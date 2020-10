«Dann hat es sich erledigt»: Die Stadt unternimmt einen letzten Versuch, einen Veloverleih nach St.Gallen zu holen Die Stadt hat die Bewilligung für ein Velo-Verleihsystem ausgeschrieben. Es ist der dritte Versuch, ein solches nach St. Gallen zu holen. Marlen Hämmerli 19.10.2020, 05.00 Uhr

In St.Gallen soll es künftig ein Velo-Verleihsystem mit E-Bikes geben. Bild: Lisa Jenny (24. September 2019)

Wenn man es genau nimmt, standen in St.Gallen schon einmal Leihvelos. Im Sommer 2017 lagerte der Anbieter O-Bike seine gelben Fahrräder am Stadtrand in Richtung Wittenbach:

Bild: Benjamin Manser (8. Dezember 2017)

In St.Gallen kamen die Velos nie zum Einsatz und später ging O-Bike in Konkurs. Doch nun könnte die Stadt doch noch zu einem Velo-Verleihsystem kommen.

Das Bewerbungsverfahren dazu läuft noch bis zum 6. November. Die Stadt St.Gallen hat eine Bewilligung ausgeschrieben für eine dreijährige Pilotphase. Der Start soll im Frühling erfolgen mit 150 Elektrovelos, die 25 Stundenkilometer erreichen.

Verleihsystem soll Velo als Verkehrsmittel fördern

Mit dem E-Bike-Verleihsystem möchte die Stadt den Gebrauch von Velos fördern. Das entspricht einer Massnahme des Mobilitätskonzepts. «Leihvelos geniessen bei Nutzern Sympathie und sind eine ideale Ergänzung zum ÖV», sagt Stadtrat Peter Jans, Direktion Technische Betriebe. Es sind also mobilitätspolitische Gründe, dass die Stadt ein Velo-Verleihsystem ermöglichen will.

Es gibt aber auch einen parlamentarischen Auftrag. Bereits 2009 reichten Doris Königer (SP), Thomas Brunner (GLP) und Stefan Rosenblum (CVP) ein Postulat ein. Der Auftrag: Der Stadtrat sollte skizzieren, inwiefern in St.Gallen ein Verleihsystem aufgebaut werden kann.

2018 antwortete der Stadtrat und schrieb in einem Postulatsbericht: Das Velo als Verkehrsmittel werde durch solche Verleihsysteme noch einfacher verfügbar und im Strassenbild sichtbarer. Zudem könnten mit einem Leihvelo mehr Haltestellen des öffentlichen Verkehrs erreicht werden als zu Fuss. Damit vergrössere sich das Einzugsgebiet der Haltestellen. In Spitzenzeiten könnten Leihvelos zusätzlich den öffentlichen Verkehr entlasten.

Die Verkehrsprobleme bleiben

Stadtrat Peter Jans. Bild: Benjamin Manser (16. September 2020)

Jedoch kaufen Schweizerinnen und Schweizer lieber ein eigenes Velo, statt eines zu mieten. Und ob viele Autofahrerinnen und Autofahrer auf innerstädtische Fahrten verzichten und stattdessen ein E-Bike ausleihen, darf bezweifelt werden. Auch Peter Jans sagt:

«Auf den Modalsplit wird es keinen messbaren Einfluss haben.»

Das ist der Modalsplit Der Modalsplit bezeichnet die Verteilung des Transportaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel. In St.Gallen wurden 2015 35 Prozent der Wege mit dem Auto zurückgelegt. 26 Prozent mit dem öffentlichen Verkehr und 4 Prozent mit dem Velo. Das geht aus dem aktuellsten Städtevergleich Mobilität hervor.

Daten aus europäischen Grossstädten zeigen gemäss Postulatsbericht, dass 10 bis 25 Prozent der Fahrten mit Leihvelos mit dem ÖV kombiniert werden. 7 bis 10 Prozent ersetzen Autofahrten. Erfahrungen aus Grossstädten zeigen zudem, dass Leihvelos im Schnitt drei Mal täglich gebraucht werden. Bei 150 Velos in St.Gallen würde das maximal 45 eingesparte Autofahrten pro Tag ergeben. «Mit einem Velo legt man eher eine längere Distanz zurück als mit einem E-Trottinett», sagt Jans. Aber:

«Man muss ehrlich sein: Das Velo-Verleihsystem löst keine Verkehrsprobleme.»

Es gebe aber gewisse Gruppen, die Leihvelos nutzen würden. So etwa Studentinnen und Studenten, die vorübergehend in der Stadt leben und kein Velo dabei haben. Studenten waren es denn auch, die in der Pilotphase mit E-Trottis die Scooter besonders häufig nutzten.

E-Trottinette des Anbieters Voi stehen während der Versuchsphase vor dem Neumarkt St.Gallen. Inzwischen bietet das Unternehmen Tier 300 Trottis in St.Gallen an. Bild: Marlen Hämmerli (30. Juli 2019)

Erst sollte es auch normale Velos zum Ausleihen geben

Die Stadt möchte ein System mit E-Bikes, damit das Verleihsystem im hügligen St.Gallen möglichst breit genutzt wird. Angedacht war erst, Velos und E-Bikes anzubieten. «Wir haben das lange diskutiert», sagt Jans. Werden aber auch normale Velos angeboten, reduziert das die Anzahl E-Bikes. «Und dann ist keines in der Nähe, wenn man es braucht.»

Ein Teil der Velos soll an festen Standorten stehen (hier geht es zur Karte). Man wird die Fahrräder aber fast überall abstellen können – genau wie dies auch mit den E-Trottinette möglich ist. Fixe Abstellpunkte sind etwa beim Neumarkt geplant, bei der Fachhochschule, beim Rathaus oder bei der Bergstation der Mühleggbahn. Der Betreiber muss gewährleisten, dass die Velos ordentlich abgestellt werden. Die Stadt hat das Recht, störende E-Bikes einzusammeln.

Was geschieht, wenn sich niemand bewirbt?

Die Frage ist aber, ob sich überhaupt ein Betreiber für St.Gallen findet. «Wir haben in der Schweiz kein selbsttragendes System gefunden», sagt Jans. Die Businesspläne der Stadt zeigen, dass relativ viel Geld zugeschossen werden muss, bis ein Verleihsystem funktioniert. Er sagt:

«Es kann sein, dass sich niemand bewirbt. Dann hat es sich erledigt und es wird kein Verleihsystem in St.Gallen geben.»

Die Stadt St.Gallen prüfte, ein Velo-Verleihsystem zu betreiben: Das hätte aber mindestens eine halbe Million Franken pro Jahr gekostet Der Stadtrat versucht zum dritten Mal, in St.Gallen einen Veloverleih zu etablieren. Erst prüfte die Stadt, den Verleih selbst zu betreiben. Die Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) waren daran interessiert. Ein privater Anbieter hätte in dieser Variante System und Velos zur Verfügung gestellt. Berechnungen zeigten vergangenes Jahr jedoch, dass bei dieser Variante mit einem jährlichen Fehlbetrag von mindestens einer halben Million Franken gerechnet werden muss. Für ein kostendeckendes System müsste jedes Fahrrad fünf- bis siebenmal pro Tag ausgeliehen werden. Dafür ist die Nachfrage in St.Gallen aber zu klein. Die Anzahl Velos zu reduzieren ist auch keine Option: Für ein funktionierendes System braucht es eine gewisse Menge. Deshalb prüfte die Stadt in einem zweiten Anlauf, lokale Unternehmen und Institutionen als Partner zu gewinnen. Diese sollten sich an der Finanzierung beteiligen, indem sie für ihre Angestellten oder Kunden Abos lösten oder eine gewisse Anzahl Velos übernahmen. «Das ist nicht gelungen», sagt Peter Jans heute. Zwar hätten Unternehmen verschiedentlich Interesse angemeldet, konkrete Zusagen gab es aber nur wenige. «Man muss annehmen, dass wir nicht genügend Partner gefunden hätten, die sich verbindlich verpflichtet hätten.»

Und wenn sich ein geeigneter Betreiber findet, kann sich dieser durchaus auch wieder zurückziehen. Jans sagt:

«Es ist eine Bewilligung für ein Verleihsystem, keine Pflicht.»

In Zug hat es geklappt

Das Beispiel der Stadt Zug zeige aber: Über eine Ausschreibung kann durchaus ein Betreiber gefunden werden.

Zug mit gut 30'000 Einwohnern hat 2018 eine Bewilligung für ein Verleihsystem mit 500 Velos ausgeschrieben. Derzeit gibt es in Zug je etwa 100 Fahrräder und E-Trottis. Dazu kommen ein paar Lastenvelos. Die Stadt habe das nichts gekostet, sagt Walter Fassbind, Leiter Umwelt und Energie der Stadt Zug, auf Anfrage.

In Zug gibt es Leihvelos von Nextbike. Bild: Matthias Piazza (25. August 2017)

Anders in St.Gallen: Die Stadt stellt einen Beitrag aus dem Energiefonds in Aussicht, um die dreijährige Pilotphase zu unterstützen. Maximal zahlt die Stadt 50'000 Franken pro Jahr an einen Betreiber. Insgesamt also 150'000 Franken. Der Entscheid, ob ein Anbieter unterstützt wird, erfolgt aufgrund eines Förderantrags.

St.Gallen würde den Aufbau mit maximal 150'000 Franken unterstützen

In Zug können die Leihvelos nicht nur in der Stadt genutzt werden, sondern auch in umliegenden Gemeinden, was die Attraktivität erhöht. In St.Gallen ist vorerst die Stadt als Perimeter vorgesehen. Doch Gossau hat Interesse bekundet, mitzumachen. «Das schauen wir konkret an, wenn ein Anbieter eine Bewilligung erhalten hat», sagt Stadtrat Jans. Denn in dem Fall müsste die Anzahl Velos erhöht und einige auch in Gossau abgestellt werden. Jans sagt dazu:

«Das wäre ideal. Ein regionales Angebot erhöht die Nutzungsmöglichkeiten.»

Vorstellbar ist auch, dass das Gebiet auf Gaiserwald und Wittenbach erweitert wird – wenn das die Gemeinden denn möchten.