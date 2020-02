«Das Abstimmungsresultat ist kein Freipass für die St.Galler Festspiele»: Theaterproduzenten sollen künftig sensibler sein Die Bühne im Sommer auf dem Klosterplatz bleibt. Doch die Motion, die sie verbannen wollte, erhielt im Kantonsrat grossen Zuspruch. Sandro Büchler 20.02.2020, 05.00 Uhr

Der Klosterbezirk aus Luft: Die St.Galler Festspiele sollen hier weiter Gastrecht geniessen können. Das hat der Kantonsrat beschlossen. Bild: Urs Bucher (5. Juni 2019)

Stadtpräsident Thomas Scheitlin atmet auf: «Der Klosterplatz ist ein zentraler Ort des städtischen Lebens, der auch in angemessenem Umfang für Veranstaltungen zur Verfügung stehen soll.» Genau dies wollte aber der Wiler SVP-Kantonsrat Erwin Böhi in einer Motion im Kantonsrat per Gesetz verbieten. Insbesondere die Belegung durch die Festspiele ist ihm ein Dorn im Auge. Das sperrige Stahlkonstrukt in den Sommermonaten sei ein «massiver und störender Eingriff» in den Stiftsbezirk St.Gallen und «unvereinbar» mit dem Unesco-Weltkulturerbe. Die Festspiele sollen andernorts stattfinden – nur nicht auf dem Klosterplatz.