«Darüber könnte man offen reden, statt gleich zum ‹Blick› zu rennen»: Das sagen die Wittenbacher Parteien zu den Vetternwirtschaftsvorwürfen um Boris Schedler Primarschulrat und Co-Baukommissionspräsident Boris Schedler sieht sich konfrontiert mit Vorwürfen der Vetterliwirtschaft beim Bau des neuen Schulhauses. Bei den Ortsparteien ist man sich einig: Schedler kann nicht alleine verantwortlich gemacht werden. Sie kritisieren zudem, dass die Informanten nicht mit ihrem Namen hinstehen. Perrine Woodtli 15.10.2020, 05.00 Uhr

Das Schulhaus Sonnenrain kostete 26,6 Millionen Franken und wurde diesen Sommer nach zweijähriger Bauzeit fertiggestellt. Nach den Herbstferien startet der Unterricht. Tobias Garcia (12. Oktober 2020)

Es ist das Thema Nummer eins in Wittenbach. Anonyme Wittenbacher werfen dem Primarschulrat und Co-Baukommissionspräsidenten Boris Schedler Vetternwirtschaft beim Bau des neuen Schulhauses Sonnenrain vor. Der 53-Jährige sowie Familienangehörige sollen bei den Auftragsvergaben profitiert haben. Fünf Firmen, die auf unterschiedliche Weise in Verbindung zu ihm stehen, kamen beim Neubau zum Zug. Schedler, der am 27. September neu für die FDP in den Gemeinderat gewählt wurde, bestreitet die Vorwürfe. Alles sei rechtens zugegangen.

Boris Schedler. PD

Die Geschichte, die der «Blick» am Montag veröffentlicht hat, hat den Primarschulrat dazu veranlasst, eine neutrale Untersuchung einzuleiten. Laut ihm wurden die Vergaberichtlinien und der Vergabeprozess aber eingehalten und dokumentiert. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) der politischen Gemeinde Wittenbach soll die Sachlage nun unabhängig beurteilen.

SP-Präsidentin wundert sich über Wittenbacher Gesprächskultur

Was sagen die Ortsparteien zur Geschichte? Ursula Surber, Präsidentin der SP Wittenbach-Häggenschwil-Muolen, war nicht überrascht, als sie von dieser gehört hat. Bei Bauvergaben handle es sich um einen sensiblen Bereich, der auch eine gewisse Zurückhaltung von den Beteiligten erfordere, sagt Surber. Ob man bei den besagten Vergaben unsensibel vorgegangen sei, könne sie nicht beurteilen, dafür kenne sie die Abläufe zu wenig. Es sei deshalb gut und wichtig, wenn das Ganze nun abgeklärt werde und sich so zeigen werde, ob alles korrekt abgelaufen sei.

Ursula Surber, Präsidentin SP Wittenbach-Häggenschwil-Muolen.

Mareycke Frehner (4. Januar 2017)

Geärgert hat Surber, dass die Vorwürfe anonym gemacht wurden. «Da muss man sich schon fragen, was in Wittenbach los ist und was wir hier für eine Gesprächskultur haben», sagt sie.

«Darüber könnte man doch offen reden, statt gleich zum ‹Blick› zu rennen. Das finde ich daneben.»

Persönlich gestört haben sie die Äusserungen von Primarschulpräsident Thomas Meister (CVP). Er hatte gegenüber dieser Zeitung gesagt, dass er sich selber nie mit seiner eigenen Firma für einen Auftrag bewerben und dies vermischen würde. Also im Gegensatz zu Boris Schedler. Die Ganz Verlegearbeiten AG, wo Schedler Geschäftsführer ist, hatte einen Auftrag erhalten. «Diese Aussage finde ich schon fragwürdig», sagt Surber. «Schliesslich ist Thomas Meister wie Boris Schedler Co-Baukommissionspräsident und war somit involviert.» Sowieso sei ja nicht Boris Schedler allein für alles verantwortlich.

Stecken parteipolitische oder persönliche Motive dahinter?

Ins gleiche Horn stösst auch Adrian Schumacher. Er ist nicht nur Präsident der FDP Wittenbach-Muolen, sondern auch Mitglied der GPK der Primarschule. Er war am Montag ebenfalls an der Sitzung, an der sich der Schulrat sowie zwei GPK-Mitglieder trafen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Nicht Schedler alleine habe jeweils entschieden, sondern der Primarschulrat auf Antrag der Baukommission und des Architekten, sagt Schumacher. «Alles ist also durch mehrere Hände durchgegangen. Überdies war Boris Schedler bei den Vergaben, die ihn direkt betrafen, in den Ausstand getreten.»

Adrian Schumacher, Präsident FDP Wittenbach-Muolen. PD

Aufgrund der Aussagen des Primarschulrats gehe er davon aus, dass alles korrekt abgelaufen sei. Es gebe keine Indizien dafür, dass gemauschelt wurde. Zudem hätten sich ja auch keine Mitbewerber beschwert, weil sie sich unfair behandelt fühlten. Er begrüsse die unabhängige Untersuchung und hoffe, dass man den Fall danach rasch abhaken könne – «sofern alles in Ordnung ist». Es sei wichtig, dass man am 1. Januar 2021 unbelastet mit dem neuen Gemeinderat starten könne. Schumacher sagt aber auch:

«Wo mit Dreck geworfen wird, bleibt immer etwas kleben.»

Auch er bezeichnet es als «unschön», dass die Vorwürfe anonym verbreitet wurden. «Das wäre nicht nötig. Wer nicht mit dem Namen hinsteht, soll schweigen», sagt Schumacher. Offenbar habe der «Blick» den Tipp bereits im September vor den Gesamterneuerungswahlen erhalten. Man müsse sich also fragen, wem diese ganze Geschichte nützen würde.

«Darüber, ob parteipolitische oder persönliche Motive dahinter stecken, will ich aber nicht mutmassen. Das ist es nicht wert.»

Boris Schedler und die FDP hätten insofern aber noch Glück gehabt, dass die Geschichte erst nach den Wahlen veröffentlicht worden sei. Wie Ursula Surber war auch er nicht überrascht, als er von den Vorwürfen erfuhr. «Dafür bin ich schon zu lange in der Politik.»

Gut, wenn Wittenbacher Firmen die Aufträge erhalten

Auch bei der CVP Wittenbach begrüsst man die Untersuchung. Er sehe aber kein offensichtliches Problem, sagt Co-Präsident Erich Eberle. Die Baukommission und der Schulrat seien von einem Juristen sowie einer Architektin begleitet worden. Wenn sich die Vorwürfe der Vetterliwirtschaft aber doch erhärten würden, wäre dies zu verurteilen.

Erich Eberle, Co-Präsident CVP Wittenbach. PD

Eberle verweist aber auch darauf, dass es andererseits gut sei, wenn Wittenbacher Firmen bei lokalen Projekten zum Zug kämen. Schliesslich laute der Tenor gerade im Coronajahr, regionales Gewerbe zu unterstützen. «Das darf meiner Meinung nach auch die öffentliche Hand machen», sagt Eberle.

Natürlich befinde man sich bei Auftragsvergaben in einem «heiklen» Bereich, in dem «Fingerspitzengefühl» gefordert sei. In einer Doppelfunktion auf eine Offerte der eigenen Firma zu verzichten sei vielleicht der eleganteste Weg.

Dass die Vorwürfe ein schlechtes Licht auf das neue Schulhaus werfen, glaubt Eberle nicht.

«Ich gehe davon aus, dass die Untersuchung zeigen wird, dass alle Aufträge korrekt vergeben worden sind und die Geschichte dann abgeschlossen werden kann.»

SVP war nicht zu erreichen

Von der SVP Wittenbach-Häggenschwil-Muolen konnte am Mittwoch keine Stellungnahme eingeholt werden. Parteipräsident Markus Brunner weilt in den Ferien, die anderen Vorstandsmitglieder konnten keine Auskunft geben, da sie entweder Mitglied des Wittenbacher Gemeinderates oder der GPK der politischen Gemeinde sind, welche für die Untersuchung zuständig ist.