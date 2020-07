Das älteste Haus Goldachs soll zu Wohnungen umgebaut werden: Gemeinderat lässt Bauprojekt verfeinern

Die SP Rorschach Stadt am See forderte eine öffentliche Nutzung des historischen aber baufälligen Gebäudes in Goldach statt rentable Wohnungen. Nun lässt der Gemeinderat vorerst offen, ob das Gmünderhaus als Wohn- oder Arbeitsraum dienen soll.

Jolanda Riedener 21.07.2020, 14.55 Uhr