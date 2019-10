Darüber stimmen die Bürger in der Region St.Gallen am Sonntag ab

Die Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden wählen am Sonntag nicht nur National- und Ständerat.

Der neue Sportplatz in Waldkirch soll zwischen St.Pelagiberg- und Egelseestrasse liegen.

Der neue Sportplatz in Waldkirch soll zwischen St.Pelagiberg- und Egelseestrasse liegen. (Bild: Urs Bucher (25. September 2019))

Diesen Sonntag steht ein grosser Wahltag an. Die Schweiz wählt den Nationalrat und den Ständerat. Aber nicht nur das: In vier Gemeinden der Region St.Gallen stehen weitere Abstimmungen an. Die Andwilerinnen und Andwiler wählen ihre neue Gemeinderätin. Zur Wahl stellen sich die 55-jährige Seline Heim-Keller und die 38-jährige Irene Räss.

Die Bürger haben die Wahl zwischen einer routinierten CVP-Kantonsrätin, die seit etwas mehr als einem Jahr in der Gemeinde lebt, und einer politisch unerfahrenen SVP-Frau, die seit 20 Jahren in Andwil wohnt und dort verankert ist.



Im benachbarten Waldkirch stimmen die Bürger über einen neuen Sportplatz ab. Dies, nachdem 2008 ein Projekt für einen Sportplatz Breiten knapp scheiterte. Die Kosten für das heutige Projekt hat der Gemeinderat auf rund drei Millionen Franken eingeschätzt. Die Vereine sowie die Ortsparteien der CVP, FDP und GLP unterstützen das Projekt.

Widerstand gibt es einzig von der SVP Waldkirch-Bernhardzell. Die Ortspartei hat wie angekündigt am Montagabend ihre Parole gefasst. Wie schon 2008 empfehlen sie ein Nein. Dieses sei deutlich ausgefallen, sagt SVP-Vizepräsident Paul Scheiwiller auf Anfrage. Nur eine Person habe für Ja gestimmt, zwei hätten sich enthalten.

Hauptgrund für die Nein-Parole seien die Ausgaben – sowohl die Erstellungskosten als auch die laufenden Kosten von rund 150000 Franken jährlich – sowie die Tatsache, dass der Sportplatz «einem relativ kleinen Teil der Bevölkerung zugute kommt».



In Berg wird eine neue Schulrätin gewählt

In der Gemeinde Berg wird am Sonntag eine neue Schulrätin gewählt. Es kandidieren Andrea Meier und Kathrin Waldvogel-Zürcher. Beide sind parteilos und in Berg aufgewachsen. Die 39-jährige Andrea Meier leitet den Talent-Campus in Winterthur, zuvor unterrichtete sie unter anderem als Primarlehrerin und am Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen.

Ihre Mitstreiterin Kathrin Waldvogel-Zürcher ist 38 Jahre alt, dreifache Mutter und unterrichtet seit 13 Jahren an der Maitlisek in Gossau, unter anderem Englisch, Spanisch und Französisch.



In Wittenbach wählen die Bürger ein neues Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK). Weil im Mai nur Margrit Léchenne (Parteilos) bei der Ersatzwahl von zwei Mitgliedern in die GPK das absolute Mehr erreichte, findet diesen Sonntag ein zweiter Wahlgang statt. Zur Wahl stellen sich CVP-Mitglied und Jurist Andreas Burkhard sowie der parteilose IT-Projektleiter und Betriebsökonom Silvan Rohner.