufgrund von gewissen Signalen sei die Schliessung zu erwarten gewesen, doch anderseits habe er bis zum letzten Moment gehofft, dass sich doch noch eine Lösung abzeichnet, sagt Michael Aebisegger.

«Am meisten beschäftigen mich die Schicksale der einzelnen Angestellten. Man kann sich deren Gemütszustand kaum vorstellen, wenn man nicht selber betroffen ist, doch es muss elendlichst sein»,

so der Steinacher Gemeindepräsident mit am Telefon hörbar bedrückter Stimme.

50 Prozent wohnen im Kanton St.Gallen

Wie viele der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Steinach selbst wohnen, kann er noch nicht sagen, diese Zahlen stünden noch nicht zur Verfügung, er habe allerdings eruieren lassen, wie die Belegschaft geografisch verteilt sei. Etwas über 50 Prozent würden im Kanton St.Gallen wohnen.

Blick auf den Sitz der Tyco Electronics Connectivity in Steinach.

Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Gemeinde Steinach selbst könne den Betroffenen keine direkte Hilfe leisten. Nun müsse geklärte werden, welche Unterstützung vom Amt für Arbeit komme.

«Ich habe leider nicht den Eindruck, dass die anderen Firmen in der Gemeinde froh sind, wenn so viele Menschen auf den Arbeitsmarkt kommen»,

so Aebisegger nachdenklich. Aufgrund von Corona sei es derzeit noch schwieriger, neue Stellen für die Leute zu finden. Er sei aber auch zuversichtlich, dass sich der Arbeitsmarkt wieder erhole. Dies bedinge aber, dass die Menschen in der Region dies auch möglich machen.



Das Gewerbe aktiv unterstützen

«Wenn sich jeder Zuhause ängstlich einschliesst, dann kommt keine Bewegung in den Markt. Auch wer die Corona-Vorsichts- und Abstandsregeln einhält, kann trotzdem aktiv sein, nach draussen gehen und das heimische Gewerbe unterstützen», zeigt sich Aebisegger kämpferisch.

In Kontakt mit der Wirtschaftsförderung

Hat er Hoffnung, dass sich im Werk des internationalen Industriekonzerns, der seit 1986 in Steinach existiert, in absehbare Zeit eine andere Firma niederlässt oder dahin expandiert? «Ich treffe mich in den kommenden Tagen mit Vertretern der Wirtschaftsförderung des Kantons St.Gallen. Wir werden alles daran setzen, den frei werdenden Raum wieder so zu füllen, dass es eine Wirtschaftsleistung für die Region gibt, und nicht einfach nur Emissionen.»